Presidente Abinader entrega 2,322 títulos de propiedad en Domingo Savio. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó la entrega de 2,322 títulos de propiedad a familias de los sectores Gualey, María Auxiliadora y 27 de Febrero, como parte del proyecto de titulación Domingo Savio, una iniciativa que busca garantizar seguridad jurídica y mejorar las condiciones de vida de miles de residentes del Distrito Nacional.

Durante el acto, celebrado en el Polideportivo Domingo Savio, el jefe de Estado informó que, con esta nueva entrega, ascienden a 5,822 los títulos otorgados en este proyecto, en beneficio directo para igual cantidad de familias e impactando de manera indirecta a más de 23,000 personas de estas comunidades.

El mandatario destacó que el proceso de titulación representa una transformación para los beneficiarios, al convertirlos en propietarios legales de sus terrenos y aumentar el valor de sus inmuebles. “Cuando ustedes entraron por esa puerta, el valor de sus propiedades era aproximadamente un número determinado. Cuando salgan, su propiedad puede valer el doble o hasta el triple, porque ahora tienen su título”.

El gobernante manifestó que los títulos de propiedad permiten a las familias acceder al sistema financiero formal para desarrollar negocios, mejorar sus viviendas, construir nuevas estructuras y garantizar que ese patrimonio pueda ser heredado por sus familiares. También resaltó que esta política pública busca brindar tranquilidad a familias que durante años ocuparon terrenos sin contar con la documentación legal correspondiente. “Lo más importante es que esto trae paz y tranquilidad, porque ya ustedes saben que tienen seguridad sobre lo que es suyo. Eso es dignidad, eso es justicia social”.

El presidente Abinader informó que el Gobierno ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional, con lo cual ha beneficiado a miles de familias, quienes ahora cuentan con un documento que respalda legalmente su patrimonio.

“Este es uno de los proyectos sociales que más disfruto por el impacto que tiene la titulación en todos ustedes. Es un proyecto de esperanza, desarrollo y verdadera justicia social”, reiteró el mandatario.

Duarte Méndez destaca ahorro de RD 185.7 millones para beneficiarios

En el acto también habló el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, quien destacó que con esta tercera entrega en Domingo Savio se alcanzó la cifra de más de 5,800 familias beneficiadas, quienes ahora cuentan con seguridad jurídica sobre sus inmuebles.

Méndez Peña explicó que en esta jornada fueron entregados 2,322 títulos de propiedad, sumándose a los 3,500 otorgados en entregas anteriores, como parte del compromiso asumido para continuar impactando a los residentes de esta comunidad. “Hoy regresamos por tercera ocasión a Domingo Savio para cumplir la palabra empeñada y seguir llevando tranquilidad, esperanza y bienestar a las familias de esta comunidad”,l.

El funcionario indicó que el proyecto avanza hacia la meta de entregar alrededor de 8,000 títulos de propiedad en la zona y resaltó que hasta la fecha unas 23,888 personas han sido impactadas mediante este proceso de titulación. Asimismo, informó que el Estado intervino una extensión geográfica de 135 metros cuadrados para hacer posible la entrega de estos documentos y que el proceso representa un ahorro aproximado de RD 185.7 millones para los beneficiarios.

“Hoy ustedes reciben su título sin invertir un peso. Este documento representa tranquilidad, patrimonio y la seguridad de que sus familias cuentan con un derecho reconocido por el Estado dominicano”, manifestó Méndez Peña.

El director ejecutivo de la UTECT reconoció el trabajo conjunto de la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, los líderes comunitarios y las organizaciones sociales que acompañaron el proceso.

También anunció que la institución continúa desarrollando nuevos proyectos de titulación en diferentes demarcaciones del país, con brigadas desplegadas en 11 provincias, y adelantó que se trabaja en una nueva iniciativa en la zona este de Santo Domingo que beneficiará a miles de familias.

Titulación da paz mental a las familias beneficiadas

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote de la Iglesia Santa Ana de Gualey, padre José Hernando Mendoza, quien elevó una oración por el bienestar de las familias beneficiadas y por el desarrollo de la comunidad.

En representación de las familias beneficiadas, Massiel Eugenia Acevedo agradeció al presidente Abinader por la entrega de los títulos de propiedad y destacó el significado que tiene este documento para la comunidad. “Vengo en representación de la comunidad para agradecer lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros: otorgarnos nuestro título de propiedad”, expresó.

Acevedo afirmó que la titulación representa más que un documento legal, porque devuelve tranquilidad, dignidad y seguridad a los hogares beneficiados. “Nos está devolviendo la paz mental, el derecho de decir: esta casa es mía, esta propiedad me pertenece”.

El acto contó con la presencia del director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; el director general del Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Domingo Rojas Guzmán, y el asistente del presidente de la República para Proyectos Especiales, Víctor Sánchez.

Secretario general de la ONU agradece apoyo de República Dominicana y afirma que restablecer la seguridad en Haití es una prioridad absoluta

Santo Domingo.- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeció este miércoles al presidente Luis Abinader el respaldo de la República Dominicana a los esfuerzos internacionales para restablecer la seguridad en Haití, durante una visita de cortesía realizada en el Palacio Nacional, en el marco de su visita oficial al vecino país.

Guterres fue recibido en las escalinatas de la Casa de Gobierno por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Al concluir su encuentro con el mandatario y ser abordado por la prensa nacional, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reiteró su agradecimiento por la cooperación de la República Dominicana en los esfuerzos internacionales dirigidos a restablecer la seguridad en Haití.

Asimismo, destacó el respaldo brindado por el Gobierno dominicano para la creación de condiciones que permitan el despliegue efectivo de una fuerza internacional destinada a combatir las bandas armadas que operan en Haití, así como el apoyo ofrecido a la misión de las Naciones Unidas que acompañará dichos esfuerzos.

“Todos queremos restablecer la seguridad en Haití. Es absolutamente esencial para Haití y para la región el restablecimiento de la seguridad en Haití, que permita una evolución política con elecciones y la integración de Haití en la comunidad internacional”, expresó el secretario general de la ONU.

El secretario general de la ONU, también reiteró su agradecimiento por la colaboración de la República Dominicana en las iniciativas impulsadas por el organismo internacional para enfrentar la crisis haitiana.

Guterres señaló que existe una visión compartida entre las Naciones Unidas y la República Dominicana sobre la necesidad de priorizar el fortalecimiento de las acciones contra las bandas armadas y garantizar niveles mínimos de seguridad que permitan una evolución política positiva en Haití.

“Quiero agradecer profundamente la cooperación de la República Dominicana con todos nuestros esfuerzos en este sentido; es decir que compartimos una visión que es de una total prioridad en este momento, a reforzar el combate

contra las bandas y a restablecer un mínimo de seguridad en Haití que permita una evolución política positiva”.

Presidente Abinader: Gobierno actuará como una sola estructura para garantizar una respuesta efectiva ante temporada ciclónica

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, mientras recibía este miércoles el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica 2026 presentado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), anunció la convocatoria de un Consejo de Gobierno y un encuentro con las autoridades municipales, con el objetivo de garantizar que todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales asuman la planificación y preparación necesarias ante cualquier eventualidad.

Durante la actividad, celebrada en las instalaciones del COE, el mandatario resaltó la importancia del Plan Nacional de Contingencia, el cual tiene como propósito fortalecer la capacidad de preparación, coordinación y respuesta del país ante posibles fenómenos hidrometeorológicos durante la presente temporada ciclónica.

“Estamos anunciando este Plan Nacional de Contingencia y la próxima semana vamos a llamar a un Consejo de Gobierno y después a una reunión con toda la municipalidad para que ellos asuman este Plan Nacional de Contingencia y nosotros planificarnos y prepararnos para cualquier eventualidad”, expresó el presidente Abinader.

El jefe de Estado indicó que el país debe prepararse no solo ante las tormentas y huracanes, sino también frente a otros fenómenos asociados a los cambios climáticos, incluyendo el fenómeno de El Niño.

“Estamos viviendo, según los expertos, debido a todos los cambios y al calentamiento global, tiempos de extremos. Hace un mes teníamos granizadas y ahora tenemos un calor intenso. Eso se refleja en el clima y por eso debemos tener cada vez mayor preparación y planificación”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno trabajará de manera coordinada y como una sola estructura para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier emergencia. “Vamos a trabajar coordinados y como un solo gobierno todos para nosotros prepararnos para cualquier eventualidad”, puntualizó.

Durante el acto se llevó a cabo una simulación que recreó el impacto hipotético de un fenómeno atmosférico de gran intensidad sobre distintas regiones del país, lo cual permitió evaluar los protocolos de comunicación, la coordinación interinstitucional, la movilización de recursos, los procedimientos de alerta temprana, evacuación preventiva y asistencia humanitaria contemplados en el Plan de Contingencia 2026.

El director del COE, mayor retirado Juan Manuel Méndez García, destacó que este tipo de ejercicios constituye una herramienta fundamental para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los mecanismos de gestión del riesgo.

“La preparación es la mejor herramienta para proteger vidas. Este ejercicio nos permite comprobar la capacidad de respuesta de las instituciones y fortalecer la coordinación necesaria para actuar de manera eficiente ante cualquier amenaza que pudiera afectar al territorio nacional durante la temporada ciclónica”, expresó Méndez García.

Las autoridades indicaron que este ejercicio permitió verificar las capacidades operativas de los organismos de socorro y de las instituciones de apoyo, así como la disponibilidad de recursos y la efectividad de los procesos establecidos para la atención y recuperación ante posibles situaciones de emergencia.

La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026. Ante las proyecciones de una temporada activa, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, conocer sus planes familiares de emergencia y seguir las orientaciones emitidas por los organismos competentes.

El ejercicio contó con la participación del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos; de la Defensa Civil, Juan Salas; de la Policía Nacional, mayor general, Andrés Modesto Cruz Cruz; del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez (ERD), y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba; así como representantes de otras instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Con esta simulación, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades nacionales de prevención, preparación y respuesta ante desastres, promoviendo una gestión del riesgo articulada y una mayor protección de la población.

Presidente Abinader reafirma posición del Gobierno de mantener la cesantía y llama al consenso en la reforma laboral

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reiteró este miércoles que la posición del Gobierno es mantener la cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo y destacó la importancia de que los distintos sectores involucrados continúen el diálogo para alcanzar acuerdos sobre los aspectos aún pendientes de la iniciativa.

El mandatario explicó que la defensa de la cesantía ha sido una postura constante del Poder Ejecutivo y señaló que corresponde al sector laboral, al sector empresarial y al Gobierno, en su papel de facilitador, avanzar hacia un consenso que permita concluir el proceso de reforma.

“La posición del Gobierno, como ustedes saben, es mantener la cesantía. Sin embargo, pienso que debe haber un consenso sobre los últimos detalles entre el sector laboral, el sector patronal y el Gobierno como mediador”, expresó el presidente Abinader al ser consultado por periodistas previo al acto de lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El jefe de Estado agregó que esa postura ha sido respaldada por las autoridades gubernamentales y por representantes del Congreso Nacional.

“Como lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, la posición del Gobierno es mantener la cesantía”, concluyó el jefe de Estado.

Presidente Abinader declara de utilidad pública terrenos del Monumento Natural Cuevas del Pomier para fortalecer su protección ambiental y cultural

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 393-26, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, una medida orientada a reforzar la conservación de uno de los patrimonios naturales, arqueológicos y culturales más importantes de la República Dominicana.

La decisión permitirá ampliar las acciones de protección, monitoreo, restauración ambiental y preservación de esta área protegida ubicada en la provincia San Cristóbal, garantizando la sostenibilidad de sus recursos naturales y su legado histórico para las presentes y futuras generaciones.

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno con la defensa del patrimonio nacional y la protección de los espacios de alto valor ecológico y científico, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado de preservar sus riquezas ambientales y culturales.

Para hacer posible esta protección integral, el decreto contempla la adquisición de los terrenos ubicados dentro de la parcela número 405 del distrito catastral número 02 del municipio San Cristóbal, mediante los procedimientos establecidos por la ley y con recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La disposición instruye a las instituciones correspondientes, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Abogado del Estado y el Registro de Títulos, a realizar las acciones administrativas y legales necesarias para la ejecución de la medida.

El decreto establece que, de no lograrse un acuerdo con los propietarios sobre el valor de los terrenos, el Ministerio de Medio Ambiente realizará los procedimientos legales correspondientes para su adquisición, conforme a la ley y con fondos de la institución. Además, dispone las acciones administrativas necesarias de las entidades competentes y se fundamenta en la Ley 492 de 1969 y demás disposiciones que protegen las Cuevas del Pomier como patrimonio nacional.

El Decreto número 393-26 fue emitido por el presidente Luis Abinader el 15 de junio de 2026, como parte de las acciones del Gobierno orientadas a fortalecer la protección del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, asegurando la protección de un tesoro arqueológico único en el Caribe y fortaleciendo el compromiso del país con la conservación ambiental y la protección de su identidad histórica.

Presidente Abinader encabeza lanzamiento de la campaña nacional “Inquebrantables”

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento de la campaña nacional “Inquebrantables”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la formación en valores, la resiliencia y la toma de decisiones positivas entre niños, adolescentes y jóvenes dominicanos.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la juventud representa una de las mayores oportunidades para el desarrollo del país y sostuvo que ningún joven debe ser definido por sus circunstancias, sus heridas, sus errores o las limitaciones de su entorno.

“Tu futuro no lo determina el lugar donde naciste, ni las dificultades que hayas enfrentado, ni los errores que hayas cometido”, expresó el presidente Abinader, al definir Inquebrantables como una causa nacional que trasciende diferencias políticas y coloca a la juventud en el centro de las políticas públicas.

El jefe de Estado destacó que los jóvenes dominicanos necesitan oportunidades en el presente, no promesas para el futuro, y señaló que la campaña busca construir una amplia red de apoyo que les permita enfrentar los desafíos de su entorno con acompañamiento, orientación y mayores oportunidades de desarrollo.

El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, afirmó que esta iniciativa constituye un llamado al fortalecimiento y defensa de la juventud, las familias, las escuelas y las comunidades.

Durante su intervención de apertura, Abreu destacó que Inquebrantables busca hacer visible que la mayoría de la juventud dominicana es sana, creativa y emprendedora, contrario a lo que muchas veces se divulga en las redes sociales digitales.

Señaló que esa juventud está representada por más de 3,300,000 jóvenes que estudian en escuelas, colegios, universidades, Infotep, ITLA y otros centros de formación; jóvenes que crean arte, impulsan emprendimientos, practican deportes y forman parte de grupos religiosos, comunitarios y sociales.

“Buscamos hacer visible la inquebrantabilidad de la juventud dominicana, porque la mayoría absoluta de nuestra juventud es sana”, afirmó Abreu, al tiempo que destacó que la campaña también convoca a la movilización de la sociedad para apoyar a jóvenes vulnerables y fortalecer su espíritu de creatividad, estudio y emprendimiento.

Por su parte, Raúl Baz, responsable de la presentación de la campaña, explicó que Inquebrantables surge como una respuesta comunicacional a problemáticas que afectan a niños, adolescentes y jóvenes, entre ellas la violencia, el abuso, el bullying, las drogas, la deserción escolar y otras presiones sociales.

Baz indicó que la propuesta rompe con los modelos tradicionales de prevención al no enfocarse únicamente en las estadísticas negativas, sino en las decisiones correctas, la resiliencia y las historias de quienes han sabido resistir la presión, pedir ayuda, levantarse y elegir un mejor camino.

La campaña fue impulsada por la primera dama Raquel Arbaje, junto con la Procuraduría General de la República, tras analizar distintas problemáticas que afectan a la niñez, la adolescencia y la juventud. Según sus promotores, la iniciativa busca generar una conversación nacional basada en historias de superación, actitud y decisiones valientes, bajo el concepto creativo “Mi Primera Vez Inquebrantable”.

Como parte de la jornada, varios estudiantes compartieron ante los asistentes testimonios sobre su “primera vez inquebrantable”, relatando experiencias personales en las que decidieron enfrentar situaciones difíciles, resistir presiones o tomar decisiones que marcaron positivamente sus vidas.

Asimismo, fue presentado un audiovisual en el que diversas personalidades dominicanas narran momentos decisivos de sus trayectorias personales y profesionales, con mensajes de superación, resiliencia, liderazgo y responsabilidad dirigidos a las nuevas generaciones.

Uno de los aspectos más novedosos de Inquebrantables es que todas sus acciones serán financiadas con recursos recuperados de la corrupción y del narcotráfico. De esta manera, fondos que antes estuvieron vinculados al daño social serán transformados en oportunidades para educar, orientar, proteger y promover mejores actitudes entre los jóvenes y entre todos los dominicanos y dominicanas.

La campaña cuenta con el respaldo de personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional, quienes se sumaron como Inquebrantables para compartir sus experiencias y aportar su voz a esta causa. Entre ellos figuran Luis Oscar Villanueva, Amalia Brea, David Ortiz, Ricardo Ripoll, Giulio Pelliccione, Thania Fernández, Francina Hungría, Luisín Jiménez y Freddy Ginebra.

La iniciativa parte de una idea central: Todos somos inquebrantables.

Inquebrantables busca convertirse en un movimiento nacional de prevención, orientación y esperanza, dirigido a recordarles a los jóvenes que siempre existe una decisión posible, que pedir ayuda es valentía y que ninguna circunstancia tiene más fuerza que la voluntad de levantarse. La campaña puede ser vista en inquebrantables.do.

Presidente Abinader felicita a Karl-Anthony Towns tras conquistar campeonato de la NBA

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este martes una videollamada con el estelar baloncestista dominicano Karl-Anthony Towns Cruz, para felicitarlo por la histórica conquista del campeonato de la NBA, con los Knicks de Nueva York.

El mandatario realizó el contacto desde su despacho en el Palacio Nacional, acompañado por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, en un gesto de reconocimiento al destacado logro alcanzado por Towns Cruz, quien reconfirmó que es motivo de orgullo para todos los dominicanos.

Durante la conversación, desarrollada en idioma inglés, el presidente Abinader expresó sus felicitaciones al jugador por su entrega, disciplina y extraordinaria trayectoria en el baloncesto profesional, destacando el impacto positivo que su éxito tiene sobre la juventud dominicana.

Por su parte, Towns Cruz agradeció las palabras del jefe de Estado y compartió impresiones sobre la experiencia de conquistar el título de la NBA, así como sobre la responsabilidad que siente de representar a la República Dominicana en los más altos escenarios deportivos del mundo.

Entre los temas abordados durante la videollamada figuró la intención del jugador de traer al país el emblemático Trofeo Larry O’Brien, símbolo del campeonato de la NBA, para compartirlo con el pueblo dominicano y celebrar junto con los fanáticos el histórico logro alcanzado el pasado sábado por los Knicks, escuadra que había ganado por última vez en el 1973.

Tanto el presidente Abinader como el ministro Kelvin Cruz valoraron la disposición de Towns Cruz de acercar este importante reconocimiento al país, resaltando el orgullo que representa para la nación contar con un campeón de la NBA de raíces dominicanas.

Towns Cruz registró la mejor postemporada de su carrera con unos números que dejan claro que se trata de uno de los hombres altos más completos de la NBA. Finalizó estos playoffs con promedio 15.9 puntos, 10.6 rebotes, 4.9 asistencias, 1.3 bloqueos y 1.3 robos en 30.4 minutos de acción mientras lanzó para un 45.6 % desde el arco de los tres puntos. Su más menos de +258 es el más alto en una postemporada completa.

Presidente Abinader anuncia que RD será sede por segunda vez del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció este martes que la República Dominicana volverá a convertirse en el centro de la innovación gubernamental y la transformación digital al ser confirmada como sede de la segunda edición regional del World Government Summit (WGS), que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre de 2026, en Cap Cana.

Durante una reunión realizada en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, el mandatario manifestó que el encuentro regresará al país y se espera duplicar la cantidad de participantes, consolidando a la República Dominicana como un referente regional en materia de innovación y avances gubernamentales, con la presencia de presidentes y altos funcionarios de los Gobiernos de la región.

Asimismo, explicó que esta es la segunda ocasión en que este importante encuentro se realiza fuera de Dubái, luego de que su primera edición internacional se celebrara el año pasado, en Punta Cana.

En el encuentro también intervino el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, quien informó que en los próximos días se iniciará el proceso de invitaciones y socialización de este importante evento regional que reunirá a presidentes, ministros, altos funcionarios y representantes gubernamentales de Centroamérica, el Caribe y otras naciones de la región.

Compromiso demostrado por la República Dominicana en materia de innovación gubernamental

Por su parte, el director general de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, Mohamed Al Sharhan, quien estuvo acompañado de H.E. Mohamed Bin Taliah –Deputy Minister of Cabinet Affairs, resaltó que el compromiso demostrado por la República Dominicana en materia de innovación gubernamental convirtió al país en una elección natural para albergar nuevamente el evento. Destacó que esta iniciativa fortalece la alianza estratégica entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos, y posiciona a la nación como una puerta de entrada para impulsar la cooperación regional y el intercambio de conocimientos entre ambas partes.

Al Sharhan, quien habló en inglés y traducido por Juan Marco Malagón, director de Gabinete del Mivhed, expresó su orgullo por la celebración de la segunda edición del Diálogo Regional WGS-LAC en la República Dominicana y señaló que la elección del país como sede por segunda ocasión consecutiva refleja la confianza de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos en el liderazgo, la visión de futuro y los avances impulsados por la gestión del presidente Luis Abinader.

Indicó que este encuentro se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del Emirato de Dubái, su alteza Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el presidente Luis Abinader para celebrar anualmente el Diálogo Regional del World Government Summit en la República Dominicana, consolidando al país como un centro de referencia regional para el intercambio de ideas, la innovación y las mejores prácticas gubernamentales.

Al Sharhan destacó que este espacio fortalece los lazos de cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y América Latina, posicionando a la República Dominicana como una puerta de entrada estratégica para ampliar la colaboración, compartir conocimientos y construir Gobiernos más eficientes, innovadores y preparados para responder a las necesidades de sus ciudadanos.

Al finalizar, resaltó que durante la edición del World Government Summit celebrada en febrero en Dubái participaron alrededor de 45 jefes de Estado y más de 600 ministros, quienes sostuvieron un amplio diálogo regional y global sobre los principales retos que enfrenta la humanidad y las soluciones innovadoras que los Gobiernos deben impulsar ante los desafíos del futuro.

Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe

La República Dominicana acogerá los días 20 y 21 de noviembre de 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, que se celebrará en The St. Regis Cap Cana Resort, en Cap Cana.

Con esta segunda edición, la República Dominicana ratifica el liderazgo asumido en 2025, cuando se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en albergar este diálogo fuera de los Emiratos Árabes Unidos.

El evento reunirá a cerca de 400 participantes entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros, representantes de organismos internacionales, expertos y líderes empresariales, en torno a la agenda del futuro de los gobiernos.

El programa contempla sesiones plenarias, mesas de trabajo, majlises temáticos, un diálogo ministerial de alto nivel y una cena oficial, articulados en torno a ejes como el futuro de la gobernanza, el comercio y la economía global, la tecnología, el turismo, el desarrollo sostenible y las alianzas público-privadas.

La edición de 2025 reunió a 22 países, 29 ponentes y 59 empresas en 14 sesiones y 10 compromisos estratégicos. A escala global, el World Governments Summit ha congregado a lo largo de su trayectoria a más de 160 países, 145 jefes de Estado y de Gobierno y 3,500 ponentes, consolidándose como una de las plataformas de diálogo gubernamental de mayor relevancia internacional.

La organización del encuentro en el país está a cargo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), en coordinación con el equipo internacional del WGS y con el respaldo del Gobierno dominicano. El evento integrará elementos de la identidad y la cultura dominicanas, ofreciendo a los participantes una experiencia de clase mundial con sello nacional.

Sobre el World Governments Summit

El World Governments Summit es una organización global, neutral y sin fines de lucro dedicada a dar forma al futuro de los Gobiernos. Con sede en Dubái, explora la agenda de la próxima generación de Gobiernos y el aprovechamiento de la innovación y la tecnología para resolver los desafíos de la humanidad. Es un foro internacional que reúne a jefes de Estado, ministros, líderes empresariales, expertos y representantes de organizaciones internacionales para debatir sobre el futuro de los Gobiernos, la economía, la tecnología, la inteligencia artificial, la educación, la sostenibilidad y otros desafíos globales. Fue creado en 2013, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Sobre el CAPP

El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) es la entidad responsable de la coordinación del Diálogo Regional WGS–LAC en la República Dominicana. Es una organización fundada en 2007 dedicada al estudio, análisis y debate de políticas públicas, economía, democracia, educación y temas sociales. Su objetivo es promover discusiones e investigaciones sobre asuntos de interés nacional e internacional, mediante propuestas de políticas públicas, formación de líderes y la realización de foros, seminarios y publicaciones sobre temas económicos, políticos y sociales.

El presidente Luis Abinader estuvo acompañado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el viceministro Administrativo y Financiero, Elvis López.

En la reunión, Jean Marco Pumarol fungió como traductor, facilitando la comunicación y el intercambio de ideas entre las autoridades dominicanas y los representantes de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Presidente Abinader propone cambios al Código Civil para unificar aplicación de las leyes en el Gran Santo Domingo

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, presentó ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano.

La iniciativa tiene como objetivo actualizar el marco normativo para establecer un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo, territorios que, pese a su división administrativa, mantienen una dinámica común por la constante movilidad de sus habitantes.

La propuesta plantea que la diferencia actual en el inicio de vigencia de las leyes entre ambas demarcaciones genera un desfase de un día que puede provocar desigualdad en la aplicación de las normas y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El Poder Ejecutivo considera que, debido a la integración social, económica, laboral y educativa existente entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, resulta necesario adecuar la legislación a la realidad actual.

El proyecto también contempla reconocer la validez de la publicación de las leyes mediante medios electrónicos oficiales, otorgándole el mismo efecto jurídico que la publicación impresa.

La iniciativa destaca que los avances tecnológicos permiten garantizar un mayor acceso ciudadano a las normas, así como una difusión más rápida y transparente del contenido legislativo.

De acuerdo con el planteamiento presentado al Senado, esta modificación representa un paso hacia la modernización del sistema jurídico dominicano, fortaleciendo la igualdad de acceso a la información legal y la aplicación uniforme de las disposiciones normativas.

El Poder Ejecutivo sostiene que la reforma contribuirá a mejorar la eficiencia institucional y a consolidar principios como la transparencia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.