Patrullas y puestos de chequeo del Ejercito Dominicano interceptan a 72 haitianos indocumentados en Dajabón. Otras Noticias ERD

Dajabón, R.D. – Unidades del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritas al 10mo. Batallón de Infantería, detuvieron a setenta y dos (72) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante diversos operativos de interdicción efectuados en distintos puntos de la provincia Dajabón.

En una primera intervención, miembros del ERD apresaron a veinte (20) extranjeros que intentaban vulnerar los controles fronterizos. Del total, diecisiete (17) eran hombres y tres (03) mujeres.

Por otra parte, soldados del Puesto El Tamarindo detuvieron a otros veintidós (22) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular cuando intentaban evadir el referido puesto militar. Entre los detenidos figuran catorce (14) hombres y ocho (08) mujeres, incluyendo tres (03) menores de edad.

De igual manera, soldados adscritos al Puesto Masacre interceptaron a otros trece (13) nacionales haitianos indocumentados, integrados por diez (10) hombres y tres (03) mujeres, quienes intentaban ingresar a territorio dominicano desde Haití.

En otro operativo, miembros del Ejército pertenecientes al Destacamento Santiago de la Cruz interceptaron a diecisiete (17) extranjeros indocumentados que trataban de evadir el área de responsabilidad de esa unidad. El grupo estaba conformado por diez (10) hombres, seis (06) mujeres y un (01) menor de edad.

Todos los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia militar para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), institución encargada de los procedimientos correspondientes conforme a la legislación vigente.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia e interdicción que desarrolla el Ejército de República Dominicana para reforzar la seguridad fronteriza y prevenir el tráfico ilegal de personas.

Comandante del Ejército recorre unidades y puestos de control en la frontera sur



Supervisa la operatividad de destacamentos y puestos avanzados para fortalecer la vigilancia y la seguridad en la frontera dominico-haitiana.

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido por diferentes unidades de la institución en la frontera sur del país, donde inspeccionó puestos de control, destacamentos y dotaciones militares desplegadas en el tramo fronterizo correspondiente a las provincias Independencia y Pedernales.

Supervisa la operatividad de destacamentos y puestos avanzados para fortalecer la vigilancia y la seguridad en la frontera dominico-haitiana

La visita inició en el municipio de Neyba, con un recorrido por la Fortaleza Cambronal, asiento de la “B” Compañía del 14.º Batallón de Infantería. Posteriormente se trasladó al destacamento de El Aguacate, para continuar a través de la Sierra de Bahoruco hasta la Loma del Toro, donde visitó la dotación militar responsable de la seguridad de las antenas de comunicaciones instaladas en esa estratégica localidad.

Más adelante inspeccionó la Caseta No. 2, ubicada en el área del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, y el Puesto Avanzado No. 2, perteneciente al destacamento de Los Arroyos, verificando las condiciones operacionales y el cumplimiento de las tareas asignadas a las tropas destacadas en esos puntos.

El recorrido prosiguió hacia el destacamento de Don Juan, el destacamento de Cabeza de Agua y el Puesto Avanzado No. 1, dependiente de la “B” Compañía del 16.º Batallón de Infantería, ubicada en la comunidad de El Banano, donde también realizó labores de inspección y supervisión.

Finalmente, el Mayor General Camino Pérez visitó la Fortaleza Enriquillo, asiento del 16.º Batallón de Infantería, en el municipio de Pedernales, donde se dirigió a las tropas formadas, exhortándolas a mantener los más altos niveles de disciplina, vigilancia, compromiso institucional y apego a las disposiciones establecidas para el cumplimiento de la misión.

Durante el recorrido, el Comandante General destacó la importancia de estas visitas de supervisión, las cuales permiten evaluar de primera mano la capacidad operativa de las unidades, conocer las necesidades del personal desplegado y fortalecer la presencia institucional en la zona fronteriza.

Asimismo, resaltó que estos recorridos contribuyen a garantizar una vigilancia permanente y efectiva, fortaleciendo la defensa de la soberanía nacional, el control del espacio fronterizo y la seguridad de las comunidades asentadas en esa región del país. Acompañaron al Comandante General del Ejército el general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, y el coronel Ricardo Cruz Arias, comandante del 16.º Batallón de Infantería.

Patrullas del Ejército y unidades de drones detectan y detienen a 70 haitianos indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. –Durante operativos de vigilancia e interdicción realizados, apoyados por el empleo de unidades de drones, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a setenta (70) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las provincias Dajabón y Montecristi.

En uno de los operativos, soldados del 10mo. Batallón de Infantería adscritos a la Fortaleza Beller, interceptaron a treinta y dos (32) nacionales haitianos indocumentados en las proximidades de la finca conocida como “Nene Checo”, en la provincia Dajabón.

El grupo estaba integrado por veinticuatro (24) hombres, siete (07) mujeres y un (01) menor de edad.

En la provincia Montecristi, miembros del Ejército destacados para servicio en el Destacamento Las Matas de Santa Cruz, detuvieron a otros treinta y un (31) extranjeros con estatus migratorio irregular, cuando se desplazaban por la berma del canal mayor de ese municipio intentando evadir los controles establecidos en la zona.

Entre los detenidos figuran dieciocho (18) hombres, nueve (09) mujeres y cuatro (04) menores de edad.

En otro operativo, llevado a cabo en la comunidad de Don Miguel, provincia Dajabón, soldados del ERD apresaron a siete (07) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por cinco (05) hombres y dos (02) mujeres, como resultado del patrullaje preventivo y del empleo de drones para vigilancia aérea.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia militar para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), institución responsable de realizar los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continua sus acciones para el fortalecimiento de los controles en la zona fronteriza, mediante operativos permanentes de vigilancia terrestre y aérea en las provincias de esa demarcación.

Ejército fortalece capacidad de respuesta en la frontera sur con la remodelación del destacamento de Puerto Escondido

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó este martes la reinauguración del destacamento militar de Puerto Escondido, ubicado en el municipio de Duvergé, provincia Independencia, como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura y capacidades operativas de la institución en la zona fronteriza.

Esta instalación militar, situada en las inmediaciones de la Sierra de Bahoruco, desempeña un papel estratégico en el control de los accesos al parque nacional, la prevención de delitos ambientales, el combate a la migración irregular y la lucha contra el contrabando de mercancías.

La remodelación incluyó la rehabilitación integral de sus áreas operativas y de alojamiento, así como su equipamiento, permitiendo mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal militar destacado en la zona. Con esta intervención se fortalecen las capacidades operacionales del 14.º Batallón de Infantería, optimizando la capacidad de respuesta de las tropas y reafirmando el compromiso institucional con la vigilancia, la seguridad y la protección de la región fronteriza.

Acompañaron al Comandante General del Ejército el general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la 5.ª Brigada de Infantería; el teniente coronel Víctor Manuel Mateo Báez, comandante del 14.º Batallón de Infantería; y el alcalde pedáneo de la sección de Puerto Escondido, señor José Alfonso Almonte Pérez.

Ejército ocupa contrabando de aceite de motor introducido desde Haití en canoas a la zona de Pedro Santana

Los soldados del ERD detectaron el desembarco de la mercancía ilícita en la ribera del río Artibonito .

Pedro Santana, Elías Piña, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 25ta. Compañía de Infantería, ocuparon ciento setenta y cuatro (174) envases de aceite de motor que habían sido introducidos de manera ilegal desde territorio haitiano, durante un operativo realizado en la zona fronteriza del municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña.

La intervención tuvo lugar en las inmediaciones del paso de Nonón, a unos siete metros de la ribera del río Artibonito, donde los soldados detectaron el desembarco de la mercancía desde varias canoas procedentes de Haití.

De acuerdo con el informe oficial, la mercancía consistía en 174 envases de un cuarto de aceite para motor cada una, marca Mobil Special, los cuales fueron abandonados por los nacionales haitianos que los transportaban, luego de percatarse de la presencia de la patrulla militar.

Los individuos retornaron inmediatamente hacia territorio haitiano.

Las autoridades informaron que los productos ocupados fueron trasladados al Destacamento del ERD en Bánica, provincia Elías Piña, para los procedimientos correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia y patrullaje en la franja fronteriza, con el propósito de combatir el contrabando, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad en la zona limítrofe del país.

En operativos del Ejército en Masacre y Río Limpio detienen a 29 haitianos indocumentados

Dajabón, R.D. – Durante operativos efectuados en distintos puntos de la provincia Dajabón y Elías Piña, veintinueve (29) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD).

En uno de los operativos, soldados adscritos al Puesto de Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, apresaron a dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, cuando intentaban ingresar al territorio dominicano desde Haití.

El grupo estaba integrado por catorce (14) hombres y cuatro (04) mujeres, los cuales fueron detenidos y posteriormente, trasladados a la ciudad de Dajabón para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos.

En otra operación, miembros del Ejército destacados en el Puesto de Río Limpio, bajo la jurisdicción de la 17ma. Compañía de Restauración, detuvieron a otros once (11) nacionales haitianos, todos de sexo masculino, quienes también se encontraban en el país con estatus migratorio irregular.

Los detenidos fueron trasladados a la Inspectoría ERD de Loma de Cabrera, desde donde serán remitidos para los fines migratorios correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa trabajando en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y en la ejecución permanente de operativos de interdicción, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.