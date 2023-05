La Doctora Polo con un contacto más orgánico con su público

Miami.- La abogada cubana Ana María Polo, conocida como la Doctora Polo por su programa de más de dos décadas en la televisión, disfruta sus días lejos de la pantalla chica y asegura que las redes sociales la mantienen muy cerca de su público.

“Seguimos teniendo una conexión especial y la forma de comunicarnos ha evolucionado con las nuevas tecnologías haciendo que mi contacto con el público sea directo y más orgánico”, aseguró la conductora hace unos días para celebrar un gran acontecimiento en redes sociales.

Y es que la Doctora Polo acaba de batir su propio récord al lograr más de 15 millones de seguidores en su página de Facebook.

“Estoy muy agradecida con el constante apoyo que me brinda mi audiencia a traves de mis redes sociales”, agregó la abogada nacionalizada estadounindense.

Esta nueva marca refleja la gran influencia que Polo tiene dentro de las redes sociales en donde además cuenta tres millones de seguidores en Instagram y casi cinco millones en TikTok y un millón en Twitter.

Ana María Polo ha logrado destacarse como una figura icónica dentro de la comunidad hispana. A través de más de 20 años ha sido vocera de importantes causas, comenzando por la lucha contra el cáncer, enfermedad de la que es sobreviviente.

Ha sido embajadora hispana de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer) por 10 años y ha dedicado su tiempo y colaboración para apoyar a la organización Susan G Komen, compartiendo su historia y concientizando a la comunidad por medio de diversas actividades, como caminatas y eventos por todo el país.

Su gran influencia ha sobrepasado la pantalla de televisión convirtiéndose así en un ejemplo de compromiso y apoyo para la comunidad. Su personalidad firme y determinada la ha hecho defensora de temas de gran relevancia para los hispanos.

En el 2014 y gracias a su constante apoyo a las minorías, fue invitada por la organización Human Rights a participar en la campaña estadounidense a favor del matrimonio igualitario, siendo esta la primera vez que esta institución produjo un video con una personalidad hispana en español e inglés.

En el 2020 colaboró con PETA Latino en una campaña de servicio público para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a nuestras mascotas; y ese mismo año se unió como portavoz hispana a la organización no partidista When We All Vote, liderada por Michelle Obama con el objetivo de sensibilizar a la comunidad hispana sobre la importancia de registrarse y aumentar la participación de voto en las elecciones presidenciales.

Foto/ Prensa/ Ana María Polo

Notistarz

