Alerta en Florida: retiran sándwiches por riesgo de reacción alérgica

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

ORLANDO, Fla. — Una alerta alimentaria originada en Central Florida merece especial atención de los consumidores, particularmente de las personas alérgicas al huevo.

FreshPoint Central Florida, con sede en Orlando, inició el retiro voluntario de 1,093 unidades de sándwiches Cranberry Chicken Salad Wedge, comercializados bajo la marca Created Fresh!, debido a que el producto contiene huevo pero este alérgeno no fue declarado correctamente en la advertencia correspondiente del empaque.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó oficialmente el retiro el 8 de septiembre. Los productos fueron distribuidos en Florida y Georgia entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre.

¿Cuál es el problema?

El producto contiene huevo y este aparece entre los ingredientes, pero no fue incluido en la declaración específica de alérgenos —el apartado “Contains”— de la etiqueta.

Para la mayoría de las personas esto no representa un peligro.

Para alguien con alergia severa al huevo, sin embargo, consumir accidentalmente el producto puede desencadenar una reacción alérgica grave e incluso potencialmente mortal.

La compañía informó que el problema fue descubierto durante una revisión interna de las etiquetas y que, hasta el momento de la alerta, no se habían reportado enfermedades relacionadas con estos productos.

Cómo identificar los sándwiches

El retiro afecta al producto:

Marca: Created Fresh!

Producto: Cranberry Chicken Salad Wedge Sandwich

Peso: 4.5 oz

UPC: 766375109617

Fechas “Use By”: desde 9/3/2026 hasta 9/17/2026.

Los sándwiches están empacados en recipientes transparentes de plástico.

La FDA indica que fueron distribuidos a un único cliente de tiendas de conveniencia en Florida y Georgia, aunque el aviso público no identifica en su texto el nombre de esa cadena.

Ese último detalle es importante: no sería responsable especular sobre qué establecimiento los comercializó.

¿Qué debe hacer el consumidor?

La recomendación oficial es sencilla: desechar el producto si corresponde a los lotes y fechas señalados en el retiro.

Para las personas sin alergia al huevo, la alerta no indica contaminación bacteriana ni otro peligro sanitario asociado a este retiro específico.

El riesgo se concentra particularmente en quienes tienen alergia o sensibilidad severa al huevo.

Si después de consumir el producto una persona desarrolla síntomas compatibles con una reacción alérgica grave —por ejemplo, dificultad para respirar, inflamación importante o una reacción rápida y generalizada— debe buscar atención médica de emergencia.

Por qué una etiqueta puede convertirse en un asunto de salud

Este caso demuestra que la seguridad alimentaria no depende únicamente de evitar bacterias como Salmonella, E. coli o Listeria.

Una etiqueta incorrecta también puede representar un peligro.

Las personas con alergias alimentarias dependen de la información del empaque para decidir qué pueden consumir con seguridad. Por eso una omisión aparentemente pequeña puede tener consecuencias importantes.

Y precisamente porque la compañía responsable está localizada en Orlando y los productos llegaron a Florida, esta no es una alerta distante para nuestros lectores de Central Florida.

Es una advertencia que merece revisar el refrigerador.

Otra alerta nacional: 22 enfermos por Salmonella vinculada a brotes de brócoli

Mientras Florida enfrenta este retiro local, la FDA y los CDC investigan otro episodio de seguridad alimentaria a nivel nacional.

Hasta la actualización del 9 de septiembre, 22 personas en cuatro estados habían sido infectadas con una cepa de Salmonella Bovismorbificans vinculada a brotes de brócoli cultivados por Evergreen Fresh Sprouts, LLC.

Dos personas habían sido hospitalizadas y no se habían registrado muertes.

De 19 pacientes entrevistados, todos dijeron haber consumido algún tipo de brote y 17 específicamente brotes de brócoli. La investigación de trazabilidad identificó a Evergreen Fresh Sprouts como productor común, y una muestra analizada resultó contener la misma cepa de Salmonella responsable de las enfermedades.

La distribución confirmada hasta ahora corresponde a Idaho, Montana y Washington, aunque la FDA advierte que el producto pudo haber llegado a otros estados. Por ahora, Florida no figura entre los estados con casos confirmados ni entre aquellos donde se ha confirmado la distribución.

Esa distinción es importante.

Una alerta nacional no debe convertirse artificialmente en una “alerta en Florida” mientras los datos oficiales no lo demuestren.

Florida también mantiene otros riesgos bajo vigilancia

El Florida Department of Health continúa vigilando Vibrio vulnificus, una bacteria presente naturalmente en aguas marinas cálidas y salobres.

Los datos estatales publicados para 2026 contabilizaban 20 casos confirmados y cuatro muertes hasta la actualización oficial del 3 de septiembre. Entre los condados de Central Florida, Polk registraba dos casos sin fallecimientos; Marion había registrado dos casos y una muerte.

La infección puede producirse al consumir mariscos crudos o poco cocidos —especialmente ostras— o cuando una herida abierta entra en contacto con agua donde está presente la bacteria.

El riesgo de enfermedad grave aumenta especialmente entre personas con sistemas inmunitarios debilitados y quienes padecen enfermedad hepática crónica.

Lo que debe saber

Las alertas de esta semana dejan una enseñanza práctica: leer las etiquetas y revisar los retiros de alimentos puede ser una medida de prevención tan importante como manipular correctamente la comida.

En Central Florida, quienes tengan en casa el sándwich Created Fresh! Cranberry Chicken Salad Wedge deben comprobar el UPC y la fecha de consumo.

Quienes tengan alergia al huevo no deben consumir el producto retirado.

Y ante síntomas de una reacción alérgica severa, la prioridad no es esperar a ver si desaparecen: es buscar atención médica de emergencia.

En SALUD & BIENESTAR continuaremos distinguiendo entre una alerta que realmente afecta a Florida y una noticia sanitaria nacional que todavía no ha llegado al estado.

Porque en salud pública, informar rápido importa.

Pero informar con precisión importa todavía más.