Osceola habla hoy de su futuro: estas son las preguntas que debe responder

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

30 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Hoy Osceola County hablará de su futuro.

Pero antes de escuchar lo que viene, conviene revisar lo que todavía está pendiente.

Este miércoles 30 de septiembre, el chairman Brandon Arrington, junto con la Junta de Comisionados y líderes comunitarios, encabezará el State of Osceola County 2026, programado de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en Osceola Heritage Park. El propio Condado anuncia que la presentación destacará logros, inversiones, asociaciones y las oportunidades que definirán el futuro de la comunidad.

Es una ocasión legítima para mostrar avances.

También es una oportunidad para rendir cuentas.

Porque Osceola entra en un nuevo año fiscal con aproximadamente $3.1 mil millones en presupuesto, enormes presiones de crecimiento y varias preguntas que todavía no desaparecen con una presentación institucional.

Hoy OSCEOLA 360 plantea algunas de ellas.

$3.1 mil millones: ahora hay que demostrar qué producen

El Condado adoptó el 21 de septiembre su presupuesto para FY2027 y mantuvo en 6.7 mills la tasa del General Fund por decimosexto año consecutivo. El portal oficial ya identifica el nuevo presupuesto como uno de los principales documentos financieros del gobierno.

La aprobación fue importante.

Pero un presupuesto aprobado no es un resultado.

Es una autorización para actuar.

Durante los próximos doce meses habrá que medir cuánto de ese dinero termina convirtiéndose efectivamente en carreteras, infraestructura, vivienda, parques, seguridad, servicios y proyectos terminados.

Y cuánto cambia mediante contratos, órdenes de trabajo, modificaciones y nuevas prioridades.

La pregunta para 2027 ya no debe ser simplemente:

¿Cuánto presupuestó Osceola?

Debe ser:

¿Qué recibió la comunidad por esos $3.1 mil millones?

Crecimiento: ¿puede la infraestructura seguir el ritmo?

Osceola continúa siendo escenario de grandes proyectos residenciales, turísticos y comerciales.

Uno de los ejemplos recientes se encuentra cerca de Poinciana, donde se han presentado planes para desarrollar casi 800 viviendas sobre aproximadamente 238 acres, además de espacio comercial.

Ese proyecto por sí solo no define el crecimiento del Condado.

Pero representa una pregunta mucho mayor.

Cada nueva vivienda puede significar nuevos residentes.

Nuevos residentes significan más automóviles.

Más estudiantes.

Mayor demanda de agua.

Más llamadas de emergencia.

Más basura.

Más presión sobre carreteras y servicios.

Por eso el verdadero indicador de crecimiento no es simplemente cuántas viviendas se autorizan.

Es si la infraestructura necesaria llega antes, simultáneamente o después de los residentes.

Whitted sigue esperando agua

Quizás pocas historias ilustran mejor esa diferencia entre crecimiento y servicios básicos que la comunidad histórica de Whitted.

OSCEOLA 360 documentó recientemente que el proyecto destinado a conectar a residentes de Whitted con agua potable pública, anunciado anteriormente con aproximadamente $2.3 millones en financiamiento, ahora apunta hacia una terminación estimada en 2028.

Mientras grandes extensiones del Condado avanzan hacia nuevos desarrollos, una comunidad histórica continúa esperando una solución permanente a un problema tan elemental como el acceso confiable a agua potable.

No es necesario presentar ambos asuntos como una contradicción automática.

El desarrollo privado y la infraestructura pública funcionan mediante mecanismos diferentes.

Pero sí existe una pregunta legítima de prioridades:

¿Cómo garantiza Osceola que las comunidades existentes no queden detrás mientras el Condado continúa creciendo?

Ese debería ser uno de los indicadores utilizados para medir el próximo año.

2925 International Drive: de proyecto público a redevelopment

Otra pregunta pendiente se encuentra en el antiguo Publix de 2925 International Drive.

La propiedad fue adquirida por el Condado y estuvo vinculada a planes para establecer un West Government Center y operaciones del Sheriff.

Ese proyecto no se materializó allí.

Posteriormente, Osceola buscó un desarrollador para adquirir y transformar la propiedad.

El caso merece seguimiento no porque exista evidencia documentada de irregularidad, sino porque representa exactamente el tipo de decisión que debe poder reconstruirse públicamente:

¿Cuánto costó adquirir el inmueble?

¿Cuánto costó mantenerlo?

¿Qué gastos adicionales asumió el gobierno?

¿Cuál será el valor final de la operación?

¿Y qué ocurrió con la necesidad pública que originalmente justificó aquella propiedad?

Un gobierno puede cambiar de estrategia.

Lo que no debe perderse es la capacidad del contribuyente para seguir la historia completa de su dinero.

Vivienda: crecimiento no significa necesariamente accesibilidad

El crecimiento también presenta otra dimensión.

Construir más viviendas no responde automáticamente a la pregunta de quién puede pagarlas.

Osceola enfrenta una economía profundamente vinculada al turismo y los servicios, sectores donde muchos trabajadores no necesariamente reciben salarios compatibles con los precios crecientes de vivienda, alquiler, seguros y transporte.

Por eso el State of the County no debería medir vivienda únicamente mediante unidades nuevas o proyectos anunciados.

También importa saber:

¿Cuántas viviendas son accesibles para las familias que trabajan en Osceola?

¿Cuántas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o la hipoteca?

¿Qué ocurre con los trabajadores que prestan servicios en la economía turística pero no pueden vivir cerca de sus empleos?

El número de techos construidos y la capacidad de las familias para vivir debajo de ellos son dos estadísticas diferentes.

El oeste y el este no viven exactamente el mismo Osceola

También existe una realidad geográfica.

Celebration, Poinciana, Buenaventura Lakes, Narcoossee, St. Cloud y las áreas rurales del Condado enfrentan necesidades distintas.

El crecimiento alrededor de Narcoossee no tiene exactamente las mismas consecuencias que el desarrollo alrededor de U.S. 192.

Las necesidades de Poinciana no son idénticas a las de Celebration.

Por eso una evaluación seria del estado del Condado debería permitir responder:

¿Dónde se está invirtiendo el dinero?

No solamente cuánto.

Un presupuesto puede crecer mientras determinadas comunidades continúan esperando soluciones.

La distribución geográfica de la inversión pública es tan importante como el monto total.

Los contratos serán la próxima prueba

Ayer OSCEOLA 360 examinó precisamente esta siguiente fase.

Una vez aprobado el presupuesto comienzan las contrataciones.

Solicitudes de propuestas.

Bids.

Órdenes de compra.

Task authorizations.

Change orders.

Pagos.

Es ahí donde los $3.1 mil millones dejan de ser una cifra en un documento y comienzan a convertirse en dinero real que sale de las cuentas públicas.

Durante FY2027 esta columna seguirá no solamente los grandes contratos, sino también sus modificaciones.

Un contrato inicialmente razonable puede terminar siendo mucho más costoso después de múltiples cambios.

Por eso hay tres cifras que deben compararse:

Monto original.

Modificaciones posteriores.

Costo final.

Solo entonces puede evaluarse correctamente el gasto.

El futuro también depende de las escuelas

Hay además una decisión importante que no corresponde exclusivamente al gobierno del Condado.

El 3 de noviembre, los votantes de Osceola decidirán sobre el Operational Millage Referendum del School District of Osceola County. El Distrito ha explicado que los recursos se destinarían a asuntos como contratación y retención de maestros y personal, compensación y programas estudiantiles.

OSCEOLA 360 no indicará a los electores cómo votar.

Pero la existencia misma del referéndum revela otra presión importante sobre una comunidad en crecimiento:

financiar su sistema educativo.

Nuevas urbanizaciones eventualmente significan nuevos estudiantes.

Y construir comunidades sin considerar simultáneamente escuelas, maestros y capacidad educativa simplemente traslada el problema hacia el futuro.

Kissimmee también prepara una transformación de gran escala

Mientras el Condado presenta hoy su visión, Kissimmee desarrolla su propia transformación.

La ciudad mantiene entre sus principales proyectos el Downtown Kissimmee Hotel & Convention Center, valorado en más de $180 millones, en asociación con Azure Hotel International.

El proyecto contempla un hotel de 300 habitaciones, un centro de convenciones de 45,000 pies cuadrados, restaurantes, comercio y una conexión pública de trail en el antiguo sitio del Civic Center. La información oficial de la ciudad sitúa la demolición del Civic Center hacia finales de 2026.

Es otra señal de hacia dónde se dirige la región.

Turismo.

Desarrollo.

Densificación.

Nuevas inversiones.

Pero cada proyecto importante debe analizarse también por su relación con transporte, infraestructura, negocios existentes y retorno público.

El discurso de hoy será el comienzo, no la conclusión

A la hora en que se publica esta edición, el State of Osceola County todavía no se ha celebrado.

Por eso OSCEOLA 360 no atribuirá al chairman Arrington anuncios que todavía no ha realizado.

Después del discurso corresponderá revisar exactamente qué proyectos fueron anunciados, qué cifras fueron presentadas y qué compromisos tienen fechas y financiamiento verificables.

Habrá que distinguir cuidadosamente entre:

proyecto propuesto;

proyecto financiado;

proyecto contratado;

proyecto en construcción;

y

proyecto terminado.

En política pública esas cinco expresiones no significan lo mismo.

Las preguntas para el próximo Osceola

El estado de un condado no puede medirse únicamente por cuánto ha crecido.

También debe medirse por cómo administra ese crecimiento.

Por eso, mientras los líderes presentan hoy su visión, OSCEOLA 360 deja sobre la mesa preguntas concretas:

¿Puede la infraestructura mantenerse al ritmo del desarrollo?

¿Cuándo recibirán comunidades históricas como Whitted las soluciones prometidas?

¿Qué resultados concretos producirán los aproximadamente $3.1 mil millones presupuestados?

¿Cómo se distribuye geográficamente la inversión pública?

¿Puede una familia trabajadora seguir pagando una vivienda en Osceola?

¿Qué contratos crecerán mediante change orders?

¿Cómo responderán las escuelas al aumento de población?

¿Y qué proyectos anunciados hoy tendrán realmente dinero, contratos y fechas de terminación?

OSCEOLA 360

El State of Osceola County es una oportunidad para celebrar.

Pero también debe ser una oportunidad para medir.

Un condado no está mejor simplemente porque construye más.

Está mejor cuando el crecimiento produce mejores condiciones para quienes ya viven allí y para quienes llegan después.

Carreteras que acompañen el desarrollo.

Agua segura.

Escuelas capaces de responder.

Viviendas que los trabajadores puedan pagar.

Servicios públicos eficientes.

Contratos transparentes.

Y proyectos que pasen de los discursos a la realidad.

Hoy escucharemos hacia dónde dicen los líderes que se dirige Osceola.

Después vendrá el trabajo verdaderamente importante:

comprobar si llega allí.