Osceola pone $92 millones en pausa: la factura detrás de la Enmienda 3

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

1 de octubre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Ayer preguntábamos qué vendría después.

Hoy tenemos algunas respuestas.

El State of Osceola County 2026, celebrado el miércoles en Osceola Heritage Park, dejó una advertencia financiera mucho más concreta de lo que hasta ahora conocían muchos residentes:

Osceola County ha colocado aproximadamente $92 millones en proyectos de capital en pausa mientras espera conocer el resultado de la Enmienda 3 en las elecciones del 3 de noviembre.

Y esa no es la cifra más grande.

El propio Condado calcula que, una vez plenamente implementada, la propuesta constitucional podría reducir sus ingresos anuales por impuestos a la propiedad en aproximadamente $94.6 millones.

La cifra cambia sustancialmente la conversación.

Ya no estamos hablando únicamente de cuánto podría ahorrar determinado propietario de vivienda.

Estamos hablando también de cuánto dinero dejaría de recibir el gobierno local y qué servicios, proyectos o gastos podrían cambiar como consecuencia.

$94.6 millones: ¿de dónde sale la cifra?

Osceola County lanzó ayer un nuevo portal dedicado específicamente a explicar sus cálculos sobre la Enmienda 3.

Según esos datos, los cuatro impuestos sobre la propiedad del Condado generan aproximadamente $492.6 millones dentro del presupuesto FY2027 de aproximadamente $3.1 mil millones.

El impacto estimado por el gobierno se divide así:

General Fund: -$79.3 millones

Emergency Medical Services: -$8.7 millones

Osceola Library System: -$3.6 millones

SAVE Osceola: -$3.0 millones

Total estimado: -$94.6 millones anuales.

Son estimaciones del propio Osceola County basadas en su presupuesto y en la estructura propuesta de la enmienda; no deben confundirse con un resultado presupuestario ya ocurrido.

La elección todavía no se ha celebrado.

¿Qué haría realmente la Enmienda 3?

Aquí es importante separar la discusión política de lo que establece la propuesta.

La información oficial del Florida Department of State indica que la Enmienda 3 aumentaría la exención homestead aplicable a impuestos que no sean escolares hasta $150,000 en 2027 y $250,000 en 2028, ajustándose posteriormente por inflación.

También reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento en la valoración de determinadas propiedades non-homestead.

Además, establece un mecanismo mediante el cual podrían producirse cambios adicionales en los impuestos no escolares sobre propiedades homestead.

La enmienda necesita al menos 60% de aprobación estatal para incorporarse a la Constitución de Florida.

Eso significa que existen dos efectos que deben analizarse simultáneamente:

los propietarios elegibles podrían obtener una reducción en la base gravable de sus viviendas;

y los gobiernos locales recibirían menos ingresos provenientes de esas propiedades.

La decisión sobre cuál de esos efectos debe pesar más corresponde a los votantes.

La responsabilidad de OSCEOLA 360 es explicar ambos.

$92 millones ya están esperando

Pero la consecuencia más inmediata revelada ayer no está en el futuro.

Ya existe.

Osceola County confirmó que ha pausado aproximadamente $92 millones en proyectos de capital mientras espera el resultado electoral.

El Condado señala que ha concentrado esa pausa particularmente en proyectos que generarían nuevos o mayores costos operativos una vez construidos.

Esto es importante porque cambia la naturaleza de la historia.

La Enmienda 3 todavía no ha sido aprobada.

Sin embargo, la incertidumbre creada por su posible aprobación ya está influyendo en decisiones de inversión del gobierno de Osceola.

Ahora necesitamos saber exactamente qué compone esos $92 millones.

¿Cuáles proyectos están congelados?

Esta es probablemente la pregunta investigativa más importante que dejó el discurso.

Decir que $92 millones en capital projects están pausados ofrece una magnitud.

Pero no le dice al residente qué perdió temporalmente su comunidad.

OSCEOLA 360 considera necesario identificar proyecto por proyecto:

nombre;

ubicación;

distrito;

costo;

fase actual;

dinero ya gastado;

fuente de financiamiento;

fecha original de construcción;

y costo operativo futuro que motivó su suspensión.

Un proyecto vial de $10 millones no tiene el mismo efecto comunitario que un parque, una biblioteca o una instalación gubernamental del mismo valor.

Sin esa lista, $92 millones continúa siendo una cifra sin dirección física.

El hueco todavía no está cerrado

Existe otra cifra todavía más reveladora.

La página creada por Osceola County explica que, entre las opciones de reducción presentadas al Board, se han identificado aproximadamente $77 millones.

Pero el Condado calcula que necesitaría encontrar alrededor de $94.6 millones.

La diferencia es aproximadamente:

$17.5 millones.

En otras palabras, incluso después de las reducciones estudiadas hasta ahora, el escenario presentado por el propio gobierno todavía no estaría completamente balanceado.

Y la ley exige un presupuesto balanceado.

Eso significa que, si la enmienda se aprueba y las proyecciones del Condado se materializan, todavía habría que identificar más ingresos, más reducciones o alguna combinación de ambos.

¿Qué podría reducirse?

El Condado ha publicado opciones consideradas durante sus talleres presupuestarios.

Es crucial subrayar una palabra:

opciones.

No son necesariamente decisiones definitivas.

Entre las posibilidades enumeradas aparecen reducciones relacionadas con servicios de salud mental y abuso de sustancias, vivienda asequible, operaciones y horarios de bibliotecas, servicios de extensión, equipos de parques, centros comunitarios y otras actividades gubernamentales.

La publicación también muestra la magnitud de algunos servicios financiados mediante property taxes.

Por ejemplo, dentro de los aproximadamente $410.3 millones de property-tax revenue del General Fund, el Condado identifica:

Sheriff’s Office — aproximadamente $142.5 millones;

Transportation & Transit — $71.2 millones;

Corrections — $67 millones;

Internal Support Functions — $43.7 millones;

Constitutional Officers — $34.8 millones;

Housing & Community Services — $21 millones.

Esto permite entender por qué encontrar casi $80 millones solamente dentro del General Fund no sería una operación contable menor.

El Sheriff entra directamente en la discusión

Aquí aparece una de las contradicciones presupuestarias que más merece seguimiento.

Hace pocas semanas, el Condado terminó acordando un incremento aproximado del 12% en el presupuesto del Osceola County Sheriff’s Office, después de que el Sheriff solicitara alrededor del 17%.

Según WFTV, funcionarios del Condado inicialmente habían pedido a los constitutional officers limitar sus incrementos al 6%.

El desacuerdo podía haber terminado en una apelación estatal del presupuesto del Sheriff.

Finalmente se alcanzó el acuerdo cercano al 12%.

Ahora, apenas semanas después, Arrington reconoce que ese incremento podría volver a revisarse si la Enmienda 3 es aprobada.

Según declaró:

“If Amendment Three passes, we might be looking at clawing back that 12% increase.”

Eso abre una nueva etapa en una discusión presupuestaria que parecía haber terminado.

Los policías de las escuelas también aparecen en la ecuación

Todavía más sensible es el posible impacto sobre los School Resource Officers.

WFTV reporta que Osceola County actualmente cubre aproximadamente el 30% del costo de 52 School Resource Officers, mientras el Sheriff’s Office financia el resto.

Arrington reconoció que el financiamiento de esos oficiales se encuentra entre las áreas que podrían verse afectadas dentro de las reducciones estudiadas.

El Sheriff, según el mismo reporte, sostuvo que buscaría una forma de financiar todos los SRO si el Condado reduce su participación.

Por ahora, eso no significa que 52 oficiales vayan a desaparecer de las escuelas.

Presentarlo así sería incorrecto.

Lo que existe es un posible cambio en quién paga qué proporción del costo.

Pero para padres, estudiantes y contribuyentes es un asunto que merece seguimiento antes de que se convierta en una decisión final.

EMS: $8.7 millones menos según la proyección

Emergency Medical Services tiene su propio impuesto.

El Condado estima actualmente aproximadamente $48.5 millones en property-tax revenue para EMS.

Con la exención propuesta plenamente implementada, la proyección del gobierno coloca esa cifra alrededor de $39.9 millones.

La diferencia ronda los $8.7 millones anuales.

WFTV reportó que Arrington mencionó incluso la posibilidad de que reducciones de esa magnitud pudieran afectar una estación de bomberos y servicios como mosquito control.

Nuevamente:

eso debe tratarse como un escenario planteado, no como un cierre de estación ya aprobado.

Esa diferencia periodística importa.

Bibliotecas y conservación tampoco quedan fuera

El impacto estimado tampoco se limita a seguridad y carreteras.

Según el análisis del Condado:

el sistema de bibliotecas pasaría de aproximadamente $18.4 millones a $14.8 millones en ingresos provenientes de su property tax;

SAVE Osceola pasaría de aproximadamente $15.3 millones a $12.4 millones.

SAVE merece atención particular porque los votantes de Osceola renovaron ese programa de conservación por otros 20 años en 2024.

Durante el State of the County, la comisionada Cheryl Grieb destacó que el programa ha contribuido a preservar más de 3,300 acres de terrenos ambientalmente importantes.

Aquí también surge una pregunta:

¿cómo se reconciliaría una reducción futura de ingresos con los compromisos de conservación previamente respaldados por los votantes?

El otro Osceola presentado ayer

Sería incompleto reducir el State of the County únicamente a la Enmienda 3.

Los comisionados también presentaron resultados concretos.

El Condado informó que:

más de $70 millones han sido invertidos en vivienda asequible durante la última década, contribuyendo a más de 3,200 unidades;

Osceola Prosper ha servido a más de 12,000 estudiantes;

la inversión pública y privada asociada con NeoCity ha superado $1,000 millones, con cerca de 800 empleos privados de alta remuneración proyectados;

el Condado ha repavimentado aproximadamente 145 lane miles y reparado cerca de 1,200 potholes;

y siete estaciones de bomberos nuevas o renovadas han abierto durante los últimos tres años.

Esos son los logros que el gobierno presentó.

Ahora deben analizarse junto con las restricciones financieras que también presentó.

Porque ambas historias existen simultáneamente.

Una campaña informativa que también merece escrutinio

El Condado lanzó ayer propertytax.osceola.org, un portal específicamente dedicado a explicar la Enmienda 3.

La página incluye cifras, escenarios y posibles reducciones de servicios.

El propio sitio afirma que presenta información factual y que no indica a los residentes cómo votar.

Eso es importante.

También lo es que la información proviene del gobierno que afirma que perdería $94.6 millones.

Por eso los electores deben distinguir entre tres cosas:

el texto oficial de la enmienda;

las proyecciones fiscales elaboradas por Osceola County;

y

las opiniones políticas a favor o en contra de la propuesta.

No son lo mismo.

El texto oficial puede verificarse mediante el Florida Department of State. Las cifras de $94.6 millones representan las estimaciones fiscales del Condado.

OSCEOLA 360: ahora necesitamos la lista

Ayer preguntábamos qué venía después del State of the County.

Hoy ya tenemos una respuesta parcial.

$94.6 millones de posible impacto anual.

$92 millones en proyectos de capital pausados.

$77 millones en reducciones identificadas.

$17.5 millones que todavía faltarían por resolver.

Y posibles consecuencias que alcanzan transporte, EMS, bibliotecas, vivienda, conservación y hasta la distribución del costo de los policías en las escuelas.

Pero ahora falta el documento más importante:

la lista completa de los $92 millones en proyectos pausados.

¿Cuáles son?

¿Dónde están?

¿Qué comunidades esperaban esas obras?

¿Cuánto dinero ya se ha gastado?

¿Cuánto costará reactivarlas?

¿Y cuáles desaparecerían definitivamente si cambia la estructura tributaria?

Ese será el próximo nivel de esta investigación.

Porque una cifra de $92 millones impresiona.

Pero cuando esa cifra se convierte en una carretera, una acera, un parque, una instalación pública o un proyecto dentro de un vecindario específico, deja de ser una abstracción presupuestaria.

Se convierte en algo que el residente puede ver.

Y posiblemente, en algo que tendrá que seguir esperando.