KISSIMMEE 360: $29.9 millones para transformar la movilidad en Downtown Kissimmee

La información que mueve a nuestra ciudad

Edición No. 4 | Viernes, 17 de julio de 2026

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

En las primeras ediciones de Kissimmee 360 hemos planteado una pregunta central: ¿está creciendo Osceola demasiado rápido?

A partir de hoy queremos llevar esta columna a un nivel más profundo. Menos generalidades y más nombres, cifras, proyectos, decisiones públicas y funcionarios responsables de ejecutarlas.

Porque cuando hablamos del crecimiento de Kissimmee y Osceola County, no estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de decisiones que se toman en reuniones públicas, de presupuestos de miles de millones de dólares y de proyectos concretos que pueden cambiar la manera en que nos movemos, vivimos y hacemos negocios.

Hoy ponemos la lupa sobre uno de ellos.

Ciudad

$29.9 millones para transformar la movilidad en Downtown Kissimmee

La Ciudad de Kissimmee está impulsando el proyecto Connect Kissimmee Complete Streets, una inversión estimada actualmente en aproximadamente $29.9 millones destinada a transformar la movilidad y conectividad del centro de la ciudad.

El plan busca crear una red más segura para automovilistas, peatones, ciclistas y otras formas de movilidad, además de fortalecer las conexiones con servicios regionales como LYNX, SunRail, Amtrak y Greyhound.

La propuesta tiene también una dimensión económica: mejorar el acceso al Downtown y respaldar la actividad de los negocios establecidos en la zona.

Este es precisamente el tipo de proyecto que Kissimmee 360 quiere seguir de cerca.

No solamente queremos informar cuánto cuesta.

Queremos saber cómo se ejecutará, cuáles negocios podrían verse afectados durante la construcción, qué cambios concretos experimentarán los conductores y, finalmente, si la inversión producirá los resultados prometidos.

La decisión política

La Comisión de Kissimmee tiene un papel directo

Las decisiones que transforman Downtown Kissimmee pasan por el gobierno municipal y, dependiendo del proyecto, por la City Commission y la Community Redevelopment Agency (CRA).

Un detalle importante para los ciudadanos: los cinco miembros de la Comisión de la Ciudad también conforman la junta de la Downtown Kissimmee CRA. Sus reuniones se celebran en City Hall, y los asuntos de la CRA se incorporan a las reuniones de la Comisión. Esto significa que los ciudadanos tienen una vía pública para conocer y participar en decisiones relacionadas con la revitalización del centro.

Aquí existe una responsabilidad que debe ser compartida.

Los funcionarios tienen la obligación de explicar sus decisiones.

Pero los ciudadanos también debemos prestar atención a las agendas, asistir a las reuniones y preguntar cómo se utiliza el dinero público.

El dinero

Kissimmee administra un presupuesto de $310.3 millones

Para entender la magnitud del gobierno municipal, debemos mirar los números.

La Comisión de Kissimmee aprobó para el año fiscal 2026 un presupuesto de aproximadamente $310.3 millones, manteniendo la tasa de millage en 4.6253 mills, la misma tasa que la ciudad afirma haber mantenido durante 17 años consecutivos.

La ciudad proyectó recaudar aproximadamente $31.1 millones en impuestos sobre la propiedad para financiar, junto con otras fuentes de ingresos, servicios que incluyen policía, bomberos, parques, mantenimiento de calles y desarrollo económico.

Por eso, cuando hablamos de crecimiento, debemos hacer una distinción importante.

Mantener la misma tasa de impuestos no significa necesariamente que cada propietario pagará exactamente la misma cantidad. Si aumenta el valor imponible de una propiedad, la factura puede cambiar aun cuando la tasa de millage permanezca estable.

Ese es uno de los temas financieros que merece seguimiento a medida que Kissimmee continúa creciendo.

El Condado

Osceola maneja una escala mucho mayor: casi $3.1 mil millones

Al salir de los límites municipales de Kissimmee, la dimensión financiera cambia considerablemente.

El Board of County Commissioners aprobó un presupuesto para el año fiscal 2026 de casi $3.1 mil millones, con inversiones dirigidas, entre otras áreas, a infraestructura de transporte, desarrollo económico y seguridad pública.

Al aprobar ese presupuesto, la entonces presidenta de la Comisión, Viviana Janer, destacó la decisión de mantener estable la tasa general de millage por decimoquinto año consecutivo y señaló como prioridades las inversiones en transporte, personal y equipos de seguridad pública, vivienda asequible y diversificación económica.

Aquí es donde nuestra investigación sobre quién paga el crecimiento comienza a adquirir nombres y números concretos.

Tenemos una ciudad con un presupuesto superior a $310 millones.

Tenemos un condado con un presupuesto cercano a $3.1 mil millones.

Tenemos desarrolladores pagando diferentes tarifas relacionadas con nuevos proyectos.

Tenemos recursos estatales y federales.

Y tenemos a los contribuyentes.

La pregunta que debemos investigar ahora es: ¿qué porcentaje del costo real del crecimiento termina siendo asumido por cada uno?

Infraestructura

Estos son algunos de los proyectos que el Condado tiene sobre la mesa

El gobierno de Osceola identifica actualmente múltiples proyectos importantes de transporte en diferentes fases de planificación, diseño o construcción.

Entre ellos aparecen mejoras en Buenaventura Boulevard, Boggy Creek Road, Neptune Road, Partin Settlement Road, Poinciana Boulevard y Simpson Road North, además de otros proyectos de movilidad.

La responsabilidad directa de evaluar estas necesidades corresponde al área de Transportation & Transit del Condado, que además coordina esfuerzos con entidades regionales como FDOT, Florida’s Turnpike Enterprise, LYNX, MetroPlan Orlando, SunRail y Central Florida Expressway Authority.

Esto nos permite ser mucho más específicos cuando hablamos de tráfico.

Ya no basta con decir que “Osceola necesita mejores carreteras”.

La pregunta correcta es:

¿Cuál de estos proyectos está atrasado? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo financia? ¿Cuándo comienza y cuándo termina?

Esas son las respuestas que buscaremos.

Seguridad Pública

$808,368 para proteger las comunicaciones de emergencia de Kissimmee

Esta semana también encontramos un ejemplo concreto de cómo fondos externos pueden reducir la carga directa sobre los contribuyentes locales.

La Comisión de Kissimmee aprobó un contrato para instalar nuevos generadores de respaldo en el Departamento de Policía de Kissimmee y en el centro de comunicaciones 911 de la ciudad.

El proyecto será financiado completamente mediante una subvención de $808,368 del Hazard Mitigation Grant Program de FEMA, según informó la ciudad.

Se trata de infraestructura crítica: el centro maneja comunicaciones relacionadas con llamadas de policía, bomberos y emergencias médicas.

Este caso demuestra por qué debemos analizar cada inversión individualmente.

No todo proyecto municipal se paga exclusivamente con impuestos locales.

Identificar de dónde viene el dinero es parte esencial de fiscalizar correctamente al gobierno.

Lo que viene el lunes

La Comisión del Condado vuelve a reunirse

El próximo lunes 20 de julio, el Board of County Commissioners tiene programada una nueva reunión pública, y el propio portal del Condado ya ofrece a los residentes la posibilidad de solicitar participación para dirigirse a la Comisión.

Kissimmee 360 estará atento a los asuntos que lleguen ante los comisionados.

A partir de ahora queremos identificar las decisiones importantes antes y después de que se produzcan, explicar quién votó, qué se aprobó, cuánto costará y cómo podría afectar a los residentes.

Ese será uno de los cambios fundamentales de esta columna.

Nuestra Opinión

El crecimiento de Osceola no tiene un solo responsable.

Participan la Comisión del Condado, los gobiernos municipales, agencias estatales y federales, desarrolladores privados y múltiples autoridades de transporte.

Pero cuando una carretera permanece congestionada, una escuela supera su capacidad o un proyecto público aumenta de costo, la responsabilidad suele diluirse entre demasiadas instituciones.

Por eso el periodismo local debe poner nombres y cifras sobre la mesa.

Si una obra cuesta $29.9 millones, queremos saber quién la financia.

Si un proyecto se retrasa, queremos saber por qué.

Si una comisión aprueba un desarrollo, queremos saber quién votó a favor y quién votó en contra.

Y si se prometieron carreteras, escuelas o infraestructura como parte de ese crecimiento, queremos comprobar si esas promesas se cumplieron.

Ese será el nuevo enfoque de Kissimmee 360.

Menos mirar el crecimiento desde 30,000 pies de altura.

Más bajar a la calle, entrar a las reuniones públicas, revisar los presupuestos y seguir el dinero.

Porque al final, detrás de cada cifra y cada decisión, están las familias y empresas que todos los días hacen de Kissimmee y Osceola su hogar.

Próxima Investigación

¿Quiénes están tomando las decisiones sobre el futuro de Osceola?

En nuestra próxima edición pondremos el foco directamente sobre el Board of County Commissioners.

Analizaremos quiénes son los cinco comisionados actuales, qué distritos representan, cuáles son los principales proyectos que se están decidiendo y cómo están votando en asuntos relacionados con desarrollo, carreteras y crecimiento.

Kissimmee 360 comenzará además a establecer un registro periodístico de las decisiones públicas más importantes para que nuestros lectores puedan saber no solamente qué se decidió, sino también quién tomó la decisión.

Sobre Kissimmee 360

Kissimmee 360 es una columna editorial de El Sol de la Florida, escrita por Marcos A. Tejeda, dedicada a investigar y analizar las decisiones que impactan a Kissimmee, Osceola County y la Florida Central.

A partir de esta edición, nuestra cobertura tendrá un objetivo adicional:

Seguir los proyectos. Identificar a los responsables. Revisar los números. Fiscalizar las decisiones.

Porque informar sobre nuestra ciudad significa también ayudar a nuestra comunidad a entender quién está tomando las decisiones que definirán su futuro.

Informar. Investigar. Explicar. Fiscalizar.