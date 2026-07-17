Presidente Abinader inaugura la Villa Centroamericana y del Caribe para los XXV Juegos Santo Domingo 2026. Vice-presidenta Confirma asistencia a la  Cumbre Iberoamericana Madrid 2026

Santo Domingo Este, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró este jueves la Villa Centroamericana y del Caribe, el moderno complejo habitacional que alojará a los atletas y oficiales participantes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ubicada en Ciudad Juan Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este, la Villa representa uno de los principales legados de la organización de los juegos y simboliza el compromiso del país con la excelencia deportiva y el desarrollo urbano sostenible.

Al pronunciar algunas palabras, el presidente Abinader expresó su deseo de que todos los atletas disfruten de una estadía cómoda y agradable, reafirmando la tradición de hospitalidad que caracteriza a la República Dominicana como nación anfitriona.

Asimismo, el presidente Abinader exhortó a los atletas dominicanos a representar al país con orgullo, disciplina y buen comportamiento, al señalar que además de competir por las medallas, también son anfitriones del evento.

Indicó que la delegación nacional se encuentra motivada e inspirada para alcanzar la mayor cantidad posible de preseas, aunque enfatizó que lo más importante es que prevalezca una competencia sana entre países hermanos.

El jefe de Estado manifestó que su mayor aspiración es que la República Dominicana obtenga “la medalla de la hospitalidad”, demostrando eficiencia y una organización ejemplar durante el desarrollo de los juegos.

Capacidad de los espacios

El complejo tiene capacidad para albergar a más de 7.200 personas, entre atletas y oficiales de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe. Está estructurado en cinco bloques identificados con destacados destinos turísticos dominicanos: Pedernales, Punta Cana, Samaná, Montecristi y Puerto Plata.

Esta concepción busca proyectar ante los visitantes regionales la riqueza cultural y turística de la República Dominicana.

3,600 habitaciones y 1,200 apartamentos

La villa tiene 3,600 habitaciones, 150 edificios y 1,200 apartamentos. Cada edificio consta de ocho apartamentos de tres habitaciones con habitación principal con walking closet, dos baños en total y área de lavado.

Asimismo, cuenta con comedor con capacidad para 2,200 personas, centro de salud, policlínica, centro de dopaje, gimnasio con capacidad para 150 personas simultáneamente, cuatro salones de reuniones, dos áreas de entretenimiento con cine con capacidad para 100 personas, áreas recreativas con billar, videojuegos y mini fútbol para 150 personas.

La policlínica de la villa representa uno de los legados más innovadores de los juegos, al convertirse en la primera instalación de su tipo en la historia del evento con una infraestructura médica integral dentro de la villa de los atletas.

Con qué cuentan las viviendas

Cada vivienda cuenta con sala, comedor, tres habitaciones, cocina, balcón, baños y sistema de climatización integral, garantizando el confort de los deportistas.

El complejo dispone de modernas instalaciones que incluyen un centro de entretenimiento, área internacional, parque de food trucks, coffee shop, supermercado, policlínica, gimnasio y diversos espacios recreativos. Estas facilidades tienen como objetivo asegurar el bienestar integral de los residentes durante su estancia.

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se espera la participación de deportistas de 37 países, quienes competirán en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades. Los juegos serán del 24 de julio al 8 de agosto.

La inauguración de la Villa Centroamericana y del Caribe marca un hito significativo en los preparativos de Santo Domingo 2026, consolidando a la República Dominicana como sede de primer nivel en el deporte regional.

Vicepresidenta Raquel Peña confirma participación de RD en la Cumbre Iberoamericana Madrid 2026

Madrid, España. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, confirmó este jueves la participación de la República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026, en Madrid.

El tema fue abordado durante una reunión con el director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado.

Durante el encuentro, también avanzaron las conversaciones para explorar la aplicación piloto en la República Dominicana del Modelo 4T, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La reunión formó parte de la agenda oficial que desarrolla la vicepresidenta en España para ampliar la cooperación y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.

Peña destacó la importancia de la participación dominicana en la próxima Cumbre Iberoamericana, uno de los principales espacios de concertación política de la región, en el que los representantes de cada nación analizan desafíos compartidos y acuerdan iniciativas de cooperación.

La presencia de República Dominicana refleja el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el diálogo multilateral y la construcción de alianzas que contribuyan al desarrollo del país.

Respecto al Modelo 4T, ambas partes destacaron las oportunidades que ofrecería su implementación para elevar la productividad de las mipymes dominicanas y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La metodología se articula en torno a cuatro dimensiones: Talento, Territorio, Transformación y Tracción. Su aplicación permite identificar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado para ampliar las capacidades de las empresas.

La posible ejecución de un proyecto piloto en la República Dominicana contribuiría al fortalecimiento de un sector fundamental para la generación de empleos y la dinamización de la economía nacional.

Visita a la Real Academia Española

Posteriormente, como parte de su agenda en Madrid, la vicepresidenta realizó una visita institucional a la Real Academia Española (RAE), donde fue recibida por Juan Luis Cebrián, académico de número de la institución, fundador y primer director del diario El País.

Durante el recorrido, de aproximadamente una hora, Peña conoció espacios emblemáticos de la institución, entre ellos su biblioteca, uno de los principales centros de conservación y consulta del patrimonio bibliográfico en lengua española.

La visita permitió poner en valor el trabajo que realiza la RAE en el estudio y cuidado del español, así como el vínculo cultural que une a la República Dominicana con la comunidad hispanohablante.

En el recorrido también estuvieron presentes el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful Tejada, y Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.