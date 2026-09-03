Esta noche Osceola comienza a decidir quién paga

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Después de advertir que Amendment 3 podría abrir un hueco de más de $79 millones para 2028, el Condado entra hoy en una etapa decisiva: la primera audiencia pública TRIM del presupuesto FY2027. Ya no se trata solamente de advertir lo que podría perderse. Ahora toca mirar las tasas, las evaluaciones especiales, los servicios y las prioridades que terminarán llegando al bolsillo del contribuyente.

Durante los últimos días, Osceola County ha hablado de lo que podría perder.

Esta noche comienza otra conversación:

cómo piensa pagar lo que quiere conservar.

A las 5:30 p.m., la Junta de Comisionados del Condado de Osceola celebrará la primera audiencia pública TRIM y de evaluaciones especiales del presupuesto para el año fiscal 2027 en el County Administration Building, 1 Courthouse Square, Kissimmee.

A primera vista puede parecer otra audiencia presupuestaria.

No lo es.

Llega apenas tres días después de que los comisionados discutieran el impacto potencial de Amendment 3 y de que saliera a la luz una proyección que coloca en más de $79 millones para 2028 la posible pérdida de ingresos para el Condado si los votantes aprueban la ampliación de la exención de vivienda principal.

También llega después de conocerse que aproximadamente $12 millones en proyectos han sido puestos en pausa mientras el gobierno evalúa el escenario fiscal.

Por eso esta noche cambia la pregunta.

Hasta ahora era:

¿Cuánto podría perder Osceola?

A partir de hoy debemos comenzar a preguntar:

¿quién pagará para mantener los servicios que Osceola decida proteger?

TRIM: donde el presupuesto comienza a tocar el bolsillo

TRIM significa Truth in Millage.

Pero detrás del lenguaje técnico existe algo mucho más sencillo.

Es el proceso mediante el cual los gobiernos locales presentan públicamente las tasas de impuestos sobre la propiedad y avanzan hacia la aprobación del presupuesto que financiará sus operaciones durante el próximo año fiscal.

Osceola tiene dos audiencias TRIM programadas.

La primera es esta noche.

La segunda y final está oficialmente programada para el 21 de septiembre a las 5:30 p.m., también en el County Administration Building.

Entre ambas fechas estará una de las decisiones económicas más importantes que tomará el gobierno del Condado este año.

Porque un presupuesto no es simplemente una lista de gastos.

Es una declaración de prioridades.

El número grande sigue siendo $2.44 mil millones

County Manager Don Fisher ha recomendado un presupuesto FY2027 de aproximadamente $2.44 mil millones.

La administración también ha planteado mantener la tasa del General Fund en 6.7 mills, continuando una política de años sin aumentar esa tasa.

Pero aquí aparece una distinción que muchas veces se pierde en la conversación pública.

Mantener la tasa de millage no significa necesariamente que cada propietario pagará exactamente lo mismo.

El impuesto depende también del valor imponible de la propiedad y de las exenciones aplicables.

Una propiedad cuyo taxable value aumenta puede generar una factura mayor aun cuando el gobierno no aumente la tasa.

Por eso el contribuyente debe mirar dos números:

la tasa que establece el gobierno

y el valor sobre el cual esa tasa será aplicada.

Son cosas distintas.

Y ambas terminan encontrándose en la factura.

Pero el millage es solamente una parte de lo que pagamos

Esta noche existe otro componente particularmente importante:

las evaluaciones especiales.

Osceola utiliza Municipal Service Benefit Units y Municipal Service Taxing Units —MSBUs y MSTUs— para financiar determinados servicios.

Entre ellos pueden encontrarse alumbrado público, recolección de desperdicios, mantenimiento de áreas comunes, drenaje y servicios relacionados con Fire Rescue y emergencias.

Estas evaluaciones son importantes porque no funcionan necesariamente igual que el impuesto tradicional sobre el valor de una propiedad.

Una non-ad valorem assessment es un cargo destinado a financiar un servicio o beneficio específico y puede aparecer en la misma factura de impuestos aunque no sea calculado directamente sobre el valor de la propiedad.

Para el residente, sin embargo, la diferencia jurídica importa menos cuando llega el momento de pagar.

Todo termina en la misma factura.

Buenaventura Lakes está entre las comunidades que deben mirar esta noche

Una de las audiencias anunciadas para hoy incluye evaluaciones para financiar alumbrado público dentro de diferentes MSBUs.

Entre las comunidades incluidas en el aviso público aparece Buenaventura Lakes, junto a otras áreas como Pebble Pointe, Pine Grove Estates, Rolling Hills Estates, Indian Point y Whispering Oaks.

El aviso establece que algunas de las comunidades enumeradas permanecerían con sus tasas actuales, mientras otras aparecen dentro de la consideración anual de las evaluaciones.

Ese detalle es importante.

No debemos decir que cada comunidad incluida enfrentará automáticamente un aumento.

Eso dependerá de la tasa específica sometida para cada unidad.

Pero demuestra algo que OSCEOLA 360 viene señalando:

el presupuesto del Condado no se siente igual en todas partes.

Una decisión puede afectar al propietario de Poinciana de una manera.

Al residente de BVL de otra.

A un negocio de U.S. 192 de otra.

Y a una nueva urbanización mediante otra combinación de impuestos, assessments e impact fees.

Fire Rescue merece atención especial

Existe una razón adicional para observar las evaluaciones relacionadas con bomberos.

Durante el workshop del lunes, Commission Chairman Brandon Arrington dijo que la seguridad pública representa aproximadamente el 70% del General Fund y reconoció que incluso una estación de bomberos podría entrar en consideración dentro de un escenario severo de reducción.

Eso crea una ecuación particularmente complicada.

Osceola está creciendo.

Cada nueva urbanización genera más residentes.

Más residentes significan más llamadas.

Más tráfico.

Más accidentes.

Más emergencias médicas.

Y potencialmente mayor necesidad de estaciones, ambulancias, equipos y personal.

Pero al mismo tiempo el Condado está analizando un escenario en el que una de sus principales fuentes recurrentes de ingresos podría reducirse sustancialmente.

El crecimiento exige más servicios.

La reforma fiscal podría producir menos ingresos.

En algún punto esas dos líneas tienen que encontrarse.

Los nuevos desarrollos también pagan, pero debemos preguntar cuánto

Osceola cobra actualmente impact and mobility fees a nuevas construcciones.

Para viviendas nuevas existen cargos relacionados con carreteras, escuelas, parques y Fire Rescue.

Las nuevas construcciones comerciales pagan cargos relacionados con carreteras y bomberos.

Además, cuando una nueva propiedad recibe su Certificate of Occupancy, el Condado calcula evaluaciones prorrateadas aplicables a Fire Rescue y, en viviendas, al servicio de desperdicios.

Esto lleva a una pregunta que merece convertirse en parte central de la discusión presupuestaria:

¿el crecimiento está pagando realmente el costo completo del crecimiento?

Porque Osceola puede construir miles de viviendas.

Puede cobrar impact fees.

Puede recaudar nuevas evaluaciones.

Pero si el costo futuro de carreteras, policías, bomberos, cárceles, parques y transporte público crece más rápido que los ingresos generados por esas nuevas propiedades, el resultado termina trasladándose al contribuyente existente.

Ese cálculo debe hacerse públicamente.

Amendment 3 cambia completamente el horizonte

Aquí regresamos inevitablemente a los $79 millones.

No porque debamos repetir el titular de esta semana.

Sino porque ese número ahora tiene que ser comparado con cada decisión presupuestaria.

Si Amendment 3 es aprobada, la exención homestead aplicable a determinados impuestos locales aumentaría sustancialmente.

Según la proyección presentada por Osceola, el efecto acumulado podría superar los $79 millones en ingresos perdidos para 2028.

Eso no significa que el Condado perderá $79 millones este año.

Tampoco significa que esa cantidad desaparecerá inmediatamente del presupuesto si los votantes aprueban la medida.

Es una proyección futura.

Pero los gobiernos no pueden esperar hasta 2028 para comenzar a prepararse para 2028.

Eso explica el hiring freeze.

Explica el zero-based budgeting.

Explica los proyectos puestos en pausa.

Y explica por qué esta audiencia TRIM merece mucha más atención de la habitual.

Hay algo que los contribuyentes deben entender

Cuando un gobierno pierde una fuente de ingresos solamente existen unas pocas posibilidades generales.

Puede gastar menos.

Puede eliminar servicios.

Puede retrasar proyectos.

Puede utilizar reservas temporalmente.

Puede aumentar otros ingresos permitidos por ley.

Puede trasladar determinados costos mediante tarifas o evaluaciones.

O puede combinar varias de esas alternativas.

Lo que no puede hacer es gastar indefinidamente dinero que no recibe.

Por eso la discusión sobre Amendment 3 no termina diciendo:

“bajarán los impuestos.”

La siguiente pregunta siempre debe ser:

¿qué ocurre con el costo del servicio que esos impuestos financiaban?

Si el servicio desaparece, existe un ahorro real.

Si el servicio continúa, alguien tendrá que financiarlo.

El contribuyente debe vigilar las evaluaciones especiales

Aquí es donde OSCEOLA 360 considera que debemos mantener particularmente abiertos los ojos.

Las evaluaciones especiales tienen usos legítimos y están reguladas.

Permiten financiar servicios concretos para propiedades que reciben determinados beneficios.

Pero en un escenario donde el gobierno enfrenta restricciones sobre una fuente importante de property tax, cualquier crecimiento futuro de fees y assessments merece escrutinio.

No estamos diciendo que Osceola haya decidido sustituir $79 millones mediante evaluaciones especiales.

No existe evidencia para hacer esa afirmación.

Lo que estamos diciendo es que a partir de ahora debemos comparar ambos lados de la ecuación.

Si baja una fuente de ingreso:

¿sube otra?

Si se reduce un impuesto:

¿aparece una tarifa?

Si se congela un proyecto:

¿por cuánto tiempo?

Si un servicio deja de financiarse desde el General Fund:

¿quién comienza a pagarlo?

Esa es la investigación.

También hay una fecha que los propietarios no deben perder

Mientras el Condado discute su presupuesto, existe otro reloj corriendo.

Los TRIM Notices del Property Appraiser fueron enviados el 14 de agosto.

El calendario oficial del Value Adjustment Board establece el martes 8 de septiembre como fecha límite para presentar una petición ante el VAB relacionada con la valoración de una propiedad.

Eso significa que al propietario que considera incorrecto el valor asignado a su propiedad le quedan pocos días para actuar.

Y esta conexión es importante.

Una cosa es discutir cuánto cobra el gobierno por cada $1,000 de taxable value.

Otra es discutir si ese taxable value es correcto.

Ambas afectan la factura final.

Esta noche necesitamos escuchar a los cinco

Durante el workshop del lunes escuchamos declaraciones concretas del chairman Brandon Arrington.

Ahora la conversación presupuestaria entra en una etapa en la que necesitamos escuchar con igual claridad a:

Brandon Arrington.

Cheryl Grieb.

Peggy Choudhry.

Viviana Janer.

Ricky Booth.

No necesitamos discursos generales sobre responsabilidad fiscal.

Necesitamos respuestas.

¿Qué servicios consideran intocables?

¿Qué proyectos pueden esperar?

¿Qué áreas pueden reducirse?

¿Qué nuevas fuentes de ingresos aceptarían?

¿Qué nuevas fuentes rechazarían?

¿Utilizarían reservas?

¿Hasta qué punto?

¿Aceptarían reducciones en transporte?

¿En seguridad escolar?

¿En infraestructura?

¿En Fire Rescue?

El presupuesto permitirá comenzar a medir esas respuestas.

Qué observar esta noche

OSCEOLA 360 estará pendiente de cinco cosas.

Primero, las tasas de millage que avanzan dentro del proceso presupuestario.

Segundo, las evaluaciones especiales y cualquier cambio que pueda afectar directamente a propietarios.

Tercero, cualquier modificación respecto al presupuesto recomendado de aproximadamente $2.44 mil millones.

Cuarto, cualquier indicación concreta sobre proyectos que permanecen congelados, son restaurados o son eliminados.

Y quinto —quizás lo más importante— cualquier señal sobre cómo el Condado pretende prepararse financieramente para Amendment 3.

Después habrá que comparar lo ocurrido esta noche con la audiencia final del 21 de septiembre.

Porque una propuesta todavía puede cambiar.

La votación final es la que convierte las prioridades políticas en números oficiales.

Impacto para la comunidad

Para el propietario de una vivienda, esta discusión puede terminar reflejada en su factura.

Para el comerciante, puede aparecer mediante evaluaciones, costos de servicios o decisiones sobre infraestructura.

Para una familia en Poinciana, puede significar transporte.

Para BVL, puede significar servicios financiados mediante unidades especiales.

Para quien espera una carretera, un parque o una estación de bomberos, puede significar cuánto tiempo tendrá que esperar.

Y para el nuevo residente que acaba de comprar una casa en Osceola, significa algo todavía más básico:

cuánto cuesta realmente vivir en un condado que continúa creciendo.

Conclusión

Esta noche Osceola County no resolverá todos sus problemas fiscales.

Tampoco decidirá todavía qué ocurrirá si Amendment 3 es aprobada en noviembre.

Pero comenzará a colocar números oficiales donde hasta ahora hemos tenido principalmente escenarios.

Y ahí comienza la parte más importante de esta investigación.

Durante años, los gobiernos han descubierto que existen muchas maneras de cobrar por un servicio.

Property taxes.

Special assessments.

Impact fees.

Mobility fees.

Service charges.

La terminología cambia.

Para el contribuyente existe una sola pregunta:

¿cuánto sale finalmente de mi bolsillo?

El lunes Osceola nos dijo cuánto podría perder:

más de $79 millones para 2028.

Esta noche debemos comenzar a descubrir la otra mitad de la historia:

cómo piensa reemplazar lo que pierda, qué está dispuesto a sacrificar y quién terminará pagando la diferencia.

Ese será el verdadero presupuesto.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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