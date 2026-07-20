Gobierno venezolano confiere a RD Orden Héroe de Venezuela por invaluable contribución ante terremotos que afectaron esa nación el pasado 24 de junio

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela confirió a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su Primera Clase, “máximo reconocimiento de la nación a la entrega, nobleza y heroísmo de quienes, desafiando toda dificultad, consagran su labor a la asistencia y ayuda humanitaria en nuestro territorio”.

La misma fue otorgada por su presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien, a través de una misiva dirigida al presidente Luis Abinader, agradeció la invaluable contribución del Gobierno dominicano ante los devastadores terremotos que afectaron ese país el pasado 24 de junio.

“La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, reza el documento.

“Es, además, en momentos de adversidad, cuando la solidaridad y cooperación internacional adquieren un significado aún más profundo”, destaca Rodríguez en el escrito.

Reconocimiento a rescatistas dominicanos

La entrega de la medalla tuvo lugar al concluir el acto encabezado por el presidente Luis Abinader de imposición de la Medalla de Reconocimiento al Mérito del Ministerio de Defensa en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad, al personal que participó como rescatista en la misión humanitaria “Quisqueya Solidaria 2026”, desarrollada en Venezuela tras los referidos terremotos.

Allí se realzó la destacada labor humanitaria, profesionalismo, espíritu de sacrificio, valentía y solidaridad del equipo, trabajando de manera ininterrumpida en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, asistencia a las víctimas y apoyo a las autoridades locales, contribuyendo a salvar vidas.

“Estos son héroes dominicanos que fueron a servir a un país que estaba en necesidad. Podemos decir que están preparados, los hemos formado bien, y tienen cada vez mayor experiencia para atender situaciones como esta”, dijo el jefe de Estado luego de iniciar sus palabras con un extendido aplauso.

En nombre del pueblo dominicano, el presidente Abinader compartió el sentimiento de orgullo, eterna gratitud, respeto y compromiso por la labor realizada. “Ustedes colocaron bien alta la bandera dominicana en ese pueblo hermano, ante esa tragedia”.

Asimismo, envió palabras de agradecimiento al personal médico que se encuentra trabajando en uno de los hospitales provisionales instalados en la zona afectada de Venezuela, por su dedicación y entrega en favor de quienes lo necesitan.

La actuación de los rescatistas dominicanos fue ampliamente valorada por su entrega, disciplina, preparación técnica y capacidad de respuesta, evidenciando el nivel alcanzado por el sistema dominicano de respuesta a emergencias.

El contingente dominicano estuvo integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), desempeñando un papel fundamental el Cuerpo Especializado para Mitigación de Emergencias y Desastres (CEMED) del Ministerio de Defensa, unidad de élite especializada en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y respuesta ante desastres.

Medalla al Mérito

La condecoración, instituida por el Ministerio de Defensa en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad, reconoce a quienes, mediante acciones altruistas, trabajo en equipo y un elevado sentido del deber, realizan aportes extraordinarios en beneficio de la sociedad y representan con honor a la República Dominicana en misiones de asistencia humanitaria, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Rescatistas reconocidos

La brigada dominicana reconocida este viernes por el presidente Luis Abinader, estuvo integrada por el mayor Carlos Enrique Olivarez Ureña, FARD, quien fungió como el coordinador del grupo y agradeció públicamente la confianza y oportunidad brindada para realizar esta labor; el sargento mayor Jesús María Soto Payano, ERD, los cabos Darling William Valdez Hernández, ERD, y Juan Carlos Matos Matos, ERD, y los rasos Cherki León Batista, ERD, Reilin Manuel Mercedes, ERD, y Raily Aquino Martínez, FARD

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Asimismo, los marineros de la Fuerza Aérea Dominicana Lorenzo Sentimet, Emmanuel Rosario Dotel, Cristian Wander Rosario, Enmanuel Rodríguez Lorenzo, Bryan Jiménez Arias, Sterlin Javier Vargas Pérez, Dreifel Manuel Trinidad Pérez, Luis Mario Valdez Morilo y Sandy Crispín Placencia. También los civiles Luis Bernardo Mora Heredia, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Carlos Alberto Mora Morales y Jean Luis Brea Peña, ambos miembros de la Defensa Civil.

Quisqueya Solidaria 2026

La Operación “Quisqueya Solidaria 2026” representó una demostración del compromiso del Estado dominicano con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria. Por disposición del presidente Luis Abinader, la República Dominicana desplegó de manera inmediata sus capacidades humanas, técnicas y logísticas para apoyar al pueblo venezolano, reafirmando la vocación solidaria del país y su disposición permanente de asistir a las naciones hermanas cuando enfrentan situaciones de desastre.

Acompañaron al presidente el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; además de los comandantes generales del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana.