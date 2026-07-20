SNS y Digeig fortalecen acciones de ética y transparencia en la Red Pública de Salud

Palacio nacional, Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), de la Republica Dominicana doctor Julio Landrón, recibió la visita de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en materia de ética, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en la Red Pública de Salud.

Durante el encuentro, ambos representantes de las instituciones expresaron su compromiso de trabajar de manera articulada para consolidar una cultura de integridad en los establecimientos de salud, garantizando el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a fortalecer la confianza de la ciudadanía y promover una gestión abierta, responsable y transparente.

El director del SNS destacó que, como parte de esta alianza, se garantizará que todos los centros de salud cuenten con una oficina visible de la Unidad de Acceso a la Información (UAI), a fin de facilitar a los ciudadanos un espacio donde puedan presentar denuncias, sugerencias, quejas o solicitar información pública.

“En este proceso estamos trabajando de la mano con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. A partir de este momento vamos a garantizar que todos los centros de salud tengan una oficina visible de la Unidad de Acceso a la Información, donde toda denuncia, sugerencia o queja sea recibida y atendida con la responsabilidad que merece. Como institución, tenemos el compromiso de ofrecer respuestas oportunas a cada ciudadano que solicite información relacionada con el Servicio Nacional de Salud y con el sistema público de salud”, expresó el doctor Landrón.

Asimismo, indicó que el SNS y la Digeig darán seguimiento permanente a los equipos y unidades ejecutoras para asegurar el cumplimiento de las normas de ética, transparencia y buen gobierno, fortaleciendo los mecanismos de control interno y promoviendo una gestión basada en la integridad y la rendición de cuentas.

De su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, valoró la disposición del SNS para continuar fortaleciendo las políticas de transparencia institucional y destacó que el trabajo coordinado entre ambas entidades contribuirá a consolidar una administración pública cada vez más cercana a la ciudadanía, eficiente y comprometida con los principios éticos que rigen la gestión pública.