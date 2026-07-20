En el Ministerio de Educación de la Republica Dominicana, también se niegan al pago de deudas con Sentencias definitivas

Santo Domingo, R. D.-La verdad que es un asunto de gran preocupación la extraña conducta del Gobierno Central de la Republica Dominicana al cual se destacado como un mal pagador de las deudas atrasadas a nacionales dominicanos con los cuales ellos han adquirido deudas que de una manera muy preocupante los Instituciones estatales con pretextos estúpidos se niegan a pagarlas.

Tal es el caso del Ministerio de Educación (MINIER) que dirige el actual Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, el cual yo o tengo el privilegio de conocerle personalmente y del cual tengo muy buenas referencias, sin embargo, para verle en su despacho se ha convertido para mí en una terrible frustración.

Resulta que quien escribe estas líneas, en la Administración del Dr. Deomedes Eleno Olivares Rosario, cuando fue el Presidente del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD), yo estuve el privilegio de acompañarle al haber sido designado como Director de Relaciones Públicas y Difusión de tan importante gremio de Juristas.

Desde esas funciones que en ese tiempo a mí me toco ejercerla solicitamos entonces al Consejo Estatal del Azúcar que en esa poca iniciaron la facilitación de solares a todos los ciudadanos que lo solicitaran, los cuales después de un arduo proceso legal procedían a vendérselos a todo el que quisiera optar por uno.

Carta enviada de solicitud de cita al Señor Ministro de Educación Luis Miguel Decamps Garcia a través de la Dirección de Relacions Oublicas ya que protocolo se ha negado a transmitar la audiencia por la Vía Correspondiente.

En ese tiempo, desde el despacho del entonces Presidente del Colegio de Abogados se le solicito al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para ser adquirido para Abogados miembros y parte del Staff de ese importante Gremio de Profesionales, asunto que fue aprobado por la Dirección de esa Institución Gubernamental la cual le designaron al Proyecto (INGRID) ubicados en Boca Chica.

Pero tremendos problemas, porque de repente apareció una Mafia los cuales procedieron a invadir a esos Solares, la mayoría de los cuales ya estaban pagados por los Togados y los demás adquirientes de esos Solares, resultando la invasión por gentes del Ministerio de Educación de la Republica Dominicana para construir unas escuelas violentando así los derechos Constitucionales de cada adquiriente de su solar.

Dentro de esa verja Perimetral que ahi se observa, estan unos 25 Solares que tiene el ministerio de Educaion secuestrado y a pesar de tener 2 Sentencias irrevocablemente Juzgada, la ultima de ella de la Suprema Corte de Justicia, no nos entregan ni los Solares ni nuestro Dinero y vamos ya para 21 años en este proceso.

Entonces lo invadieron las gentes del Ministerio de Educación sin ningún respeto ni consideración, se metieron como una Mafia y prácticamente le robaron a cada dueño su Solar incluyendo el que fue adquirido por mí, lo cual tratando de buscar alguna explicación de la Institución y alguna solución nos obligaron a acudir a los Tribunales de la República, en los cuales hemos tenido gracias a Dios ganancia de causa en los mismos.

Incluyendo en la Suprema Corte Justicia y en los cuales a través de dos sentencias cae en lo irrevocablemente Juzgado, pues el Ministerio de Educación simplemente les ha dado con desacatar esas Sentencias, negándose a pagarnos los Solares, pero tampoco quieren devolverlos, y este asunto ya llevamos casi 21 años y el Ministerio de Educación no nos paga nuestros solares.

He ido más de 7 veces al despacho del Señor Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, a través de su departamento de Protocolo el cual, de manera irresponsable, se niega a otórganos la entrevista sugerida, perro además he conversado con una Señora del Departamento de Contabilidad de Nombre Carmen Cepeda, la cual dice que, aunque tiene mi expediente ella dice no tener la decisión de pagarlo porque no depende de ella el hacerlo.

luego, entonces, ya que veo que el Departamento de Protocolo de su Ministerio me niega la manera de ver al Señor Ministro me dirijo en una carta a el a través de la Directora de Relaciones Públicas que es la que debería de ser la Vía para efectuar ese urgente encuentro y ella me escribió que ya le había pasado mi comunicación a Finanzas a la Señora Cecilia Pérez, pero en su despacho me dijeron que no habían visto nada de eso por allí.

¿Ustedes saben lo que es tener un caso que ya va para 21 años? mire Señor Ministro Luis Miguel De Camps García, yo he estado agotando todas las posibilidades posible para que usted me reciba en su despacho, ya que la Señora Carmen alega no tener la autoridad suficiente para ordenar esos pagos que reitero tienen dos Sentencias la última de ella de nuestra honorable Suprema Corte de Justicia, quisiera ver que usted ordenara sin más dilación el pago ordenado por las sentencias mencionadas o que nos devuelvan los solares que cuestan dos veces la miserable cantidad que mencionan la Sentencias y como dicen los mismos Abogados: “Y Haréis Justicia”.