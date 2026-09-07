Gobierno Dominicano inicia construcción de 14.5 kilómetros de verja perimetral fronteriza en Jimaní

Jimaní, Independencia, R. D..– El gobierno Constitucional del presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, a través del Ministerio de Defensa (MIDE), dejó iniciada la construcción de 14.5 kilómetros correspondientes a la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza en Jimaní, provincia Independencia, una obra de alto valor estratégico que ampliará las capacidades del Estado dominicano para proteger el territorio nacional, fortalecer la seguridad fronteriza y garantizar un mayor control en uno de los puntos de mayor importancia de la frontera con Haití.

El inicio de los trabajos fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón (ERD); la gobernadora provincial, Mercedes Novas; oficiales generales y otras autoridades civiles y militares. Con esta nueva intervención, el Gobierno dominicano da continuidad a la expansión y fortalecimiento de la infraestructura de seguridad fronteriza, como parte de las políticas impulsadas por el presidente Abinader para garantizar la soberanía y la integridad territorial.

La nueva obra tendrá características similares a los tramos ya construidos de la verja perimetral e incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y una altura total de 13 pies, además de calles de patrullaje con un ancho conjunto de siete metros, distribuidas a ambos lados de la estructura. Estas facilidades permitirán incrementar la vigilancia, mejorar la movilidad de las unidades militares y facilitar una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad en esta parte de la frontera.

La construcción adquiere particular relevancia estratégica por su ubicación en la Hoya de Enriquillo, frente al lago Azuey o lago del Fondo, un espacio que durante décadas representó importantes desafíos para las autoridades debido a los intentos de trasiego irregular de mercancías y otras actividades ilícitas. Los controles establecidos por el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) han permitido reducir considerablemente estas prácticas, capacidades que serán reforzadas de manera significativa con la terminación del nuevo tramo.

El ministro Fernández Onofre destacó que esta infraestructura forma parte de “Frontera Fuerte”, estrategia integral desarrollada por disposición del presidente Luis Abinader para fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo de la zona limítrofe. El plan articula presencia militar, infraestructura, tecnología, vigilancia, movilidad y coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar un control efectivo y permanente del territorio nacional y generar mejores condiciones para las comunidades fronterizas.

La importancia de la obra también está vinculada con el papel económico y comercial de Jimaní, donde opera uno de los principales mercados binacionales y el paso fronterizo con mayor flujo de transporte pesado, camiones y contenedores. La nueva infraestructura permitirá reforzar el combate contra el contrabando y otras actividades ilícitas, al tiempo que contribuirá a un intercambio comercial más organizado, seguro y dentro del marco de las leyes dominicanas, protegiendo además a productores, comerciantes, trabajadores y residentes de las comunidades fronterizas.

En la actividad estuvo presente una delegación del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), encabezada por su presidente ejecutivo, el periodista Miguel Franjul, junto con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y otros miembros del organismo. Su participación les permitió observar directamente las acciones que desarrolla el Gobierno dominicano para fortalecer el control territorial, la seguridad fronteriza y la aplicación de las políticas migratorias dentro del marco de la Constitución y las leyes.

Durante el acto también fue resaltada la labor permanente de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas destinados en la zona fronteriza. El ministro de Defensa señaló que cada kilómetro de infraestructura construido por el Gobierno, cada tecnología incorporada y cada capacidad operacional fortalecida representa una herramienta adicional para los soldados responsables de proteger la integridad territorial, particularmente en áreas remotas y de difícil acceso donde la presencia militar constituye una expresión permanente de la autoridad del Estado dominicano.

Tras concluir la actividad en Jimaní, el ministro Fernández Onofre, acompañado por la delegación del Observatorio de Políticas Migratorias, se trasladó a la provincia Dajabón para recorrer el nuevo tramo de la verja perimetral que construye el Gobierno en esa zona. La visita tuvo una significación especial para los miembros del Observatorio, quienes estuvieron presentes en 2025 en el primer palazo que marcó el inicio de esos trabajos y ahora regresaron al lugar para constatar directamente los avances alcanzados en su construcción, así como la integración de la infraestructura con los sistemas de vigilancia, patrullaje y seguridad desplegados en la frontera norte.

Con el inicio de los 14.5 kilómetros en Jimaní y los avances que exhibe la ampliación de la verja en Dajabón, el gobierno del presidente Luis Abinader continúa consolidando una de las infraestructuras de mayor valor estratégico para la seguridad nacional. Estas obras, integradas a la estrategia Frontera Fuerte, fortalecen la presencia del Estado, las capacidades operacionales y tecnológicas de las Fuerzas Armadas y el control efectivo del territorio, reafirmando la determinación del Gobierno dominicano de proteger la soberanía nacional, garantizar una frontera más segura y promover el desarrollo ordenado de las comunidades fronterizas.