Presidente Abinader entrega carretera El Rubio–Los Corocitos. Otras noticias Presidenciales

Santiago, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este sábado la carretera El Rubio–Los Corocitos, en el municipio de San José de las Matas, asfaltada por primera vez en la historia de esta comunidad. La obra fue construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de RD 844,615,013.15, y comprende 13.2 kilómetros, además de los accesos a diferentes comunidades de la zona.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader destacó la importancia de la carretera El Rubio–Los Corocitos para el desarrollo de las comunidades de La Sierra y afirmó que la obra responde a una necesidad histórica de los residentes de esta zona.





El mandatario explicó que la intervención forma parte de una política orientada a llevar obras de infraestructura a las comunidades ubicadas en las proximidades de presas y cuencas hidrográficas, en reconocimiento a sus aportes a la producción de agua y energía del país.

“Estamos haciendo lo justo con la provincia de Santiago y con La Sierra, para devolverle lo que por muchos años no se hizo”, expresó el presidente Abinader, al resaltar el compromiso de su Gobierno con el desarrollo de esta región.

El presidente afirmó que durante años existió una deuda en materia de infraestructura con La Sierra y recordó la importancia de Santiago para la economía nacional, al señalar que la provincia concentra más del 10 % de la población del país y aporta cerca del 15 % del producto interno bruto.

El presidente Abinader indicó que las obras que ejecuta su administración responden a las prioridades planteadas por las propias comunidades, mediante consultas con alcaldes, juntas de vecinos y representantes comunitarios.

“Lo importante es que siempre escuchamos y, en función de las prioridades, hacemos las obras”, manifestó el jefe de Estado, quien aseguró que el Gobierno continuará atendiendo las necesidades identificadas en las distintas comunidades de La Sierra.

El gobernante destacó que la nueva carretera contribuirá a mejorar la movilidad de los residentes, facilitar el traslado de productos agrícolas y ampliar el acceso a servicios esenciales, generando mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la zona.

Al concluir el acto, el presidente Abinader exhortó a los habitantes de Corocito y comunidades cercanas a cuidar la carretera y reiteró el compromiso del Gobierno de continuar ejecutando proyectos prioritarios en La Sierra. “Cuiden esta carretera y seguiremos trabajando para hacer más”, expresó.





Egehid ejecuta una intervención integral

El administrador general de Egehid, Rafael Salazar, informó que los trabajos no se limitaron a la colocación de asfalto, sino que incluyeron terminación de rasante, aceras, contenes, canaletas, alcantarillas, cabezales, disipadores, muros de gaviones, cortes de taludes y sistemas de drenaje pluvial longitudinal y transversal.

Salazar explicó que estas soluciones fueron necesarias debido a las pendientes pronunciadas, los deslizamientos de tierra y las dificultades de tránsito que se producían durante los períodos de lluvia. “Nuestro compromiso no es solamente hacer la obra, es hacerla bien”, manifestó el funcionario, quien exhortó a las autoridades, los veedores comunitarios y los residentes a cuidar la carretera y contribuir con su conservación.

El administrador de Egehid informó que, con esta entrega, la institución supera las 20 obras inauguradas en La Sierra. También indicó que continúan los trabajos en otras vías de la zona, entre ellas las correspondientes a Pananao y Los Corrales, y planteó la necesidad de ampliar varios puentes que actualmente tienen un solo carril, con el objetivo de fortalecer la seguridad del circuito vial de La Sierra.





Autoridades locales y comunitarios valoran el impacto de la obra

La alcaldesa del distrito municipal El Rubio, Ivanova Ramos, agradeció al presidente Abinader la construcción de la carretera y afirmó que durante años los habitantes de Corocito consideraron difícil que una obra de esa magnitud pudiera ejecutarse en la comunidad. Ramos sostuvo que la inversión representa un reconocimiento a los aportes de La Sierra a la producción de agua y energía, destacó otras iniciativas desarrolladas por el Gobierno en El Rubio y solicitó continuar la rehabilitación de las vías pendientes.

En representación de los residentes, la dirigente comunitaria Johanny Rodríguez manifestó que la carretera pone fin al aislamiento que durante años afectó a Corocito y destacó la cercanía del Gobierno con las comunidades. “Usted ha demostrado que cuando se gobierna con cercanía, las soluciones llegan a donde más se necesitan”, expresó Rodríguez, al dirigirse al presidente Abinader.

La comunitaria explicó que las condiciones anteriores dificultaban el traslado de los productos agrícolas, la asistencia de los estudiantes a la escuela y la movilización de personas durante situaciones de emergencia. Rodríguez valoró la carretera como un aporte al progreso, la salud, la educación y las oportunidades de la zona.

En la actividad participaron el senador de la provincia, Daniel Rivera; el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, y el diputado Braulio Espinal, entre otras personalidades.

Presidente Abinader afirma que Sajoma y sus distritos, en términos de salud, no tienen por qué envidiarle nada a ningún lugar del país

Director del SNS informa la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Materna para evitar traslados a Santiago.

San José de las Matas, Santiago.- El presidente Luis Abinader destacó este sábado las inversiones y la modernización de los servicios de salud en La Sierra, especialmente en San José de las Matas (Sajoma) y sus distritos, al encabezar el acto de inauguración del remozamiento general del hospital materno infantil y resaltar que la zona cuenta con un hospital de tercer nivel y una maternidad de segundo nivel, lo que fortalece la capacidad de atención de la población.

Durante el acto, el mandatario anunció la entrega de un tomógrafo al Hospital General de San José de las Matas y la disposición de las ambulancias necesarias para los hospitales de la zona, con el propósito de evitar que los pacientes tengan que ser trasladados a Santiago para recibir estos servicios.

El presidente afirmó que la renovada maternidad está llamada a convertirse en un centro de referencia para toda La Sierra y contribuirá a descongestionar los hospitales de otros municipios, al acercar la atención a las mujeres embarazadas de la zona.

“Hoy, La Sierra, y especialmente Sajoma y todos sus distritos, en términos de salud, no tienen por qué envidiarle nada a ningún lugar de la República Dominicana”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Abinader llamó a las autoridades y al personal sanitario a trabajar de manera conjunta para garantizar los mejores servicios a la población.

Deuda histórica

El jefe de Estado destacó que las inversiones realizadas en San José de las Matas representan una deuda histórica del Gobierno con una comunidad que calificó como productiva y emprendedora. “Porque aquí, en Sajoma, estas inversiones que estamos haciendo, es una deuda histórica que tiene el Gobierno con esta comunidad tan productiva, tan emprendedora”, sostuvo.

Asimismo, resaltó el aporte de los habitantes de la zona al desarrollo del país y el vínculo que mantienen con sus comunidades muchos dominicanos que han emigrado al exterior y regresan para invertir, construir sus viviendas y establecerse junto con sus familias, por lo que consideró fundamental garantizarles servicios de salud adecuados.

El presidente Abinader manifestó su satisfacción por la terminación de la maternidad y llamó a la comunidad a contribuir con el cuidado de las nuevas instalaciones mediante la creación de voluntariados.

El mandatario reiteró la importancia de fortalecer la capacidad de los centros de salud de la zona para evitar traslados innecesarios de pacientes hacia Santiago y garantizar una atención más cercana y oportuna.

Atención más oportuna y humanizada

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó la inversión de RD 75.5 millones en la renovación y equipamiento del hospital y anunció la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Materna (UCIN), con siete camas cada una, para evitar traslados a Santiago y garantizar una atención más oportuna y humanizada.

Landrón explicó que la intervención incluyó una moderna área de emergencia y el fortalecimiento de los servicios de consultas, pediatría, ginecología, psicología, odontología, sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia y vacunación, además de la renovación de las áreas quirúrgica y materno-infantil.

El titular del SNS destacó que estas mejoras permitirán ampliar la capacidad de respuesta del centro y ofrecer servicios más organizados y humanizados. También resaltó los avances en salud materno-infantil y señaló que el boletín epidemiológico número 33 registra una reducción de 25 % en la mortalidad materna respecto a 2025, y de 52 % en comparación con 2019.

Agradecen al mandatario por las inversiones

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, destacó que la transformación del antiguo hospital general en un centro especializado en atención materno-infantil demuestra el compromiso del presidente Luis Abinader de trabajar sin dejar a nadie atrás.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco Manuel Segura, quien pidió a Dios por todas las personas que acudan al hospital, para que reciban un trato humano, atención oportuna y cuidados de calidad que contribuyan a su recuperación integral.

Acompañaron al presidente Abinader el senador por Santiago, Daniel Rivera; el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto Bernardo; el director regional de Salud, Miguel Ángel Martínez, entre otras autoridades y representantes de la comunidad.

Presidente Abinader entrega 1,750 títulos de propiedad en Los Alcarrizos que benefician a unas 7,000 personas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader llevó alegría y tranquilidad este sábado a cientos de familias del municipio de Los Alcarrizos, al encabezar la entrega de 1,750 certificados de títulos de propiedad que benefician a aproximadamente 7,000 personas y les otorgan seguridad jurídica sobre los terrenos donde han construido sus hogares, en los sectores Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II.

Esta entrega corresponde a la primera etapa de un proyecto que contempla un total de 2,764 certificados de títulos de propiedad, ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Durante el acto, el presidente Abinader indicó que este acto de justicia convierte años de posesión informal en tranquilidad jurídica y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para los beneficiarios.

El gobernante manifestó que, desde su primer programa de gobierno, puso como prioridad dotar a las familias de la seguridad de ser dueñas legítimas de los terrenos en los cuales han vivido durante décadas.

Recordó que, en el pasado, los terrenos del Estado eran vendidos a unos pocos, quienes posteriormente acudían a las comunidades a cobrarles a los residentes por las tierras donde habían levantado sus casas y desarrollado sus medios de producción.

“Nosotros lo que hemos hecho es entregárselo directamente y eso es lo que vamos a hacer. Y, por eso, Duarte puede anunciar también más entregas. Vamos a seguir entregando porque no vamos a cansarnos hasta entregar cientos de miles de títulos a todos los dominicanos que tienen un derecho adquirido en todo el país. Lo vamos a seguir haciendo y cada vez lo haremos en este tiempo que nos queda de gobierno”, aseguró el gobernante.

Durante su intervención, el jefe de Estado anunció el asfaltado de la calle principal y otras vías del sector El Progreso, para continuar con sus aportes al desarrollo de Los Alcarrizos, junto con obras como la circunvalación, el metro, el teleférico y otras iniciativas que impactan la calidad de vida de quienes viven en esta localidad.

Los Alcarrizos, uno de los municipios más beneficiados con la titulación

Con esta nueva entrega, el municipio de Los Alcarrizos se posiciona como una de las demarcaciones de mayor impacto bajo el Plan Nacional de Titulación, ya que sus residentes han recibido 17,461 certificados de títulos desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, en el año 2020.

UTECT destaca el ahorro de RD 221 millones

Durante su intervención, Duarte Méndez, director ejecutivo de la UTECT, explicó que este proceso representó un ahorro colectivo de RD 221,120,000.00 para las familias de Santa Rosa, debido a que el Estado cubrió la totalidad de los trámites jurídicos, técnicos y registrales que los beneficiarios habrían tenido que costear por la vía privada.

Detalló que la intervención técnica se realizó dentro de la parcela 10 del Distrito Catastral 31, abarcando un área geográfica total de 473,476.39 metros cuadrados.

Méndez aprovechó para anunciar que los trabajos de medición y depuración continúan en la zona, con el objetivo de regresar al municipio este mismo año para entregar más de 1,800 títulos adicionales a los residentes del sector Buenas Noches.

Al destacar que este es un gran día para los presentes, el funcionario expresó que la visión humana y el firme compromiso del presidente Abinader han hecho de la titulación una política pública que trasciende la entrega de un documento, porque representa tranquilidad y nuevas oportunidades para miles de familias dominicanas.

“Este proyecto es también una muestra de que podemos avanzar hacia el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Ese compromiso nos impulsa a continuar trabajando con eficiencia, transparencia y responsabilidad, superando cada desafío hasta alcanzar nuestro principal objetivo: que cada familia pueda tener en sus manos el título que la reconoce como legítima propietaria de su tierra”, dijo Méndez.

Al dar las gracias por la titulación, Joel Martínez, pastor de la iglesia evangélica de la localidad y representante de los comunitarios, dijo que no tiene palabras para expresar la satisfacción de convertirse, desde este momento, en legítimos propietarios de los terrenos donde construyeron sus hogares.

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Aníbal Polanco Arias, párroco de las iglesias San Antonio de Padua y Nuestra Señora de Fátima, quien destacó que hoy un sueño se hace realidad tras décadas de espera.

De la actividad participaron, entre otros, Rafael Burgos Gómez, director general del Consejo Estatal del Azúcar, de Bienes Nacionales y del Corde; Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo, y Junior Santos, alcalde del municipio de Los Alcarrizos.

Presidente Abinader inaugura la carretera de Boca de Chavón

Boca de Chavón, La Altagracia.- Después de más de 25 años de espera, el presidente Luis Abinader inauguró este viernes la reconstrucción de la carretera cruce autovía del Coral – Boca de Chavón, en el municipio de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. La obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pone fin a una demanda histórica de la comunidad y representa un avance decisivo para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo de la región Este.

Con más de 5.5 kilómetros de asfaltado, la intervención fortaleció el enlace con la autovía del Coral. Facilitó los desplazamientos de residentes y visitantes, redujo tiempos de traslado y elevó los estándares de seguridad en una zona de alto valor productivo y turístico.

Ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que las acciones que impulsa el presidente Luis Abinader representan una verdadera transformación para el país.

Señaló que con cada nueva inauguración se genera desarrollo y se abren oportunidades para la creación de empleos. Asimismo, resaltó la responsabilidad con que el mandatario administra los recursos públicos, al ahorrar y dar seguimiento permanente al avance de las obras que se ejecutan en beneficio de la ciudadanía.

Reafirmó que las grandes obras no se miden solo por su complejidad técnica, sino por su capacidad de acercar el progreso a la gente. “Esta reconstrucción fue la muestra de un Gobierno que escucha, cumple y planifica pensando en el bienestar colectivo”.

Ahora en Boca de Chavón, las gentes tendrán acceso directo e inmediato a calles asfaltadas, iluminadas y con aceras seguras para más de 3,500 residentes del sector Boca de Chavón.

Asimismo, integración expedita de los sectores productivos del municipio (pescadores, agricultores y comerciantes) con la vía rápida de la autovía del Coral.

Reconstrucción de calles en el sector San Pedro de Higüey

En el marco de las intervenciones en la provincia, el MOPC también entregó la reconstrucción de 2.62 kilómetros de calles adyacentes a la Escuela Cándido Eligio Guerrero, en el sector San Pedro del municipio de Higüey.

La obra, ejecutada por el Consorcio Rylco & Asociados, incorporó pavimento, aceras, contenes, drenaje pluvial, obras hidráulicas y señalización.

Los principales indicadores de la intervención incluyen 54,600 metros cuadrados de superficie vial, 4,851.90 metros lineales de aceras, 4,851.90 metros lineales de contenes y bordillos, 1,490 metros lineales de alcantarillado pluvial y 62 imbornales.

Se sumaron además 108.48 metros lineales de badenes, 1,845 metros cúbicos de canalización, 768 metros cúbicos de gaviones, 640 metros cuadrados de geotextil y un cajón vial-hidráulico de 10 × 3.50 metros.

La obra mejoró de manera tangible la movilidad cotidiana, la seguridad vial, la accesibilidad a hogares, escuelas, comercios y servicios, y el manejo de las aguas pluviales. El sistema de drenaje, uno de los componentes centrales, permite conducir adecuadamente las aguas y proteger las vías, garantizando que la infraestructura se mantenga operativa y segura.

Estas intervenciones confirman el compromiso del Gobierno con una infraestructura que no solo conecta grandes ejes, sino que transforma el entorno inmediato de las comunidades.

En el sector San Pedro de Higüey, las familias cuentan ahora con rutas y calles más modernas que facilitan el movimiento de personas, bienes y servicios, impulsan la actividad económica local y abren mayores oportunidades de desarrollo en la provincia La Altagracia.

Presidente Abinader destaca los avances del Gobierno en mecanización agrícola para elevar la productividad, reducir costos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera

Punta Cana.- El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso del Gobierno con la transformación y modernización del sector agropecuario, mediante el impulso a la mecanización, la innovación y la formación de capital humano, con el propósito de fortalecer la producción nacional y hacer más productivo y competitivo el campo dominicano.

Durante su participación en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el mandatario resaltó la importancia de mantener un diálogo permanente entre el Gobierno y los productores, al considerar que sus recomendaciones sirven de guía para la definición de políticas públicas orientadas al desarrollo del campo dominicano.

En ese contexto, el presidente Abinader informó que el arroz se ha convertido en uno de los principales puntos de negociación con las autoridades de Estados Unidos en las conversaciones sobre las tarifas, debido a la importancia estratégica de este sector para la economía, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.

“Estamos negociando acuerdos en ese sentido, siempre defendiendo el interés nacional y convencidos de lo que más le conviene, no solamente a los productores y agricultores, sino también al pueblo dominicano”, sostuvo el jefe de Estado, al señalar que la República Dominicana también debe proteger aquellos sectores productivos estratégicos para el interés nacional.

El mandatario explicó que, junto al Ministerio de Agricultura, el Gobierno desarrolla programas de mecanización dirigidos a lograr una producción más eficiente y productiva, con metas de corto, mediano y largo plazo.

Agregó que estas iniciativas buscan mitigar de manera significativa la necesidad de mano de obra extranjera en las labores agrícolas.

Abinader también citó entre las prioridades del sector la formación de técnicos y especialistas, la investigación, el acceso al agua y la alianza permanente entre el Estado, la academia y el sector productivo. Asimismo, resaltó la necesidad de incentivar la formación de nuevos profesionales de las ciencias agrícolas y generar oportunidades para que los jóvenes puedan vincularse con la producción.

Ante los efectos de la sequía y la variabilidad climática, el presidente llamó a trabajar de manera conjunta para mitigar sus impactos sobre el sector agropecuario y fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a los fenómenos asociados al cambio climático.

El jefe de Estado recordó que la experiencia durante la pandemia de COVID-19 evidenció la importancia estratégica de contar con una producción nacional sólida para enfrentar las dificultades internacionales de abastecimiento.

“Pudimos resistir el COVID por la producción nacional”, afirmó el presidente Abinader, al reiterar que para su gobierno es fundamental y estratégico defender la producción nacional, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio de la economía.

JAD reúne a más de 700 productores por el

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, informó que el encuentro reunió a más de 700 productores de diferentes provincias del país, quienes participaron en un espacio destinado al intercambio de experiencias y al análisis de los principales desafíos de la agropecuaria nacional.

Benítez destacó, además, la capacitación de más de 40 jóvenes en el manejo de drones aplicados al riego agrícola, como parte de las iniciativas orientadas a impulsar la mecanización, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías al campo dominicano.

Asimismo, resaltó el aporte de los programas sociales impulsados por el Gobierno en beneficio del sector agrícola y sus comunidades, al tiempo que reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre el sector productivo y las instituciones públicas.

Durante la actividad, el presidente del Consejo de Directores de la JAD, Roberto Serrano, entregó al presidente Abinader las conclusiones y recomendaciones emanadas del encuentro, como insumo para el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas al desarrollo agropecuario.

Agricultura apuesta al capital humano y la mecanización

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, advirtió que garantizar el relevo generacional constituye uno de los principales desafíos para asegurar el futuro de la agropecuaria dominicana y afirmó que el país debe crear las condiciones para que los jóvenes vuelvan a visualizar el campo como una oportunidad de desarrollo, innovación, emprendimiento y prosperidad.

Espaillat Bencosme sostuvo que la transformación del sector ya no puede descansar exclusivamente en factores tradicionales como tierra, agua, crédito, semillas, fertilizantes y mercados, debido a que las nuevas realidades demandan colocar el capital humano, la mecanización, la innovación y el conocimiento en el centro de la estrategia para construir una agricultura más productiva, rentable y competitiva.

El funcionario señaló que el Programa Nacional de Mecanización (Pronamec) representa un punto de partida para transformar la manera de producir, reducir la dependencia de mano de obra, disminuir costos, aumentar la productividad, mejorar la rentabilidad de los productores y elevar la competitividad del campo dominicano.

Informó que el Ministerio de Agricultura desarrolla acciones para fortalecer el capital humano y reveló que 315 técnicos y profesionales han sido incorporados a cinco programas de formación especializada mediante alianzas con universidades nacionales e internacionales y organismos de cooperación.

“La transformación tecnológica sostenible requiere una transformación igualmente profunda de nuestro capital humano”, sostuvo el ministro.

Espaillat Bencosme planteó que atraer nuevamente a los jóvenes hacia el campo requiere presentarles una agricultura en la que puedan operar maquinaria de última generación, utilizar drones, interpretar datos, administrar sistemas de riego inteligente, trabajar con agricultura de precisión y desarrollar empresas agropecuarias competitivas.

Afirmó que la República Dominicana avanza hacia una nueva etapa de su desarrollo agropecuario, basada en una “agricultura del conocimiento”, capaz de producir más y mejor, con menores costos, mayor eficiencia, tecnología, sostenibilidad y recursos humanos preparados.

“La mecanización, la innovación y la formación de nuestra gente no son opciones. Son condiciones indispensables para competir y sobrevivir en la agricultura del siglo XXI”, concluyó.

MICM destaca modernización y avances logísticos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, destacó el impacto de las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader en la modernización y fortalecimiento de la agroindustria dominicana, sector que calificó como estratégico para la soberanía alimentaria y el desarrollo económico del país.

Sanz Lovatón resaltó el proceso de mecanización y modernización de la industria, acompañado de mayores facilidades de financiamiento a través del Banco Agrícola, el programa Pro-Pyme, Banreservas y otras iniciativas.

Señaló que estas acciones han contribuido a que las exportaciones agroindustriales superen los USD 10,000 millones, dentro de un total de exportaciones cercano a los USD 14,000 millones, con un crecimiento superior al 28 % entre 2019 y 2026.

“La prioridad de la gestión del presidente Luis Abinader ha sido modernizar y eficientizar todos los renglones económicos en los que participa la agroindustria”, afirmó.

El funcionario también destacó los avances en materia logística y señaló que las reformas implementadas han reducido significativamente el tiempo de permanencia de los contenedores en los puertos, hasta situarlo en menos de 24 horas.

Asimismo, resaltó la incorporación de tecnología de última generación para la inspección de mercancías, mediante nuevos equipos de rayos X que permiten revisar actualmente alrededor del 96 % de las mercancías que entran y salen del país.

“El liderazgo y la presencia de Luis Abinader Corona han puesto a la República Dominicana en el mapa logístico mundial”, sostuvo Sanz Lovatón.

El XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario se celebró bajo el lema “Capital Humano y Formación: Los Desafíos para la Transformación Competitiva de la Agropecuaria y la Agroindustria Dominicana”.

En la actividad también participaron el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía; el administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana, Fernando Durán; el expresidente Hipólito Mejía; y el director ejecutivo del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.

Vicepresidenta Raquel Peña destaca el mercado de valores como aliado para impulsar la inversión y el desarrollo del país

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este viernes la IV Expo Mercado de Valores 2026, una iniciativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) que acerca a los dominicanos a las oportunidades de inversión y muestra el creciente papel del mercado de capitales en el financiamiento del desarrollo nacional.

Durante las palabras centrales del acto inaugural, Peña destacó el creciente interés de los dominicanos por conocer y participar en el mercado de valores, así como la importancia de continuar ampliando el acceso de la población a estos instrumentos.

La vicepresidenta atribuyó la evolución del sector a la confianza que ha generado la estabilidad económica del país y al fortalecimiento del marco institucional que acompaña su crecimiento.

“El mercado de valores es una herramienta para movilizar capital, financiar desarrollo, ampliar oportunidades y, sobre todo, para transformar confianza en futuro”, expresó Peña.

En ese sentido, destacó la importancia de que el mercado de capitales acompañe las aspiraciones de desarrollo trazadas por el gobierno del presidente Luis Abinader a través de Meta RD 2036, que tiene entre sus principales objetivos duplicar el producto interno bruto real del país para ese año.

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, informó que las emisiones privadas, los fondos de inversión y los fideicomisos de oferta pública superaron los RD 595,000 millones a julio de 2026, reflejo del crecimiento alcanzado por el mercado de valores dominicano.

Bournigal indicó además que, a través de los fondos de inversión, se han financiado alrededor de 280 proyectos vinculados a más de 57,500 empleos directos y cerca de 4,800 indirectos.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que el fortalecimiento del mercado de capitales constituye una pieza importante para ampliar las oportunidades de inversión y respaldar las transformaciones económicas contempladas en Meta RD 2036.

La jornada inaugural reunió a representantes del mercado de capitales y del sector financiero, junto con autoridades y especialistas, para analizar las necesidades de inversión asociadas a Meta RD 2036 y el potencial del mercado de valores como fuente de financiamiento.

Jornada abierta al público este sábado 5 de septiembre

La Expo Mercado de Valores 2026 continuará este sábado 5 de septiembre con una jornada gratuita y abierta al público, en el Santo Domingo Marriott Hotel Piantini, a partir de las 8:30 de la mañana.

La programación está orientada a acercar la inversión a quienes desean conocer cómo funciona el mercado de valores y las alternativas disponibles para comenzar a construir patrimonio.

Durante el día, se desarrollarán conferencias y conversatorios sobre cómo iniciarse en la inversión, finanzas familiares, inteligencia artificial aplicada a las finanzas y otras herramientas para tomar decisiones financieras informadas.

Entre las actividades figuran las conferencias “Quiero invertir… ¿Por dónde empiezo?”, “Conoce tus opciones”, “Por qué vale la pena invertir” y “Familia, finanzas e inversión”, además de un conversatorio sobre inteligencia artificial y asesoría financiera.

Meta RD 2036 constituye la hoja de ruta impulsada por el Gobierno dominicano para duplicar el PIB real del país al 2036 y avanzar hacia mayores niveles de desarrollo. Entre sus objetivos se encuentran la creación de 1.7 millones de nuevos empleos, la eliminación de la pobreza extrema y alcanzar el grado de inversión.