TRAGEDIA EN MIAMI: AVIÓN DE AMAZON SE SALE DE LA PISTA Y DEJA AL MENOS CINCO MUERTOS

Un Boeing 767 de carga operado para Amazon Prime Air sobrepasó la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, impactó varios vehículos y se incendió. Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. La NTSB ya inició una investigación para determinar por qué la aeronave no pudo detenerse.

Por Redacción El Sol de la Florida

El Sol de la Florida

MIAMI, Florida. — Una operación rutinaria de carga terminó convertida en una de las tragedias aéreas más graves registradas recientemente en el sur de Florida.

Un Boeing 767-300 de carga que operaba para Amazon Prime Air se salió de los límites de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami durante su aterrizaje la tarde del domingo 6 de septiembre, atravesó el área aeroportuaria e impactó varios vehículos antes de incendiarse.

El balance preliminar es devastador: al menos cinco personas murieron y cinco resultaron heridas, tres de ellas en condición crítica, de acuerdo con autoridades y reportes confirmados durante las primeras horas posteriores al accidente.

La magnitud del impacto obligó a desplegar más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue y aproximadamente 200 integrantes de los equipos de emergencia, mientras todas las operaciones del aeropuerto quedaron inicialmente paralizadas.

EL VUELO VENÍA DE PUERTO RICO

La Administración Federal de Aviación, FAA, confirmó que se trataba del 21 Air Flight 7598, un Boeing 767-300 que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local.

La FAA indicó oficialmente que la aeronave “overran the runway” —sobrepasó el final de la pista— después de aterrizar en Miami. La agencia federal inició una investigación, aunque la National Transportation Safety Board, NTSB, será la principal responsable de determinar técnicamente qué provocó el accidente.

La aeronave llevaba los colores y operaba dentro de la red de Amazon Prime Air, pero no era piloteada directamente por Amazon.

El avión era operado por 21 Air, una compañía de carga aérea con sede en Carolina del Norte que presta servicios a Amazon.

Esta distinción será importante durante la investigación, porque permitirá analizar por separado las responsabilidades del operador aéreo, el mantenimiento de la aeronave, los procedimientos de la tripulación y las condiciones bajo las cuales Amazon contrataba el servicio.

UN BOEING 767 DE 32 AÑOS

El avión involucrado era un Boeing 767-300 de aproximadamente 32 años de antigüedad.

Según información recopilada por Flightradar24 y citada por medios estadounidenses, la aeronave comenzó originalmente su vida operacional como avión de pasajeros y posteriormente fue convertida a carguero alrededor de 2015.

La edad de una aeronave, por sí sola, no determina que sea insegura. Aviones comerciales pueden operar durante décadas siempre que cumplan rigurosamente con los programas de mantenimiento e inspecciones requeridos.

Sin embargo, el historial técnico, mantenimiento reciente, modificaciones y condición de los principales sistemas del Boeing 767 serán elementos naturales de la investigación.

EL AVIÓN NO LOGRÓ DETENERSE

La pregunta central ahora es aparentemente sencilla, pero técnicamente compleja:

¿Por qué el Boeing 767 no pudo detenerse dentro de la pista?

Datos preliminares de seguimiento de vuelo indican que la aeronave aterrizó alrededor de la 1:53 p.m. antes de continuar más allá del área utilizable de la pista.

La NTSB deberá determinar, entre otros factores:

dónde exactamente tocó tierra el avión;

a qué velocidad ocurrió el aterrizaje;

qué distancia de pista permanecía disponible;

si los frenos y sistemas de reversa funcionaban correctamente;

las condiciones meteorológicas y del pavimento;

el peso de la aeronave;

si existió viento de cola;

y si hubo algún desperfecto mecánico o decisión operacional que contribuyera al accidente.

Associated Press reportó que los investigadores también contemplan examinar si el avión pudo haber tocado tierra demasiado adelante en la pista y el posible papel de las condiciones de viento. Pero, hasta esta mañana, ninguna causa ha sido establecida oficialmente.

Cualquier afirmación de falla mecánica, error del piloto o problema de infraestructura en este momento sería prematura.

IMPACTÓ VEHÍCULOS FUERA DE LA PISTA

Lo que convirtió el accidente en una tragedia de grandes proporciones fue que el avión no simplemente terminó detenido en la hierba.

Después de abandonar la pista, la aeronave impactó varios vehículos en las inmediaciones del aeropuerto.

Miami-Dade Fire Rescue informó que algunas personas quedaron atrapadas dentro de los automóviles y tuvieron que ser liberadas utilizando equipos especializados de rescate técnico.

Associated Press informó además que el Boeing cruzó una carretera transitada antes de golpear los vehículos.

Las autoridades no habían divulgado inicialmente si todas las personas fallecidas se encontraban en tierra, dentro del avión, o una combinación de ambas.

Las identidades de las víctimas tampoco habían sido anunciadas públicamente durante las primeras horas posteriores a la tragedia.

Por esa razón, El Sol de la Florida mantiene la cifra oficial de “al menos cinco fallecidos” y no atribuye todavía las muertes a pasajeros, tripulantes o conductores específicos hasta que las autoridades completen las notificaciones familiares.

PILOTO Y COPILOTO QUEDARON ATRAPADOS

Los equipos de emergencia encontraron una situación extremadamente compleja.

El piloto y copiloto quedaron atrapados en la cabina de la aeronave tras el impacto, mientras otras víctimas permanecían dentro de vehículos alcanzados por el avión.

Los bomberos utilizaron espuma y unidades especializadas de rescate aeroportuario para controlar las llamas.

Además del incendio, surgió otra preocupación inmediata: una fuga activa de combustible procedente del avión.

Los equipos trabajaron durante horas para contenerla y evitar que el accidente provocara un incidente todavía mayor.

Las autoridades informaron posteriormente que no existía una amenaza continua para la población.

MÁS DE 60 UNIDADES DE RESCATE

Miami-Dade Fire Rescue movilizó más de 60 unidades de emergencia, una respuesta extraordinaria que refleja la magnitud del accidente.

Alrededor de 200 personas participaron en el operativo, de acuerdo con Reuters.

El jefe de Miami-Dade Fire Rescue, Ray Jadallah, describió lo encontrado por sus equipos como una situación de enorme complejidad.

Los rescatistas tuvieron que combatir simultáneamente:

el incendio de una aeronave de gran tamaño, combustible derramándose, personas atrapadas dentro del avión, ocupantes de vehículos afectados y una extensa escena que debía ser asegurada para los investigadores federales.

TRES HERIDOS ESTÁN EN CONDICIÓN CRÍTICA

Cinco personas resultaron heridas.

Tres fueron trasladadas a un centro de trauma en condición crítica, mientras otras dos fueron evaluadas y transportadas a hospitales locales.

Las autoridades no habían divulgado públicamente sus identidades ni detalles adicionales sobre sus condiciones médicas.

Tampoco se había aclarado completamente cuántos miembros de la tripulación viajaban en el avión en el momento del accidente.

CAOS EN EL AEROPUERTO DE MIAMI

El accidente produjo consecuencias inmediatas para uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos.

La FAA impuso un ground stop alrededor de las 2:30 p.m., suspendiendo temporalmente las operaciones mientras los equipos de emergencia trabajaban.

La paralización duró aproximadamente tres horas antes de que algunas pistas fueran reabiertas.

Pero el efecto se extendió durante el resto del día.

Associated Press contabilizó más de 160 vuelos cancelados y aproximadamente 325 retrasados como consecuencia del accidente.

CBS Miami reportó que, incluso después de reanudarse parcialmente las operaciones, algunos vuelos que llegaban a Miami acumulaban demoras promedio de alrededor de seis horas y media.

Para miles de viajeros, la emergencia se tradujo en conexiones perdidas, cancelaciones y largas esperas dentro de las terminales.

¿QUÉ INVESTIGARÁ LA NTSB?

La llegada de investigadores de la National Transportation Safety Board abre ahora una investigación que probablemente dure meses.

Entre las primeras prioridades estará recuperar y analizar los dos dispositivos esenciales conocidos popularmente como “cajas negras”:

el Flight Data Recorder, que almacena cientos o miles de parámetros técnicos del vuelo, y el Cockpit Voice Recorder, que conserva las comunicaciones y sonidos dentro de la cabina antes del accidente.

Los investigadores también analizarán datos de radar, grabaciones del control aéreo, cámaras del aeropuerto, estado de la pista, registros de mantenimiento, capacitación y experiencia de la tripulación y los restos físicos del avión.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, se encuentra al frente de la respuesta de la agencia y se esperaba una conferencia informativa este lunes en Miami.

UNA PREGUNTA SOBRE LA SEGURIDAD AL FINAL DE LA PISTA

Uno de los aspectos que también comenzará a recibir atención es la infraestructura existente alrededor del final de la pista.

Associated Press reportó que el aeropuerto no cuenta en ese punto con algunos sistemas de detención recomendados por la FAA para reducir las consecuencias de determinados casos en que una aeronave sobrepasa una pista.

Esto no significa que la infraestructura haya provocado el accidente.

La diferencia es importante.

Un sistema de mitigación puede ayudar a disminuir las consecuencias de un runway overrun, pero la investigación primero debe determinar por qué la aeronave llegó al final de la pista sin poder detenerse.

Será uno de los elementos que los investigadores deberán colocar dentro de un cuadro técnico mucho más amplio.

AMAZON: “ESTAMOS DEVASTADOS”

Amazon confirmó rápidamente que el avión pertenecía a su operación logística de Prime Air.

La portavoz Kelly Nantel expresó las condolencias de la empresa a las familias y aseguró que Amazon cooperará plenamente con las autoridades.

La compañía dijo estar “heartbroken” por las cinco muertes y afirmó que su prioridad inmediata era apoyar a las personas afectadas por la tragedia.

Boeing también indicó que cooperará con la investigación.

NO ES EL PRIMER ACCIDENTE FATAL EN LA RED DE AMAZON AIR

Reuters señaló que este sería el segundo accidente fatal relacionado con una aeronave que operaba dentro de la red Amazon Prime Air.

En febrero de 2019, un Boeing 767 de Atlas Air que operaba un vuelo para Amazon se estrelló en Trinity Bay, Texas, durante la aproximación a Houston, provocando la muerte de sus tres tripulantes. La NTSB posteriormente realizó una extensa investigación sobre aquel accidente.

Los dos accidentes son distintos y no existe, por ahora, evidencia pública que establezca una conexión técnica entre ellos.

MIAMI, UN CENTRO ESTRATÉGICO DE CARGA

La tragedia también golpea un punto particularmente importante de la infraestructura económica del sur de Florida.

Miami International Airport no es solamente uno de los principales aeropuertos de pasajeros del país.

Es también uno de los mayores centros de carga aérea de Estados Unidos, especialmente para operaciones hacia América Latina y el Caribe.

Reuters señala que MIA ocupa el tercer lugar nacional por movimiento de carga.

La ruta San Juan-Miami que realizaba el vuelo accidentado forma parte precisamente de esa extensa red logística que transporta diariamente mercancías entre el Caribe, Florida y el resto del territorio estadounidense.

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

A pesar de la cantidad de imágenes, videos y testimonios que circulan desde el domingo, todavía quedan preguntas esenciales sin contestar:

¿Por qué el avión sobrepasó la pista? ¿Funcionaron correctamente los frenos y reversores? ¿Dónde tocó tierra? ¿Cuál era su velocidad? ¿Hubo un problema mecánico? ¿Influyó el viento? ¿Qué ocurrió dentro de la cabina durante los últimos segundos? ¿Hubo factores en la pista o en los procedimientos aeroportuarios que agravaron el resultado?

Responder esas preguntas requerirá evidencia.

La FAA ya confirmó oficialmente el accidente y la NTSB asumirá la investigación técnica que deberá reconstruir, segundo por segundo, la aproximación y aterrizaje del vuelo 7598.

Hasta entonces, cualquier explicación definitiva sería especulación.

UNA INVESTIGACIÓN QUE APENAS COMIENZA

La mañana posterior a la tragedia deja dos realidades.

La primera es humana: cinco personas han perdido la vida, otras cinco están heridas y varias familias enfrentan consecuencias irreparables.

La segunda es técnica y de interés público: un Boeing 767 de carga que realizaba una operación comercial rutinaria logró aterrizar en Miami, pero no pudo detenerse antes de abandonar la pista y terminar impactando vehículos fuera de ella.

Determinar por qué será ahora responsabilidad de los investigadores federales.

El Sol de la Florida continuará siguiendo la investigación de la NTSB y actualizará esta información cuando sean identificadas las víctimas, se conozca el estado de los heridos y los investigadores revelen los primeros hallazgos sobre las causas del accidente.

Fuentes consultadas

Información contrastada con la Federal Aviation Administration (FAA), National Transportation Safety Board (NTSB), Miami-Dade Fire Rescue y reportes de Reuters, Associated Press y CBS Miami. La información oficial continúa siendo preliminar y puede cambiar conforme avance la investigación.