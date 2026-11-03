Gobierno de Republica Dominicana revalúa y refuerza la Estrategia de Seguridad Ciudadana en la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta. Dajabón, Elías Piña y Santo Domingo provincias con mas extranjeros detenidos

Asimismo, durante los operativos de interdicción realizados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, fueron detenidos 2,102 personas que no pudieron demostrar un estatus migratorio regular en el país y fueron deportados 2,234 por los puntos de control fronterizo de la DGM en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La DGM reiteró que continuará desarrollando operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana.

Palacio Policía Nacional, R. D.-La Seguridad Ciudadana en la República Dominicana se fundamenta en la constancia, la coordinación interinstitucional y la evaluación continua del territorio. Como cada lunes, la Fuerza de Tarea Conjunta sostuvo su habitual encuentro de trabajo para examinar de manera detallada los principales indicadores delictivos y las incidencias registradas a nivel nacional.

En esta jornada, la sesión estuvo liderada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. A la mesa de trabajo se sumaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, representantes del Ministerio Público y titulares de los demás organismos de control del Estado.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede central de la Policía Nacional, las autoridades pasaron balance a los avances en la reducción de tasas delictivas, evaluaron la efectividad de los patrullajes preventivos y definieron intervenciones específicas para las zonas que demandan mayor atención operacional.

Con este seguimiento permanente, las autoridades reafirman su compromiso de garantizar el orden público, la tranquilidad de las familias dominicanas y la consolidación de la reforma y modernización del sistema de seguridad nacional.

Con este seguimiento permanente, las autoridades reafirman su compromiso de garantizar el orden público, la tranquilidad de las familias de la Republica Dominicanas y la consolidación de la reforma y modernización del sistema de seguridad nacional en el hermoso País Caribeño.

Dajabón, Elías Piña y Santo Domingo encabezan provincias con más extranjeros detenidos durante octubre

SANTO DOMINGO.– Durante el mes de octubre de 2026, Dajabón encabezó las provincias con más extranjeros detenidos, con 6,700 casos, seguido de Elías Piña, con 4,961, y Santo Domingo, con 4,845, como resultado de operativos de interdicción migratoria, realizados por la Dirección General de Migración (DGM) con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad.

A nivel nacional, la institución reportó 44,414 personas detenidas; de este total, el Ejército de República Dominicana (ERD) entregó a la institución 10,872 extranjeros; la Policía Nacional (PN), 4,895; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), 3,289; el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), 151; y la Armada de República Dominicana (ARD), 43.

Asimismo, durante los operativos de interdicción realizados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, fueron detenidos 2,102 personas que no pudieron demostrar un estatus migratorio regular en el país y fueron deportados 2,234 por los puntos de control fronterizo de la DGM en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La Dirección General de Migración (DGM) de la Republica Dominicana reiteró que continuará desarrollando operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana.