¡GASTAMOS MILLONES EN PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE NO SIRVEN PARA NADA MIENTRAS NUESTROS NIÑOS SUFREN EN SALONES DETERIORADOS!

Es hora de reaccionar, Puerto Rico. Basta ya del despilfarro.

Durante años, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha entregado decenas de millones de dólares a corporaciones extranjeras como Pearson para diseñar, administrar y tabular pruebas estandarizadas (META-PR, CRECE y otras). Según registros oficiales y auditorías, solo entre 2015 y 2021 Pearson acumuló $84.2 millones. Y eso no es todo: en años recientes se han aprobado contratos multimillonarios adicionales, con proyecciones que siguen comprometiendo el presupuesto general más allá del 2026, bajo la mirada de la Junta de Supervisión Fiscal.

¿Qué hemos recibido a cambio?

Resultados que se publican tarde o no se usan para mejorar la enseñanza real en el salón.

Maestros y educadores que critican abiertamente que estas pruebas no miden lo que realmente se enseña .

. Estudiantes estresados, perdiendo días de clase valiosos para exámenes que generan datos que rara vez se traducen en mejores recursos educativos.

Un sistema caro, burocrático y dependiente de empresas externas, mientras faltan libros, tecnología actualizada, reparaciones en escuelas y apoyo directo a los docentes.

¡Es un escándalo! Millones que podrían invertirse en:

Reducir el tamaño de los salones.

Mejorar salarios de maestros.

Programas de lectura y matemáticas personalizados.

Infraestructura escolar digna.

Evaluaciones formativas locales, hechas por y para maestros puertorriqueños.

Expertos y educadores han señalado durante años que las pruebas estandarizadas a gran escala tienen limitaciones graves: no capturan el aprendizaje profundo, ignoran contextos culturales y socioeconómicos de Puerto Rico, y generan estrés innecesario sin mejorar resultados reales.

¿Qué puedes hacer tú?

Comparte esta información en tus redes, grupos de padres, maestros y comunidades. Exige transparencia total sobre todos los contratos con Pearson y otras empresas. Reclama al Departamento de Educación y a los legisladores que eliminen o reduzcan drásticamente el sistema actual de pruebas estandarizadas externas. Apoya evaluaciones locales, auténticas y formativas que respeten el currículo puertorriqueño y ayuden realmente a los estudiantes. Contacta a tus representantes y a la Oficina del Contralor: pide auditorías profundas y que cada dólar se invierta directamente en las aulas.

Nuestros hijos no son datos para enriquecer corporaciones. Puerto Rico tiene talento, maestros dedicados y capacidad para crear un sistema de evaluación propio, más barato, más justo y más efectivo.

¡Reacciona ahora! Comparte, firma peticiones, habla en las escuelas y exige cambio. El futuro de nuestra educación depende de que exijamos que estos millones regresen a donde realmente importan: nuestros estudiantes y maestros.

¡Eliminen las pruebas estandarizadas innecesarias y el sistema de gastos excesivos! Educación de calidad para Puerto Rico, no para los bolsillos de otros.

Datos basados en reportes oficiales del Departamento de Educación, auditorías y coberturas periodísticas. Fuente principal: contratos históricos con Pearson y observaciones de la Junta de Supervisión Fiscal.