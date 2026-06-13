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Muere a los 88 años el pintor británico David Hockney

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El pintor británico David Hockney, considerado uno de los artistas contemporáneos más influyentes, ha fallecido este viernes a los 88 años de edad, según ha informado su representante.

“El célebre artista británico David Hockney, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto del siglo XX como del XXI, falleció plácidamente en su domicilio el 11 de junio de 2026, un mes antes de cumplir 89 años”, ha informado un comunicado de su representante, Erica Bolton, recogido por la cadena británica BBC.

Nacido en Bradford, en el norte de Inglaterra, en 1937, Hockney destaca por una larga trayectoria de seis décadas de trabajo artístico como pintor, escenógrafo, impresor y fotógrafo.

Durante estos años fue reinventando su arte llegando, incluso, al uso de nuevas tecnologías con obras de diseño gráfico hechas con iPad y se le considera como uno de los artistas más influyentes en la difusión del arte pop, tanto en Reino Unido como en el resto del mundo.

Formando en la Royal College of Art de Londres, se instaló en Estados Unidos en la década de los 60 y convirtió las escenas diarias y la homosexualidad en sus temas principales de su obra.

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