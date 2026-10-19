Tampa Bay, a una victoria de la Serie Mundial

PULSO DEPORTIVO

Rasmussen domina a Cleveland, los Rays toman ventaja 3-2 y esta noche pueden conquistar el campeonato de la Liga Americana. Milwaukee espera al ganador.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Lunes, 19 de octubre de 2026 | Florida Central

La Serie Mundial está a una victoria de distancia para los Tampa Bay Rays.

En una jornada de enorme importancia para el béisbol de Florida, Tampa Bay derrotó el domingo 3-1 a los Cleveland Guardians en el quinto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, colocándose al frente 3-2 en una eliminatoria que parecía inclinarse peligrosamente hacia el conjunto de Ohio.

El protagonista fue Drew Rasmussen.

Con siete entradas de extraordinario control, el derecho de los Rays silenció la ofensiva de Cleveland y permitió que Tampa Bay recuperara el dominio de una serie marcada por cambios de impulso, actuaciones decisivas y una intensa batalla entre los cuerpos de lanzadores.

Ahora el escenario se traslada a St. Petersburg.

Esta noche, ante su público, los Rays tendrán la oportunidad de conquistar el banderín de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial, donde ya esperan los Milwaukee Brewers.

Drew Rasmussen responde como un verdadero as

Los grandes lanzadores suelen distinguirse por su capacidad de responder cuando su equipo más los necesita.

Rasmussen cumplió esa misión el domingo.

El abridor de Tampa Bay trabajó siete entradas, permitió solamente una carrera y cuatro imparables, todos sencillos, además de conceder una base por bolas.

Su efectividad en esta postemporada descendió a 1.29, reflejo de su extraordinaria consistencia en los partidos de mayor presión.

Cleveland intentó construir oportunidades mediante contactos y corredores en circulación, pero Rasmussen evitó que esas amenazas se convirtieran en grandes entradas ofensivas.

El derecho también se convirtió en el primer lanzador de los Rays con múltiples aperturas de postemporada de siete entradas o más permitiendo una carrera limpia o menos.

Su actuación no solamente produjo una victoria.

También permitió que el dirigente Kevin Cash administrara el bullpen con mayor tranquilidad, una ventaja considerable en una serie tan exigente.

Tampa Bay golpea temprano y protege la ventaja

Los Rays entendieron que enfrentar a Cleveland en su propio estadio exigía aprovechar las oportunidades desde el comienzo.

Y así lo hicieron.

Tampa Bay fabricó tres carreras durante las primeras tres entradas, obligando a los Guardians a jugar desde atrás.

Yandy Díaz encabezó la ofensiva con tres imparables y una carrera anotada.

Jonny DeLuca, Jonathan Aranda y Liam Hicks aportaron conexiones productoras, fundamentales para establecer la diferencia.

Aranda impulsó una carrera mediante un sencillo en la segunda entrada, mientras que Hicks añadió otra en la tercera.

Aunque la ofensiva de Tampa Bay no volvió a anotar después de ese comienzo, el trabajo de Rasmussen y la defensa permitieron conservar la ventaja.

La estrategia fue clara: anotar temprano, controlar el ritmo del encuentro y evitar que Cleveland encontrara una entrada de múltiples carreras.

Esta vez funcionó.

El bullpen recupera la confianza

Una de las mayores preocupaciones de Tampa Bay durante esta Serie de Campeonato había sido la capacidad de sus relevistas para proteger ventajas en los últimos episodios.

El domingo, la respuesta fue positiva.

Tyler Wells asumió la responsabilidad en la octava entrada y consiguió un ponche crucial frente a José Ramírez, uno de los bateadores más peligrosos de Cleveland.

Posteriormente, Bryan Baker se encargó de cerrar el encuentro.

Aunque Cleveland intentó organizar una reacción en el noveno episodio, Baker aseguró el salvamento y preservó el triunfo 3-1.

Fue su quinto rescate de esta postemporada.

El contraste con las dificultades del bullpen durante el primer partido de la serie resulta significativo.

Tampa Bay ha encontrado una fórmula que combina aperturas profundas, defensa eficiente y relevistas capaces de responder en situaciones de máxima presión.

Esa combinación puede resultar determinante para conquistar el campeonato.

Cleveland queda contra las cuerdas

Los Guardians afrontan ahora una situación complicada.

Después de recuperar la ventaja 2-1 en la serie, Cleveland perdió dos encuentros consecutivos y deberá ganar los dos restantes como visitante para avanzar a la Serie Mundial.

El domingo, su ofensiva produjo solamente una carrera.

Steven Kwan anotó en la sexta entrada, cuando Chase DeLauter conectó un rodado productor después de que Kwan y José Ramírez lograran embasarse.

Cleveland también contó con intervenciones defensivas destacadas y un bullpen que impidió nuevas carreras de Tampa Bay después del tercer episodio.

Sin embargo, la falta de producción ofensiva terminó siendo decisiva.

José Ramírez extendió a 17 su racha de partidos consecutivos de postemporada llegando a base, un récord de la franquicia.

Por su parte, el novato Chase DeLauter igualó una marca del equipo con 11 imparables durante esta postemporada.

Ambos siguen siendo piezas fundamentales para las aspiraciones de Cleveland.

Pero los Guardians ya no tienen margen para otra derrota.

Junior Caminero: atención sobre su participación

El dominicano Junior Caminero continúa siendo una figura de especial interés para los aficionados de Tampa Bay y para la comunidad hispana de Florida Central.

En el cuarto partido de la serie, disputado el sábado, Caminero conectó un doble productor en la sexta entrada que contribuyó a la victoria 7-3 de los Rays.

Su batazo formó parte del despertar ofensivo de Tampa Bay, que consiguió igualar la serie 2-2 antes del encuentro dominical.

En el quinto partido, Caminero apareció en el registro oficial enfrentando al abridor Parker Messick durante la primera entrada.

Hasta el cierre de esta edición no se dispone de una confirmación oficial que permita atribuir una eventual sustitución durante el encuentro a una lesión.

Por responsabilidad periodística, no corresponde presentar una lesión como hecho confirmado sin información del equipo o del cuerpo médico.

La participación de Caminero en el sexto encuentro será uno de los asuntos a observar esta noche.

Milwaukee ya tiene su boleto a la Serie Mundial

Mientras Tampa Bay y Cleveland disputan el campeonato de la Liga Americana, los Milwaukee Brewers disfrutan de una posición privilegiada.

El equipo de Wisconsin conquistó el campeonato de la Liga Nacional al barrer en cuatro encuentros a los Los Angeles Dodgers, defensores de los dos títulos mundiales anteriores.

Milwaukee completó la eliminación el jueves 15 de octubre con una victoria 6-4 en Dodger Stadium.

El resultado puso fin a las aspiraciones de Los Ángeles de conquistar tres Series Mundiales consecutivas.

Para los Brewers, el triunfo representa su primera clasificación al Clásico de Otoño desde 1982.

Jake Bauers fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras que Garrett Mitchell y David Hamilton contribuyeron con cuadrangulares decisivos durante la remontada del cuarto partido.

La clasificación de Milwaukee constituye uno de los acontecimientos más importantes de esta postemporada.

Los Brewers demostraron que la disciplina ofensiva, la profundidad del bullpen y la capacidad de reaccionar bajo presión pueden superar incluso a una de las nóminas más poderosas del béisbol.

Su próximo rival será Tampa Bay o Cleveland.

La Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre en Milwaukee.