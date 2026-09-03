Policía Nacional de la Republica Dominicana recupera 21 televisores de los robados en Villa Olímpica de Bayaguana y apresa a dos hombres

Santo Domingo, R. D..-La Policía Nacional de la Republica Dominicana informó a traves de su Director de Relaciones Publicas Coronel Diego Pesqueira que fueron recuperados 21 televisores de 55 pulgadas que habían sido robados de la Villa Olímpica de Bayaguana, provincia Monte Plata, y apresó a dos hombres señalados como presuntos implicados en el hecho.

Los equipos fueron ocupados durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Dr. José Francisco Peña Gómez, del sector La Ureña, en Santo Domingo Este, en coordinación con el Ministerio Público.

Uno de los detenidos fue identificado como Álvaro Martín Ubiera Robles, alias “Buligüi”, de 40 años, contra quien fue ejecutada la orden de arresto núm. 2026-AJ0076058, por su presunta vinculación con el robo ocurrido en la madrugada del 30 de agosto.

De acuerdo con las investigaciones, Ubiera Robles habría participado en la planificación del hecho junto a otras personas.

También fue detenido Walfer David Reyes Concepción, señalado por las autoridades como la persona que supuestamente facilitaba vehículos en condición de renta para transportar los objetos sustraídos.

Recuperación de los equipos

Durante la intervención, realizada mediante la orden de allanamiento núm. 2026-AJ0076067, las autoridades recuperaron los 21 televisores, además de un chaleco antibalas, una pistola de juguete y 12 calderos de distintos tamaños.

Según la Policía, los calderos habían sido sustraídos de una cocina encargada de suministrar el desayuno escolar.

La recuperación de estos equipos fue posible gracias a la ardua labor de investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, bajo la supervisión y participación activa del general Pedro Ignacio Matos Pérez, director Central de Investigación (DICRIM), junto al equipo operativo de esa dependencia.

Uno de los detenidos es Álvaro Martín Ubiera Robles (a) Buligüi, de 40 años, contra quien fue ejecutada la orden de arresto núm. 2026-AJ0076058, por su presunta vinculación con el robo perpetrado en horas de la madrugada del pasado 30 de agosto.

De acuerdo con las pesquisas el detenido Ubiera Robles participó en la planificación del hecho junto a otras personas.

También fue detenido Walfer David Reyes Concepción, señalado como la persona que facilitaba vehículos en condición de renta para transportar los objetos sustraídos.

Como parte de las labores investigativas, agentes policiales, en coordinación con miembros del Ministerio Público, ejecutaron la orden de allanamiento núm. 2026-AJ0076067 en una vivienda ubicada en la calle Dr. José Francisco Peña Gómez, del sector La Ureña, municipio Santo Domingo Este.

Asimismo, fueron retenidos dos vehículos, un Jeep Patriot y un Chevrolet, que, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido utilizados para transportar los televisores robados.

La Policía informó que otras cuatro personas son investigadas con relación al caso, mientras los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), bajo la supervisión del general Pedro Ignacio Matos Pérez, director de esa dependencia, en coordinación con el Ministerio Público.