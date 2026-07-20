Comandante del Ejército Dominicano entrega remozado y equipado el Destacamento de El Pozo, en María Trinidad Sánchez. Otras Noticas del ERD

El Pozo, en María Trinidad Sánchez, R. D.- El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó la entrega del Destacamento de la institución en el Distrito Municipal El Pozo, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, tras concluir un proceso de remodelación y equipamiento destinado a fortalecer las capacidades operativas y mejorar las condiciones de servicio del personal militar destacado en esa comunidad.

Durante el acto, el Mayor General Camino Pérez reafirmó el compromiso del Ejército de continuar modernizando sus instalaciones, con el propósito de garantizar una mayor eficiencia en el cumplimiento de la misión institucional y ofrecer espacios dignos para los soldados que velan por la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

Acompañaron al Comandante General la gobernadora provincial, señora María López Polanco; el comandante de la 7.ª Brigada de Infantería, coronel Víctor Hugo De Los Santos Ballás, ERD; el alcalde del Distrito Municipal El Pozo, señor Jesús Lorenzo de León, así como otras autoridades civiles, militares y policiales de la provincia.





Con esta entrega, el Ejército de República Dominicana continúa impulsando el fortalecimiento de su infraestructura institucional, en consonancia con los esfuerzos orientados a elevar el apresto operacional y la capacidad de respuesta de sus unidades en todo el territorio nacional.

nEn Montecristi y Valverde soldados del Ejército interceptan a 22 haitianos indocumentados y detienen a presunto traficante de migrantes



Valverde y Montecristi, R.D. – En operativos realizados por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos veintidós (22) nacionales haitianos indocumentados y arrestado a un ciudadano dominicano señalado como presunto traficante de migrantes, durante dos intervenciones realizadas en las provincias Montecristi y Valverde.

En uno de los operativos, desarrollado en la localidad La Guajaca, distrito municipal Villa Elisa, municipio de Guayubín, provincia Montecristi, soldados del ERD interceptaron una jeepeta Changan Q7 Premium, color gris, cuyo conductor emprendió la huida al percatarse de la presencia militar tras una persecución.

Al inspeccionar la jeepeta, los soldados localizaron en su interior a catorce (14) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, todos de sexo masculino, quienes fueron trasladados junto al vehículo a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los procedimientos correspondientes.

En un segundo operativo, realizado en los canales de Jicomé, municipio de Esperanza, provincia Valverde, fue detenido el ciudadano dominicano Alfonso Peña Ventura, quien trasladaba de manera clandestina a ocho (08) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por cinco (5) mujeres y tres (3) hombres, intentando evadir los puestos de control militar.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que los extranjeros serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

Como parte de su misión constitucional, el Ejército de República Dominicana mantiene un despliegue permanente de tropas en la zona fronteriza y otros puntos del país, desarrollando operaciones para prevenir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.

Patrullas del Ejército interceptan a 54 migrantes indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez

Montecristi y Santiago Rodríguez, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a cincuenta y cuatro (54) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operaciones llevadas a cabo en las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez.

En una de las intervenciones, soldados del Puesto de Mangá, en el municipio Guayubín, provincia Montecristi, interceptaron a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en una zona agrícola de la comunidad Juan Gómez.

El grupo estaba integrado por trece (13) hombres y una (1) mujer, quienes fueron trasladados bajo custodia militar al referido puesto para los procedimientos correspondientes.

Asimismo, miembros del Puesto de Aminilla (ERD), detuvieron a veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados en la comunidad Los Amaseilles, del distrito municipal Aminilla, provincia Montecristi.

Entre los detenidos figuran veintiún (21) hombres y tres (3) mujeres.

En otro operativo, desarrollado en la comunidad La Guarana, sección Thomas, provincia Santiago Rodríguez, miembros del Destacamento La Leonor, detuvieron a otros dieciséis (16) nacionales haitianos, todos de sexo masculino, luego de una persecución en una zona montañosa cuando ingresaban de manera irregular al territorio dominicano.

Los cincuenta y cuatro (54) extranjeros fueron trasladados a las sedes militares correspondientes para el proceso de rigor y posteriormente serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a lo establecido en la legislación m vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de interdicción en la zona fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, fortaleciendo el control territorial para combatir la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos que afectan la seguridad nacional.