En defensa de la libertad de expresión, la vida del Dr. Ricardo Nieves y la protección del patrimonio ambiental de la República Dominicana

Por: Amín Cruz

El Congreso Hispanoamericano de Prensa, Congreso Mundial del Medio Ambiente (COMMA) y el Congreso Mundial de Prensa, instituciones comprometidas con la defensa de la libertad de prensa, los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección del medio ambiente, hacen pública su más enérgica condena ante las amenazas denunciadas contra el Dr. Ricardo Nieves, distinguido periodista, abogado, médico, académico, conferencista internacional y miembro de nuestras organizaciones.

Nos solidarizamos plenamente con el Dr. Ricardo Nieves, cuya trayectoria de más de cuatro décadas ha estado dedicada a la defensa del interés nacional, la preservación de los recursos naturales y el ejercicio responsable de un periodismo crítico, independiente y comprometido con la verdad.

Las amenazas dirigidas contra un periodista por el ejercicio de su labor constituyen un atentado contra la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y los principios fundamentales que sostienen toda democracia. Cuando se intenta silenciar una voz que denuncia posibles agresiones contra el patrimonio natural de una nación, no solo se agrede a una persona: se agrede el derecho colectivo de un pueblo a defender su territorio, sus recursos y su futuro.

El Dr. Ricardo Nieves ha mantenido durante décadas una posición firme frente a asuntos de alto interés nacional relacionados con la protección de los ríos, las montañas, los parques nacionales, las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los recursos naturales. Su compromiso ha trascendido intereses particulares para convertirse en una defensa permanente del patrimonio común de todos los dominicanos.

Los bosques, las montañas y las fuentes de agua no pertenecen a una generación ni a un gobierno. Constituyen un legado irrenunciable que debe preservarse para quienes habrán de heredar esta nación. Sin agua no existe agricultura; sin bosques no existen ríos; sin montañas no existe equilibrio climático; sin áreas protegidas no existe futuro sostenible.

Por ello, denunciamos con profunda preocupación toda acción que contribuya a la destrucción indiscriminada de los ecosistemas nacionales mediante la tala ilegal, la contaminación, la explotación irresponsable de los recursos naturales o cualquier otra actividad contraria a la legislación ambiental vigente.

Hacemos un llamado al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a las organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, a las entidades defensoras de los derechos humanos, a los movimientos ambientalistas, a la academia, UASD, a las iglesias, a la sociedad civil organizada y a todos los ciudadanos comprometidos con la democracia para que expresen públicamente su respaldo al Dr. Ricardo Nieves y a todos aquellos comunicadores y defensores ambientales que, con valentía, ejercen su deber de denunciar hechos que consideran lesivos para el interés nacional.

Asimismo, exhortamos al Estado dominicano, dentro del marco de sus obligaciones constitucionales y legales, a garantizar la protección efectiva de quienes ejercen el periodismo y la defensa del medio ambiente, así como a investigar con diligencia cualquier denuncia relacionada con amenazas o actos de intimidación, respetando el debido proceso y el Estado de derecho.

Solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y a todas las instituciones competentes que hagan cumplir la Constitución y las leyes ambientales con absoluta independencia, transparencia e igualdad ante la ley, sin privilegios ni excepciones.

Ningún interés económico, político o particular puede situarse por encima del derecho de la nación a conservar sus bosques, proteger sus ríos, preservar sus montañas y garantizar la sostenibilidad de sus recursos naturales.

Reconocemos la trayectoria del Dr. Ricardo Nieves como una de las voces que, durante décadas, ha participado activamente en el debate nacional sobre importantes temas ambientales, incluyendo asuntos relacionados con la actividad minera, la protección de la Cordillera Central, el Pico Duarte, las cuencas hidrográficas y otros ecosistemas estratégicos para la República Dominicana.

El Congreso Hispanoamericano de Prensa, Congreso Mundial de Prensa y el Congreso Mundial del Medio Ambiente (COMMA), declaran que permanecerán vigilantes ante cualquier situación que pueda comprometer la integridad, la seguridad o el libre ejercicio profesional del Dr. Ricardo Nieves y de cualquier periodista o defensor ambiental.

Nuestra solidaridad no se limita a una declaración. Constituye un compromiso permanente con la libertad, la justicia, la protección del patrimonio natural y la defensa de quienes dedican su vida al servicio del bien común.

La historia demuestra que las naciones progresan cuando protegen a quienes tienen el valor de denunciar la corrupción, la destrucción ambiental y las injusticias. Callar frente a las amenazas equivale a renunciar a la democracia; defender la verdad es defender la República.

Hoy levantamos nuestra voz desde América para afirmar que la libertad de prensa no se intimida, la defensa del medio ambiente no se criminaliza y el patrimonio natural de la República Dominicana pertenece al pueblo dominicano y a las generaciones que aún están por nacer.

En consecuencia, exigimos:

Que se garantice la protección efectiva del Dr. Ricardo Nieves y de todos los periodistas y defensores ambientales que puedan encontrarse en situación de riesgo. Que toda denuncia sobre amenazas sea investigada de manera pronta, objetiva e imparcial por las autoridades competentes. Que las leyes ambientales sean aplicadas con rigor, independencia y transparencia, sin distinciones de ninguna naturaleza. Que cesen las acciones que atenten contra los ecosistemas, las áreas protegidas y el patrimonio ambiental de la República Dominicana. Que la sociedad dominicana permanezca unida en defensa de la libertad de expresión, la institucionalidad democrática y la conservación de los recursos naturales.

¡Porque defender un río es defender la vida!!!

¡Porque proteger una montaña es preservar el agua de las futuras generaciones!!!

¡Porque cuidar un bosque es garantizar el futuro de la nación!!!

¡Y porque proteger a quienes alzan su voz en favor del interés público es proteger la democracia misma!!!

“La verdad no se intimida. La libertad no se negocia. La naturaleza no tiene reemplazo.”

Dr. Amin Cruz

CEO, Presidente del Board

Congreso Hispanoamericano de Prensa

Congreso Mundial de Prensa

Congreso Mundial del Medio Ambiente (COMMA)