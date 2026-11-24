Santo Domingo.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona recibió en su despacho del Palacio Nacional al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien sostuvo una reunión de trabajo, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.

Durante la misma, abordaron la agenda multilateral para el año 2027 así como los trabajos conjuntos del organismo y el país. En ese sentido, acordaron avanzar en algunas iniciativas compartidas que contribuyan con la seguridad, la prosperidad y la democracia de las naciones integrantes de este espacio.

Del mismo modo, el jefe de Estado y el secretario Ramdin pasaron revista sobre la situación en Haití, conviniendo en la necesidad de mayor apoyo a las labores de pacificación, por ser este un asunto de interés tanto para la República Dominicana como para toda la región.

Ramdin destacó el respeto que el Gobierno dominicano se ha ganado entre sus pares de la región por su capacidad de concertación y compromiso con los asuntos de alta relevancia en el hemisferio. Por su parte, el presidente Abinader destacó el rol histórico de la OEA como principal espacio multilateral para afrontar los desafiantes retos que plantea la realidad internacional.

Villa Navidad dará inicio este jueves 26 de noviembre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte

Santo Domingo.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader anunció el inicio de Villa Navidad para este jueves 26 de noviembre, destacando que millones de personas se dan cita a este espacio recreativo que transmite la alegría, la magia y el espíritu de esta época, que retoma este año un amplio programa de conciertos gratuitos, ferias artesanales, caravanas musicales y fiestas populares para el disfrute de todas las familias.

Los detalles fueron ofrecidos durante el encuentro LA Agenda Semanal, encabezado por el mandatario, con la participación de representantes del Ministerio de Cultura y del Gabinete de Política Social, quienes presentaron las iniciativas destinadas a promover la integración familiar, las tradiciones dominicanas y el acceso gratuito a actividades culturales.

Al igual que en las pasadas ediciones, en Santo Domingo, Villa Navidad llenará de luz y color las instalaciones del Centro Olímpico, y en Santiago, el área del Monumento a los Héroes de la Restauración, espacios para fortalecer las tradiciones navideñas y los vínculos familiares y comunitarios.

Espectáculos gratuitos y Noche Larga de Museos

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, detalló que, entre los espectáculos navideños programados, habrá una presentación el 13 de diciembre en el Teatro Nacional y conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, integrada por unos 50 músicos, en espacios públicos de distintas localidades. Las diversas presentaciones incluirán música tradicional dominicana, composiciones clásicas y piezas propias de la temporada navideña.

También anunció una nueva edición de la Noche Larga de Museos para el primer fin de semana de diciembre, como parte de las iniciativas destinadas a promover el patrimonio histórico y cultural del país, integrando más de 35 museos públicos y privados que ofrecerán horarios especiales y acceso gratuito para las familias.

Entre los espacios culturales recuperados destacó el Palacio Virreinal, conocido como Alcázar de Colón, cuya renovación incorpora herramientas tecnológicas para enriquecer la experiencia de los visitantes. Igualmente, mencionó los trabajos realizados en la Plaza de la Cultura, incluyendo el Museo Nacional de Historia y Geografía, el Museo Nacional de Historia Natural y la transformación del Museo del Hombre Dominicano, que pasará a denominarse Museo de Antropología Dominicana.

En tanto, la realización de la feria artesanal reunirá a más de 80 artesanos de diferentes provincias. Indicó que esta iniciativa permitirá promover el talento nacional y generar oportunidades económicas para los trabajadores del sector artesanal.

Caravanas y fiestas navideñas en los barrios

De su lado, Geanilda Vásquez, titular del Gabinete de Política Social, indicó que el programa de caravanas contempla cuatro grandes carrozas que recorrerán diferentes sectores, acompañadas de presentaciones artísticas y actividades de animación.

“La gente no irá al concierto, sino que la Navidad va a llegar al barrio”, expresó.

Asimismo, anunció concursos para premiar la casa mejor decorada, el barrio con la mejor ambientación navideña y las parejas que se destaquen en los bailes populares, con el objetivo de incentivar la participación de los residentes, las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias en la preparación de las festividades.

Las jornadas comenzarán el viernes 11 de diciembre, en Santiago; el sábado 12 se desarrollarán actividades en San Cristóbal; el domingo 13 y el jueves 17 habrá celebraciones en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste; del 18 al 20 se realizarán tres grandes espectáculos en el Distrito Nacional, mientras que del 25 al 27 serán en Santo Domingo Este.

Las jornadas culminarán con grandes fiestas populares que incluirán la participación de orquestas, animadores, espectáculos de fuegos artificiales y reconocidas agrupaciones musicales del país.

Estas se desarrollarán en coordinación con las alcaldías, la Policía Nacional y otras instituciones vinculadas a la organización de los eventos.

Luces de Navidad

El director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, explicó que mediante el programa Luces de Navidad se iluminarán 24 parques en diferentes localidades del país para convertirlos en espacios de encuentro familiar.

Para el 18 de diciembre, anunció un concierto para la inauguración del Parque Central de Pedro Brand, y la realización de 13 operativos especiales de la jornada de inclusión social Primero Tú, durante el mes de diciembre.

Presidente Luis Abinader anuncia amplio programa navideño con 15 millones de servicios alimenticios

Santo Domingo.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció un amplio programa de asistencia alimentaria y apoyo a la economía familiar para las festividades navideñas, denominado “Navidad 360”, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre. La iniciativa contempla la distribución de más de 15 millones de raciones en almuerzos y cenas, 1.5 millones de raciones crudas casa por casa y 500,000 teleras navideñas, así como el funcionamiento de más de 180 comedores comunitarios en las 32 provincias del país y la realización de 1,088 operativos comerciales del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), incluidos 800 operativos de bodegas móviles, con el propósito de fortalecer la asistencia alimentaria y facilitar el acceso de las familias dominicanas a productos de la canasta básica a precios asequibles.

En el espacio LA Agenda Semanal, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, participaron representantes de los Comedores Económicos del Estado, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y la Dirección de Desarrollo Barrial, quienes dieron a conocer las iniciativas que ejecutarán en distintas comunidades del país.

En el encuentro, el presidente Abinader destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los productores agropecuarios nacionales para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir a la estabilidad de los precios durante las festividades.

Explicó que el Gobierno mantiene una comunicación permanente con los productores para incorporar los excedentes de producción a los programas de distribución y comercialización del Inespre y otras instituciones, fortaleciendo así el aprovechamiento de los productos nacionales.

El mandatario también resaltó los avances de la producción agropecuaria, especialmente en alimentos de consumo masivo, y mencionó una proyección cercana a los 25 millones de huevos durante diciembre. Asimismo, destacó las gestiones para ampliar las oportunidades de comercialización internacional de productos dominicanos, incluyendo iniciativas destinadas a facilitar el transporte de huevos hacia Bahamas.

El presidente Abinader valoró la participación de iglesias, clubes, fundaciones y organizaciones comunitarias en la distribución de alimentos, al considerar que su colaboración permite ampliar el alcance de los programas sociales y beneficiar a un mayor número de familias.

Comedores Económicos proyectan distribuir 15 millones de servicios alimenticios

Los Comedores Económicos del Estado desarrollarán jornadas de almuerzos y cenas navideñas en las 32 provincias del país, con el apoyo de organizaciones sociales y comunitarias, cuya meta es alcanzar alrededor de 15 millones de servicios alimenticios, una cifra similar a la registrada durante el año anterior, mediante las distintas actividades de asistencia y distribución de comidas preparadas.

Asimismo, se anunció la entrega de 1.5 millones de raciones crudas, acompañadas de una telera navideña, para contribuir a la alimentación de las familias durante las celebraciones. También indicó que, con el respaldo del Banco de Reservas, se proyecta realizar actividades folclóricas y culturales relacionadas con las tradiciones navideñas.

Como parte de la programación, los Comedores Económicos coordinarán, con la Dirección de Desarrollo Barrial, la celebración de 52 almuerzos navideños en diferentes comunidades.

Inespre realizará 1,088 operativos para beneficiar a 952,000 personas

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) anunció que la entidad desarrollará 1,088 actividades comerciales durante lo que resta de noviembre y diciembre, con una proyección de 952,000 beneficiarios.

Detalló que el programa incluye 800 bodegas móviles, 260 mercados de productores, ocho ferias agropecuarias y ocho ferias alimentarias, mediante los cuales se ofrecerán productos de la canasta básica a precios asequibles.

Explicó que estos operativos permitirán ampliar la cobertura de los programas de comercialización de la institución y facilitar el acceso de las familias a productos agropecuarios durante la temporada navideña.

Asimismo, adelantó que el Inespre trabaja en el lanzamiento de una nueva iniciativa comercial para Navidad, cuyos detalles serán anunciados posteriormente.

Edgar Féliz presenta programas de asistencia de la Dasac

El director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz, participó en la presentación de las iniciativas destinadas a fortalecer la asistencia social durante las festividades navideñas.

La institución forma parte de los organismos que desarrollarán acciones dentro del eje “Alimentación y economía familiar”, mediante programas de apoyo dirigidos a las familias de menores ingresos.

En ese contexto, se destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales para ampliar la cobertura de las ayudas y facilitar su distribución en diferentes comunidades del territorio nacional.

Rolfi Rojas anuncia actividades navideñas en 400 barrios

El director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, anunció que la institución llevará actividades navideñas a aproximadamente 400 barrios de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Explicó que el programa contempla la instalación de árboles navideños, luces decorativas y encuentros comunitarios, con el propósito de promover la convivencia y la integración familiar.

Rojas informó que también se realizarán jornadas con chocolate caliente, teleras, presentaciones musicales y la participación de Santa Claus, en colaboración con casas de cultura y organizaciones comunitarias.

Además, anunció la celebración de 52 cenas navideñas en coordinación con juntas de vecinos, como parte de las actividades destinadas a compartir las festividades con residentes de distintos sectores.

Fortalecimiento de la alimentación y la economía familiar

Durante el encuentro también se destacó la importancia de facilitar el acceso de las familias a productos tradicionales de la temporada navideña, mediante los programas de distribución de alimentos y comercialización a precios asequibles.

Las autoridades explicaron que las raciones crudas incluyen productos básicos como arroz, habichuelas, aceite, azúcar y condimentos, entre otros artículos destinados a la preparación de comidas en los hogares.

Asimismo, resaltaron el trabajo conjunto entre las instituciones de asistencia social y el Inespre para ampliar las oportunidades de acceso a alimentos y fortalecer el apoyo a las comunidades.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca garantizar una mayor cobertura de los programas alimentarios, respaldar la producción nacional, apoyar la economía familiar y promover la integración comunitaria durante las celebraciones navideñas.

Gobierno distribuirá RD$4,130 millones en bonos navideños

El anuncio fue realizado este lunes durante una reunión con funcionarios del sector en el Palacio Nacional.

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – El Gobierno Dominicano pondrá en marcha este domingo 29 de noviembre el programa Brisita Navideña 2026, que beneficiará a 2,753,781 personas con bonos de RD$1,500, mientras desarrollará un amplio plan de asistencia alimentaria que contempla la distribución de más de 15 millones de raciones de comidas durante las festividades.

El presidente Luis Abinader presentó las iniciativas como parte de los programas de apoyo a las familias dominicanas, que incluyen también una gracia navideña de hasta US$5,500 para que los dominicanos residentes en el exterior puedan importar regalos y artículos personales libres de impuestos.

DISTRIBUCIÓN DE BONOS Y ASISTENCIA SOCIAL

Del total de beneficiarios de la Brisita Navideña, 1,433,781 familias incorporadas al programa Supérate recibirán una transferencia adicional de RD$1,500, mientras que el Gabinete de Política Social distribuirá 1,320,000 tarjetas del Banco de Reservas por el mismo valor.

La selección estará a cargo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Para recibir las tarjetas físicas, los beneficiarios deberán tener ingresos mensuales inferiores a RD$38,156. El Gobierno estima que entre el 65 % y el 70 % de los recursos se gastará en colmados afiliados a la Red de Abastecimiento Social.

NAVIDAD 360 LLEVARÁ ALIMENTOS A TODO EL PAÍS

El programa Navidad 360, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, contempla 15 millones de servicios de almuerzos y cenas, 1.5 millones de raciones crudas entregadas casa por casa y 500,000 teleras navideñas.

Los Comedores Económicos operarán más de 180 establecimientos comunitarios en las 32 provincias y coordinarán 52 almuerzos navideños en distintas localidades.

OPERATIVOS PARA CONTENER LOS PRECIOS

El plan incluye 1,088 operativos comerciales del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), entre ellos 800 jornadas de bodegas móviles, para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios asequibles.

Durante la presentación en el Palacio Nacional, Abinader destacó la coordinación con productores agropecuarios y organizaciones comunitarias para garantizar el abastecimiento, aprovechar los excedentes nacionales y ampliar la cobertura de la asistencia social.

El mandatario llamó a la población a celebrar las navidades con alegría y prudencia.

Abinader entrega 1,200 títulos de propiedad en Sabana Perdida

El presidente Luis Abinader entrega los títulos en Sabana Perdida.

Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader encabezó este domingo la entrega de los primeros 1,200 certificados de títulos de propiedad en Sabana Perdida II, Santo Domingo Norte, que benefician directamente a unas 4,800 personas, como parte de un proyecto que contempla formalizar 5,000 propiedades.

Durante el acto, celebrado en el techado del Politécnico El Ave María, el mandatario afirmó que la titulación representa un acto de justicia social, al garantizar seguridad jurídica y tranquilidad a familias que durante años ocuparon sus terrenos sin contar con documentos legales.

El proyecto comprende sectores como Costa Linda, Altos de Sabana Perdida, La Javilla y Dos de Enero, donde continuarán los trabajos para completar la entrega de los certificados.

TÍTULOS AUMENTAN EL VALOR DE LAS PROPIEDADES

Abinader explicó que disponer de un título de propiedad puede incrementar entre dos y tres veces el valor de los inmuebles, además de permitir a sus propietarios acceder al sistema financiero, solicitar préstamos e hipotecar sus bienes.

Asimismo, exhortó a los beneficiarios a cuidar sus certificados y utilizar responsablemente las oportunidades de financiamiento, tomando en consideración su capacidad económica.

El gobernante informó que su administración ha entregado más de 125,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional y aseguró que el programa continuará ampliándose.

BENEFICIARIOS AHORRARÁN RD$96 MILLONES

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, destacó que la entrega gratuita de los documentos representa un ahorro colectivo de aproximadamente RD$96 millones.

Explicó que cada beneficiario habría tenido que pagar al menos RD$150,000 para obtener su título mediante procedimientos privados, por lo que la iniciativa elimina esa carga económica para las familias.

Méndez indicó que esta primera etapa forma parte de un programa destinado a beneficiar a unas 5,000 familias, cuyos trabajos técnicos continuarán hasta alcanzar la meta establecida.

En la actividad acompañaron al presidente la gobernadora Lucrecia Santana Leyba; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, y el director del Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux, entre otras autoridades.