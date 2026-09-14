Mayor General Ernesto Rodríguez hace una pausa y visita exsubalterno en Higuey

Santo Domingo, Este, R. D.-En un sencillo, pero muy valioso y significativo gesto de sinceridad, que demuestra cariño y respeto por el trabajo, del amigo, el compañero, el nuevo Jefe de la Policia Nacional de la la Republica Dominicana el Mayor General Ernesto Rodríguez García, saco un momneto de de su ocupada agenda para visitar a su subalterno y amigo el Teniente Coronel (PN) en honrosa condición de retiro Santiago Victorino Marte.

Tras concluir su encuentro con el personal policial en Higüey, La Altagracia, el mayor general Ernesto Rodríguez García hizo una pausa en su agenda para visitar en su residencia a su exsubalterno, el teniente coronel en honrosa condición de retiro Santiago Victorino Marte, quien se encuentra en recuperación tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

El encuentro estuvo cargado de emoción y recuerdos.

Rodríguez García evocó con satisfacción los días en que, como comandante en Higüey, desde el 27 de junio de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, tuvo bajo su mando al entonces mayor Victorino Marte, a quien definió como un oficial disciplinado, íntegro y comprometido, que siempre cumplió sus responsabilidades apegado a las normas y al deber.

“Estamos aquí porque las raíces no deben olvidarse. Estamos aquí por los hombres que hicieron posible el trabajo que hoy realizamos”, expresó el director general, al destacar que quienes honraron el uniforme merecen reconocimiento y gratitud, aun después de pasar a retiro.

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Afirmó que “nunca dejamos de ser policías, aunque estemos en retiro”, y aseguró a su antiguo subalterno que durante su gestión siempre contará con el respaldo de la institución y con el suyo en lo personal.

La visita simbolizó mucho más que un gesto de solidaridad: fue un homenaje a la lealtad, a la trayectoria y a esos hombres que dejan huellas en quienes tuvieron el honor de comandarlos.

Una muestra de que los años pueden cambiar los rangos y las responsabilidades, pero no borran los vínculos construidos al servicio de la Patria.