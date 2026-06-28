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El Papa expresa su “cercanía” con las víctimas de los seísmos de Venezuela y con quienes trabajan en la búsqueda

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El Papa ha expresado su “cercanía” con los afectados por los terremotos que han sacudido Venezuela, al tiempo que ha manifestado su “gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia”.

Así lo ha afirmado León XIV durante el Ángelus este domingo, donde ha dirigido sus palabras en castellano a “las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, y ha asegurado que ruega “al Señor por el eterno descanso de los fallecidos”.

León XIV ha renovado asimismo su “cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia”, en referencia a los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 grados registrados el pasado miércoles.

El Papa también expresó su cercanía con el pueblo venezolano el pasado sábado en la conclusión del Consistorio extraordinario que se desarrolló en el Vaticano, donde hizo un llamamiento a que no falte la ayuda internacional.

“Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días”, expresó el Pontífice.

Asimismo, también aseguró sus oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos los que han sufrido las consecuencias de esta tragedia. “Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación”, afirmó León XIV.

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