Presidente Abinader realiza cambios. Víctor “Ito” Bisonó asumirá como nuevo canciller. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona arranco este domingo con los cambios esperados en el tren gubernamental con nuevas designaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) mediante el Decreto 554-26, emitido en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución

La disposición designa a Víctor O. Bisonó Haza como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de la renuncia presentada por Roberto Álvarez. Bisonó pasa así a encabezar la política exterior dominicana y la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto establece, además, que Roberto Álvarez queda designado embajador emérito, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior.

Ito Bisono Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. Roberto Alvarez, Canciller renunciante.

Dentro de los nuevos movimientos, el mandatario designó a Jean Luis Rodríguez como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, quien hasta ahora se desempeñaba como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana.

En sustitución de Rodríguez al frente de Apordom, el Poder Ejecutivo designó a Francisco Alejandro Campos Álvarez como nuevo director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Asimismo, Julia Luz Marina Muñiz Suberví fue designada presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana, con lo cual se completa la reorganización dispuesta para esa entidad

Estas designaciones se suman a los movimientos anunciados previamente por el presidente Abinader en distintas dependencias del Estado y forman parte de los cambios que desarrolla el Poder Ejecutivo durante este domingo 16 de agosto.

El decreto también dispone la derogación de diferentes artículos de disposiciones anteriores correspondientes a los años 2020 y 2026, con el propósito de dejar formalmente establecidas las nuevas designaciones.

El presidente Abinader designa nueva directora del Inaipi, además de realizar cambios en consulados y Migración

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en distintas instituciones del Estado al disponer nuevas designaciones en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el servicio consular dominicano y el Instituto Nacional de Migración.

Mediante el Decreto 553-26, el mandatario designó a Kenia Xiomara Guante Valdez como nueva directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), organismo responsable de coordinar y ofrecer servicios de atención integral dirigidos a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

La disposición también designa a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos, una de las principales plazas consulares del país por la importante presencia de la comunidad dominicana en esa zona.

Asimismo, el presidente Abinader nombró a José Benedicto Hernández Tejada como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, entidad vinculada al estudio, investigación y formulación de propuestas relacionadas con las políticas migratorias de la República Dominicana.

El decreto deroga artículos contenidos en decretos emitidos en los años 2020, 2024 y 2025.

Estos movimientos se suman a las designaciones anunciadas durante este domingo por el Poder Ejecutivo en distintas áreas de la Administración pública, dentro del proceso de cambios iniciado por el presidente Abinader en el tren gubernamental.

Presidente Abinader designa a Joel Santos como presidente del CUED y coordinador del Gabinete de Energía

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Joel Adrián Santos Echavarría como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía, mediante el Decreto núm. 556-26, emitido este 16 de agosto.

La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 128 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, que facultan al presidente para nombrar y remover a los funcionarios cuya designación le corresponde.

Con este decreto, Joel Santos asume la responsabilidad de dirigir el órgano encargado de coordinar las empresas distribuidoras de electricidad y de articular las políticas estratégicas del sector energético desde el Gabinete de Energía, funciones orientadas a fortalecer la coordinación institucional y la ejecución de las iniciativas del Gobierno en esta área.

Asimismo, el Decreto 556-26 deroga la designación relativa al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) contenida en el Decreto núm. 667-23, del 29 de diciembre de 2023, así como el artículo 2 del Decreto núm. 444-24, del 15 de agosto de 2024. La disposición ordena remitir el nuevo decreto a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

El presidente Abinader designa nuevos titulares en Desarrollo Provincial y Utepda

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 555-26, que dispone nuevas designaciones en la Dirección de Desarrollo Provincial, la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), la presidencia del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el servicio exterior.

La disposición designa a José Dolores Andújar Ramírez como nuevo titular de la Dirección de Desarrollo Provincial, al tiempo que deja sin efecto la disposición anterior correspondiente a ese cargo.

Asimismo, Nidio Encarnación Santiago fue designado director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (Utepda), organismo encargado de la ejecución y seguimiento de iniciativas vinculadas al desarrollo agroforestal.

En Santiago, el mandatario designó a César Andrés Pichardo Fermín como presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). Además, Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue nombrado miembro del Consejo de Directores de esa institución.

El decreto también incluye cambios en el servicio exterior, con la designación de Elías de Jesús Brache Rivas como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las nuevas designaciones forman parte de la jornada de movimientos dispuesta por el presidente Abinader este domingo 16 de agosto en distintas instituciones de la Administración pública.

El presidente Abinader designa nueva directora del Inaipi, además de realizar cambios en consulados y Migración

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en distintas instituciones del Estado al disponer nuevas designaciones en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el servicio consular dominicano y el Instituto Nacional de Migración.

Mediante el Decreto 553-26, el mandatario designó a Kenia Xiomara Guante Valdez como nueva directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), organismo responsable de coordinar y ofrecer servicios de atención integral dirigidos a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

La disposición también designa a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos, una de las principales plazas consulares del país por la importante presencia de la comunidad dominicana en esa zona.

Asimismo, el presidente Abinader nombró a José Benedicto Hernández Tejada como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, entidad vinculada al estudio, investigación y formulación de propuestas relacionadas con las políticas migratorias de la República Dominicana.

El decreto deroga artículos contenidos en decretos emitidos en los años 2020, 2024 y 2025.

Estos movimientos se suman a las designaciones anunciadas durante este domingo por el Poder Ejecutivo en distintas áreas de la Administración pública, dentro del proceso de cambios iniciado por el presidente Abinader en el tren gubernamental.

Presidente Abinader realiza nuevas designaciones en Aviación Civil, Departamento Aeroportuario y Mercadom

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en el tren gubernamental al disponer nuevas designaciones en organismos vinculados a la aviación civil, la administración aeroportuaria, el servicio exterior y el sistema de mercados agropecuarios del país.

Mediante el Decreto 552-26, el mandatario designó a Julio Peña Guzmán como nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC). A su vez, Héctor Elie Porcella Dumas fue designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la Junta de Aviación Civil.

La disposición también establece la designación de Mérido de Jesús Torres Espinal como nuevo director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, institución responsable de coordinar y supervisar aspectos vinculados al desarrollo y funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria nacional.

En el ámbito del servicio exterior, el presidente Abinader designó a Víctor Pichardo Custodio como cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico, mientras que Israel Terrero Vólquez fue nombrado ministro consejero en el servicio interno.

Asimismo, Mariana Tavárez de Santos fue designada directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom), organismo relacionado con la organización, administración y fortalecimiento de los mercados de productos agropecuarios.

El decreto deroga varias disposiciones contenidas en decretos emitidos entre los años 2020 y 2024 para formalizar los nuevos nombramientos.

Estas designaciones se suman a los cambios anunciados este domingo 16 de agosto por el Poder Ejecutivo en diferentes instituciones públicas, como parte del proceso de reorganización del tren gubernamental impulsado por el presidente Abinader.

Por nuestra parte queremos darle la mas sinceras felicitaciones a nuestro querido amigo el Dr. Merido Torres Espinal un funcionario de gran valia que regresa a ser parte muy importante del tren gubernamental del Gobierno Central de la Republica Dominicana. “En Hora Buena Dr. Melido Torres”. Exitos en sus nuevas funciones.

Presidente Abinader inicio cambios en el tren gubernamental con designacion del Mayor General Juan Manuel Méndez en Intrant

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inició una nueva etapa de cambios en el tren gubernamental con la designación de nuevos titulares en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil, como parte de un proceso de reorganización de distintas áreas de la Administración pública.

Mediante el Decreto 551-26, el mandatario designó al mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como nuevo director ejecutivo del Intrant, en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia. Méndez García, quien durante años estuvo al frente del Centro de Operaciones de Emergencias, pasa así a asumir una de las instituciones responsables de la regulación, planificación y gestión del tránsito y el transporte terrestre del país.

Como parte de los movimientos, Erdwin Robert Olivares Luciano fue designado director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Olivares Luciano se desempeñaba como subdirector de Operaciones de esa institución desde febrero de 2010, por lo que llega a la dirección con una amplia trayectoria dentro del organismo encargado de coordinar la respuesta nacional ante situaciones de emergencia y desastres.

El decreto también dispone la designación de Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil, luego de la renuncia de Juan Cesario Salas Rosario. Este último fue designado por el Poder Ejecutivo como asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil, por lo que se mantiene vinculado a las políticas y estrategias relacionadas con la protección y asistencia de la población

Los movimientos marcan el inicio de una jornada de cambios en diferentes instituciones del Gobierno encabezado por el presidente Abinader. Las próximas designaciones y sustituciones continuarán durante la tarde de este domingo 16 de agosto y el lunes 17, como parte de los ajustes que realiza el Poder Ejecutivo en distintas áreas de la Administración pública.