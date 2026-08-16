Ejército entrega remozados destacamentos de El Higuerito y Navarrete. Detiene 19 haitianos indocumentados ocultos en una camioneta que intentó evadir puesto de chequeo en Dajabón

Provincia Elias Piña, R.D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó la entrega de los destacamentos de El Higuerito, en el distrito municipal Sabana Higuero, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, y de

Navarrete, en el municipio de Villa Bisonó, provincia Santiago, tras ser sometidos a un proceso de remodelación y remozamiento como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que lleva a cabo la institución en todo el país.

Los trabajos incluyeron la reparación y adecuación de las áreas de alojamiento, baños, cocina y comedor, además de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

También se realizaron labores de pintura general, impermeabilización, iluminación, acondicionamiento de áreas exteriores y la dotación de nuevo mobiliario, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones al personal militar que presta servicio en estas unidades.

En el destacamento de Navarrete, el Comandante General estuvo acompañado por el Coronel Geraldo Alberto Cruz Salazar, ERD., comandante de la 2.ª Brigada de Infantería; el Teniente Coronel Antonio Manuel Ovalle Rodríguez, ERD.,

comandante del 5.º Batallón de la misma brigada, así como por autoridades civiles

del municipio.

En tanto, en el puesto El Higuerito participaron el señor Yascar Ramírez, en representación de la gobernadora provincial de Elías Piña, Migdaly de los Santos; el Coronel Domingo Cruz Sosa, ERD., comandante de la 3.ª Brigada de Infantería; el Coronel Cristian Pérez Feliz, ERD., comandante del 11.º Batallón de Infantería, y el director del distrito municipal Sabana Higuero, Manuel Céspedes.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia institucional del Ejército,

orientada a fortalecer sus capacidades operativas y a la vez mejorar las condiciones en que sus miembros cumplen sus funciones de seguridad y defensa en todo el territorio nacional.

Ejército Dominicano detiene 19 haitianos indocumentados ocultos en una camioneta que intentó evadir puesto de chequeo en Dajabón

Dajabón, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) realizaron la detención de diecinueve (19) nacionales haitianos indocumentados que eran transportados ocultos en una camioneta que intentó evadir un puesto de chequeo militar en la provincia Dajabón.

La intervención fue realizada mediante labores de inteligencia y patrullaje desarrolladas por miembros del 10mo. Batallón de Infantería, quienes sorprendieron una camioneta marca Ford, placa L403850, mientras cruzaba por el arroyo ubicado detrás del Puesto de Chequeo El Laurel, en la carretera de La Piscina, sector Cañongo, con la intención de evadir el control militar.

Los soldados ordenaron al conductor detenerse; sin embargo, este hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo que los militares iniciaron una persecución que culminó en la comunidad de Copey, donde lograron interceptar el vehículo.

Durante la inspección fueron encontrados diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, quienes eran transportados ocultos en la cabina trasera y el interior de la camioneta. Al momento de la intervención, el conductor abandonó el vehículo y emprendió la huida, logrando escapar del lugar.

El grupo estaba compuesto por diez (10) hombres, siete (7) mujeres y dos (2) menores de edad.

Los 19 nacionales haitianos, junto con el vehículo retenido, fueron trasladados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería, ERD, para posteriormente ser puestos a disposición de las autoridades competentes y presentados ante el Ministerio Público, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de inteligencia, vigilancia y patrullaje en la zona fronteriza, con el propósito de fortalecer el control territorial, prevenir el ingreso irregular de extranjeros y combatir las actividades vinculadas al tráfico ilícito de migrantes.