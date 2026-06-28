Florida se Une por Venezuela: Histórico Maratón Solidario Reúne Miles de Donaciones

Por la Redacción de El Sol de la Florida.-

Kissimmee, Florida.— Lo que comenzó como un llamado a la solidaridad terminó convirtiéndose en una de las mayores manifestaciones de apoyo de la comunidad hispana de la Florida Central hacia el pueblo venezolano. El pasado sábado 27, las instalaciones de El Sol NetworkTV fueron el escenario del Maratón Solidario por Venezuela, una transmisión especial de cinco horas que unió a comunicadores, líderes comunitarios, empresarios, organizaciones y cientos de voluntarios con un solo propósito: tender la mano a miles de familias afectadas por el devastador terremoto que recientemente golpeó a Venezuela.

Desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, las cámaras permanecieron encendidas de manera ininterrumpida llevando información, entrevistas, testimonios y constantes llamados a la solidaridad. Sin embargo, el movimiento en el centro de acopio continuó mucho más allá del cierre del programa. Las puertas permanecieron abiertas hasta las 5:00 de la tarde, permitiendo que decenas de personas siguieran llegando con donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, ropa, pañales, leche infantil y otros artículos de primera necesidad.

La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas.

Durante toda la jornada, vehículos particulares llegaban uno tras otro con cajas, bolsas y suministros. Familias completas, iglesias, organizaciones sin fines de lucro, empresarios y ciudadanos de diferentes nacionalidades decidieron aportar su granito de arena para aliviar el sufrimiento de miles de venezolanos.

Al finalizar la jornada, el esfuerzo colectivo permitió llenar más de veinte camionetas cargadas con ayuda humanitaria, las cuales fueron trasladadas a los centros de distribución en la ciudad de Orlando, desde donde comenzará la logística para hacer llegar los insumos a las zonas afectadas.

Una comunidad unida por una sola causa

Uno de los aspectos más emotivos del evento fue observar cómo decenas de voluntarios trabajaban hombro a hombro clasificando, empacando y organizando cada una de las donaciones.

Jóvenes, adultos mayores, familias completas y miembros del equipo de El Sol NetworkTV dedicaron largas horas a preparar cuidadosamente cada caja que posteriormente sería enviada a los centros logísticos.

No hubo diferencias políticas, religiosas o culturales. Solamente existía un objetivo común: ayudar.

Un despliegue televisivo sin precedentes

El Maratón Solidario fue transmitido en vivo a través de El Sol NetworkTV, llegando a miles de hogares mediante:

ElSolNetworkTV.com

Roku TV

Fire TV

YouTube

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitch

y todas las plataformas digitales del canal.

La cobertura permitió que personas dentro y fuera de los Estados Unidos pudieran seguir minuto a minuto el desarrollo de la jornada y sumarse a la campaña de ayuda.

Asimismo, la transmisión contó con la importante alianza periodística de Somos Noticias TV, bajo la dirección del periodista William Lugo, cuya señal se integró durante el evento para ampliar el alcance del mensaje solidario.

También fue fundamental la colaboración de la comunicadora Angie, quien contribuyó al éxito de la cobertura y al esfuerzo conjunto de difusión.

Los talentos del canal dijeron presente

La gran mayoría de los talentos y conductores de El Sol NetworkTV participaron activamente durante toda la programación especial.

Cada uno utilizó su espacio para motivar a la audiencia, entrevistar a invitados especiales, compartir información sobre la emergencia humanitaria y recordar la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.

Más que una transmisión televisiva, el maratón se convirtió en un encuentro comunitario donde la comunicación sirvió como puente entre quienes necesitaban ayuda y quienes estaban dispuestos a ofrecerla.

Mucho más que un centro de acopio

Durante varias horas, las instalaciones del canal dejaron de ser únicamente un estudio de televisión para convertirse en un verdadero centro humanitario.

Las cámaras registraban constantemente escenas conmovedoras: niños entregando alimentos, adultos mayores llevando cajas, empresarios realizando importantes aportes y voluntarios formando cadenas humanas para organizar cientos de donaciones.

Cada caja representaba un mensaje de esperanza.

Cada abrazo simbolizaba la unión de una comunidad que entiende que las tragedias no reconocen fronteras.

Un compromiso permanente con la comunidad

Para El Sol NetworkTV, este esfuerzo reafirma el compromiso que durante años ha mantenido con la comunidad hispana de la Florida y con las causas sociales que requieren la participación de todos.

El canal agradeció profundamente a cada voluntario, patrocinador, organización comunitaria, iglesia, empresa y ciudadano que respondió al llamado.

También reconoció el trabajo incansable del personal técnico, productores, periodistas, camarógrafos y talentos que hicieron posible una cobertura de más de cinco horas sin interrupciones.

La solidaridad continúa

Aunque el Maratón Solidario concluyó oficialmente el sábado por la tarde, el mensaje permanece vigente.

Las necesidades de miles de familias venezolanas continúan siendo enormes, por lo que los organizadores reiteraron que seguirán apoyando las iniciativas humanitarias destinadas a los damnificados.

Lo ocurrido este sábado dejó una poderosa enseñanza: cuando una comunidad decide unirse por una causa justa, la solidaridad se convierte en la fuerza más grande capaz de cruzar cualquier frontera.

El Maratón Solidario por Venezuela no solamente logró reunir miles de insumos de primera necesidad; también demostró que la esperanza viaja en cada caja, en cada voluntario y en cada persona que decidió ayudar sin esperar nada a cambio.

Porque cuando el dolor golpea a un pueblo, la solidaridad tiene el poder de levantarlo.