Santo Dmingo, Este, R D.-La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, (DIGECAC) que magistralmente viene desarrollando el Doctor Rodolfo A. Valera Grullón, ha inaugurado una magestuosa obra para honrar a Nuestro Padre Celestial, Nuestro Señor Jesucristo.-

Esta gran Obra Municipal, denominada "Monumento a los Diez mandamientos que entregó nuestro Dios al libertador del Pueblo Egipcio, Moisés, forma parte integral de los avances del programa de gestión que lleva a cabo la DIGECAC para impactar de manera directa a las comunidades del entorno, para seguir reafirmando el compromiso de tener carreteras y avenidas más limpias, verdes y seguras, enfatizó Valera Grullón.-

El acto de inauguración fue encabezado por el director general de la Digecac, Dr. Rodolfo Valera Grullón, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, la alcaldesa del Distrito Municipal San Luís, Wendy Cepeda, el rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), Dr. José Ramón Holguín Brito y la sub-directora general de la Digecac, Elizabeth Burgos.

Estuvieron presentes, además, Mitzi LLuberes, directora de coordinación regional del Ministerio de Obras Públicas, el alcalde de la Caleta, Máximo Soriano, el reverendo Gabriel Paulino, los párrocos Nicolás Cuello y Jesús de la Cruz, así como dirigentes comunitarios, personal administrativos y encargados de la institución.