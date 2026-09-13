Presidente Luis Abinader inaugura en Matanzas nuevo puente sobre el río Galeón y asfaltado de calles, para fortalecer la conectividad vial y la productividad de Peravia. Otras Noticias Presidenciales

Baní, Provincia Peravia, R. D.-Peravia.- Para concluir una agenda que promueve el desarrollo de esta provincia, el presidente de la Republica Doominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró el nuevo puente sobre el río Galeón, en la carretera Sánchez, y el asfaltado de 12 kilómetros de calles en dos comunidades, ambas obras en el municipio de Matanzas.

En conjunto, estas no solo fortalecen la conectividad vial de la provincia, sino que mejoran las condiciones de tránsito para los munícipes y amplían las oportunidades de crecimiento de las actividades productivas y comerciales.

Puente Galeón

Esta nueva obra, de 76 metros de longitud, fue construida de forma paralela a la ya existente, lo que permitió ampliar el cruce a cuatro carriles, y se integra al corredor vial que conecta comunidades como Paya, Sombrero, Matanzas y Cañafistol.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, afirmó que de esta forma se da continuidad a los proyectos viales que ha impulsado el mandatario en la salida sur de Santo Domingo, como los túneles bajo la Plaza de la Bandera y el cruce de Pintura, las circunvalaciones de Baní y Azua, y también una pequeña carretera que se está licitando desde el peaje de Haina hasta la circunvalación de Santo Domingo, las entradas a la capital desde la región Sur.

Su impacto para el sector productivo queda en evidencia al facilitar el traslado de mercancías entre los centros de acopio y los mercados, en una zona con un importante cultivo de mango. Esto representa más oportunidades para las familias, productores, comerciantes y transportistas.

La nueva estructura incorpora iluminación mediante sistema solar, señalización horizontal y vertical, canaletas laterales de drenaje, protección de taludes, aceras y otros elementos de seguridad vial, así como 180 metros de gaviones y aseguramiento estructural del puente existente.

Avanza programa de asfaltado en Matanzas

Asimismo, como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la infraestructura vial y la conectividad de las comunidades, el presidente Luis Abinader también inauguró múltiples trabajos de asfaltado en las comunidades de San José y Arroyo Hondo, que abarcaron 12 kilómetros de calles, equivalentes a 74,000 metros cuadrados de pavimento.

La intervención también incluyó 19,400 metros cuadrados de aceras, 20,000 metros lineales de contenes, 118 badenes, obras de drenaje y el ensanchamiento de dos puentes vehiculares.

El ministro de Obras Públicas, de la Republica Dominicana Eduardo Estrella, destacó que estas obras de asfaltado elevan la dignidad y autoestima de los residentes, brindan mayor seguridad y embellecen los sectores. Señaló que el Gobierno está enfocado en los pequeños municipios para llevar asfalto a lugares que nunca habían contado con este tipo de intervención y afirmó que el sur avanza gracias a la visión del presidente Luis Abinader.

De su lado, el alcalde de Matanzas, Raúl Batista, agradeció al jefe de Estado por poner la mirada en la provincia Peravia y, especialmente, en ese municipio, destacando que los trabajos benefician a más de 7,000 residentes y representan un cambio significativo para una comunidad donde, según afirmó, la inversión pública era prácticamente inexistente antes de la actual gestión.

Tras más de 40 años de espera, presidente Luis Abinader inaugura puente Los Hierros en Baní, que conectará comunidades y fortalecerá producción agrícola

Baní.- Tras más de cuatro décadas de espera y como parte del compromiso del Gobierno de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad, el presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración del puente Los Hierros, en Baní, provincia Peravia, una obra que amplía las alternativas de acceso hacia el municipio y contribuirá al desarrollo tanto económico como social de las comunidades de la zona.

El presidente Luis Abinader afirmó que la construcción del puente Los Hierros forma parte de las acciones impulsadas por su Gobierno para fortalecer la conectividad y la seguridad vial en la región Sur, al considerar que durante años la zona dependió de un solo puente para comunicar a Baní con el resto de la región.

“El solo hecho de tener un solo puente que comunicaba a Baní y comunicaba a todo el sur era un problema de seguridad nacional”, afirmó el mandatario, al destacar que, además del puente Los Hierros, su gestión ha ejecutado los puentes de la Circunvalación de Baní y el puente de Villa Güera, con lo que la provincia cuenta actualmente con cuatro pasos que antes no existían.

Presa de La Gina, una obra estratégica para el agua

Durante el acto, el presidente Luis Abinader anunció además que su gobierno avanza en la ejecución de la presa de La Gina, una obra que tendrá un impacto estratégico en el abastecimiento de agua de la zona, especialmente para garantizar el suministro de agua potable a La Gina y Baní.

“Es una obra que va a ayudar en muchas dimensiones”, sostuvo el presidente, al señalar que la presa permitirá disponer de mayores recursos hídricos durante períodos de sequía, al tiempo que contribuirá a atender las necesidades de agua de una provincia cuya actividad productiva depende en gran medida de este recurso.

El presidente Luis Abinader aseguró que Peravia ha sido una prioridad para su administración, al considerar que durante años estuvo afectada por una baja inversión pública pese a su importancia productiva y al carácter emprendedor de sus habitantes.

Señaló además que, aun en medio de las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y el actual conflicto en Medio Oriente, el Gobierno ha mantenido la atención en las obras prioritarias para Baní, Peravia y toda la región Sur.

Impacto en las comunidades y la producción agrícola

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que el presidente Abinader ha brindado apoyo y recursos para la construcción de obras de gran impacto en las comunidades. Recordó que, antes de la actual gestión, Peravia contaba con un solo puente para la comunicación vial, situación que limitaba la conectividad y representaba un riesgo para la población.

Estrella explicó que el puente Los Hierros abre una nueva alternativa de acceso hacia Baní y mejora la conectividad de comunidades de la zona norte de la provincia, entre ellas Fundación, Río Arriba, El Recodo, La Gina, El Limonar, Sabana Larga, Arroyo Salado, Higuana y Los Jovitos.

La infraestructura facilitará el desplazamiento de personas, el acceso a servicios y el transporte de productos agrícolas, al tiempo que contribuirá a descongestionar el casco urbano de Baní. Su puesta en funcionamiento también favorecerá a productores y comerciantes de Peravia, una provincia con una importante actividad agropecuaria y cadenas productivas que movilizan productos hacia distintos mercados del país.

Con una longitud aproximada de 87.73 metros, el puente cuenta con una estructura diseñada para garantizar su durabilidad e incluye obras de protección contra la erosión y socavación, aceras, drenaje, pavimentación y señalización, elementos que contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de quienes utilizan esta vía.

Estrella afirmó que el río Baní ya no representará una amenaza para las comunidades, sino que podrá convertirse en un espacio de recreación con un mirador para el disfrute seguro de los munícipes. Sostuvo que la provincia Peravia tiene un antes y un después en sus municipios y distritos municipales como resultado de las obras ejecutadas durante la actual gestión de Gobierno.

Peravia tiene un antes y un después

El alcalde de Baní, Santos Ramírez, destacó que el presidente Luis Abinader ha escuchado las necesidades de la población y recordó que la construcción del puente Los Hierros era una demanda de décadas. “Pudimos esperar este puente por décadas y usted nos cumplió”, expresó.

Ramírez resaltó, además, otras obras ejecutadas durante la actual gestión, entre ellas el Centro UASD-Baní, la circunvalación de Baní, la remodelación del Hospital Nuestra Señora de Regla y los trabajos de asfaltado de calles. Asimismo, valoró el apoyo brindado a los gobiernos locales como un factor clave para impulsar obras de impacto en las comunidades.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Peravia, Ángela Yadira Báez y el senador de Peravia, Julio Fulcar, así como diputados y alcaldes de los municipios de la provincia.

Presidente Luis Abinader inaugura campo de béisbol Nelson Mateo en Pizarrete, Peravia, tras 26 años de espera; impactará a unas 5,000 personas

Peravia.– Alrededor de 5,000 niños, adolescentes, jóvenes y familias residentes en Pizarrete, provincia Peravia, recibieron este sábado el nuevo campo de béisbol Nelson Mateo, un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria, con lo cual se pone fin a una espera de 26 años.

Al encabezar el acto, el presidente Luis Abinader motivó a los niños a seguir entrenando, y a sus entrenadores a seguir formando más peloteros de grandes ligas. Al respecto citó a Juan Mejía, pitcher relevista de los Rockies de Colorado, cuyas raíces familiares provienen de este distrito municipal.

“Peravia compite con San Pedro de Macorís en jugadores profesionales. Por eso estamos construyendo un play en cada rincón del país”, concluyó el jefe de Estado.

El play recibió el nombre de Nelson Mateo en honor a quien fue un gran propulsor del deporte en esta comunidad y lo consideró como una vía para abrir oportunidades a la juventud. Este fue dotado de gradas, back stop, dos dugouts con baños, cafetería, verja perimetral, cisterna de 3,000 galones, acceso de 200 metros lineales en hormigón armado y un sistema de iluminación para actividades nocturnas.

Más instalaciones deportivas en toda la provincia

José Andújar, director de Desarrollo Provincial, institución que ejecutó la obra por RD 50,564,705.40, destacó que seguirán llevando instalaciones deportivas a diversos puntos de esta provincia sureña para promover el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Actualmente se ejecutan el campo de béisbol Ramón Pimentel, en La Montería, el estadio de sóftbol de Villa Güera y el estadio de béisbol de Sabana Buey, entre otros, por un monto total de RD 130 millones.

También anunció que próximamente iniciarán con más obras en Villa Sombrero, Villa Fundación, Nizao y Sabana Buey, incluyendo dos campos de béisbol, la reconstrucción de un polideportivo y una cancha de baloncesto. Mientras que el próximo proceso de licitación de 12 proyectos con código SNIP y una inversión estimada de RD 950 millones, incluye el polideportivo de Las Barías, el campo de béisbol Don Gregorio, en Nizao, y polideportivos en Paya, El Carretón, El Limonal, Catalina, Villa Sombrero, Santana y otros.

Víctor Álvarez, presidente de la Liga de Béisbol de Pizarrete, entregó una placa de reconocimiento al mandatario por tomar en cuenta a las comunidades deportivas de béisbol y sóftbol, ya,que así fortalece el deporte y deja un legado para futuras generaciones.

De su lado, la gobernadora Ángela Yadira Báez agregó que ya cuentan con los fondos para la construcción de la funeraria municipal de Pizarrete, y el senador Julito Fulcar destacó que la gestión de Luis Abinader ha invertido más de RD 20,000 millones para el desarrollo de esta provincia.

Felicita a Marileidy Paulino

Previo al inicio del acto y frente a todos los asistentes, el presidente sostuvo una llamada telefónica en la que extendió sus felicitaciones y expresó su orgullo y el de todo el país a la Gacela de Don Gregorio, Marileidy Paulino, quien conquistó el primer lugar en el World Athletics Ultimate Championship en Budapest, Hungría, sumando otro gran logro a su trayectoria.

Presidente Luis Abinader respalda creación de laboratorio de semiconductores de la PUCMM y resalta salto tecnológico del país con el primer microchip universitario

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader respaldó este jueves la propuesta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para crear un laboratorio de semiconductores de uso compartido entre universidades y resaltó el avance tecnológico que representa para la República Dominicana el desarrollo de su primer microchip universitario, como parte de una apuesta por fortalecer la investigación, la innovación y la formación de talento especializado.

Este proyecto se vincula con la formación del capital humano necesario para que la República Dominicana pueda integrarse a la cadena de semiconductores, una prioridad nacional establecida en el Decreto 324-24 y la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis).

El dispositivo fue creado por profesores, estudiantes y egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), mediante un proceso que permitió transformar una idea y un diseño digital en un circuito físico, desde la arquitectura electrónica y la simulación hasta su fabricación y validación.

Durante su participación en el evento “STEM Transforma RD: Innovación para construir el futuro”, el mandatario expresó su entusiasmo y orgullo por la iniciativa y manifestó su respaldo al proyecto, al considerar que este tipo de actividades de investigación constituye una de las finalidades fundamentales de las universidades y contribuye a que el país avance en la dirección correcta, al tiempo que fortalece a la comunidad académica, estudiantil y científica nacional.

El gobernante explicó que la iniciativa está alineada con la política de semiconductores que impulsa el Gobierno y con la Meta 2036 de duplicar la economía dominicana, mediante el desarrollo de industrias de mayor valor agregado, mejores empleos y salarios y una mayor incorporación de tecnología.

El jefe de Estado felicitó al equipo de profesores, estudiantes y egresados que hizo posible el proyecto y resaltó la participación de especialistas internacionales. Asimismo, señaló que los proyectos de investigación requieren eficiencia, pero también paciencia, perseverancia, prudencia y dedicación para alcanzar resultados de impacto.

Al concluir, el presidente Abinader afirmó que el Gobierno continuará apoyando proyectos de investigación y formación tecnológica que contribuyan al desarrollo nacional y permitan a la República Dominicana avanzar hacia industrias más sofisticadas y competitivas.

Crear y diseñar soluciones tecnológicas propias

El rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, resaltó que el país cuenta con una base técnica, científica y tecnológica que debe convertirse en capacidades cada vez más sofisticadas para diseñar y crear soluciones propias.

Explicó que el dispositivo fue diseñado y verificado por miembros de la institución y posteriormente fabricado en silicio mediante un proceso industrial internacional. Dijo que, como próximo paso, la universidad trabaja en una nueva versión de microchips con capacidad de procesamiento neuronal, con el propósito de explorar operaciones de inteligencia artificial directamente desde el hardware.

Durante el evento también fueron anunciadas nuevas acreditaciones ABET para los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, que se suman a Ingeniería Industrial y de Sistemas. Con estas incorporaciones, la PUCMM cuenta con cuatro programas de ingeniería acreditados bajo estándares internacionales.

Una idea y un diseño digital en un circuito físico

De su lado, el director de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, profesor Carlos José Pantaleón, expuso que el microchip desarrollado por la PUCMM permitió completar las distintas etapas necesarias para transformar una idea y un diseño digital en un circuito físico, desde la arquitectura electrónica y la simulación hasta su fabricación y validación.

El dispositivo integra una unidad aritmético-lógica, registros y lógica de control, componentes que le permiten realizar operaciones y procesar instrucciones. El prototipo tiene dimensiones de 2.935 x 2.935 milímetros y fue desarrollado con tecnología GF180MCU de 180 nanómetros. Como resultado del proceso de fabricación se obtuvieron 50 unidades individuales del circuito, que posteriormente fueron sometidas a las etapas de encapsulado y validación, siguiendo estándares utilizados en la industria internacional de semiconductores.

Para la fabricación del microchip, la universidad contó con la colaboración de empresas y programas internacionales especializados. GlobalFoundries participó en la fabricación; Synopsys aportó herramientas y formación para el diseño, mientras Keysight apoyó los procesos de simulación, medición y pruebas. El proyecto también se convirtió en una plataforma de formación especializada para docentes y estudiantes, generando oportunidades para profundizar conocimientos y realizar estudios de posgrado en el área de semiconductores.

La bendición del acto estuvo a cargo del arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien elevó una plegaria por las autoridades y los presentes.

Estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estevez; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; la consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, Chelsia Hetrick, entre otras personalidades.