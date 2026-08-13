Comandante del Ejecito Dominicano reconoce a la periodista Mariela Caamaño

Pedro Brand, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez,ha extendido un reconocimiento especial a la periodista Mariela Caamaño, valorando su destacada labor como asesora en materia de comunicaciones dentro de la institución castrense. Este gesto subraya el impacto positivo de su gestión en la estrategia comunicativa del cuerpo militar.

Durante la ceremonia de reconocimiento, el alto mando militar resaltó la profesionalidad y el compromiso demostrado por Caamaño a lo largo de su desempeño. Se destacó particularmente su experiencia, la cual ha sido fundamental para fortalecer la proyección pública de las acciones que el Ejército ejecuta en favor de la sociedad dominicana.

El Comandante General hizo énfasis en la relevancia de contar con profesionales dedicados a una comunicación que sea tanto responsable como estratégica. Según se indicó, esta capacidad ha permitido transmitir con mayor claridad los valores y el arduo trabajo de los hombres y mujeres que conforman la institución.

Con este reconocimiento, el Ejército de República Dominicana manifiesta su profunda gratitud hacia la colega periodista por su acompañamiento y dedicación constante. Se reconoce en ella a una profesional cuyo aporte ha sido clave para consolidar la imagen institucional y difundir efectivamente la labor que el Ejército realiza por el país.

Periodista Mariela Caamaño.

La hermosa Periodista Mariela Caamaño es una destacada y Veterana Comunicadora de una gran experiencia en la Sagrada profesión de Comunicar informaciones a la Sociedad Dominicana, ha cubierto informaciones para una gran cantidad de programas noticiosos, una gran compañera, gran amiga, solidaria leal con sus amigos, con grandes y extraordinarias Virtudes excepcionales, es la Colega que todo Periodista quisiera tener como compañera.

En nombre de la dirección y el Staff de nuestro Periódico El Sol De La Florida, nos sentimos altamente feliz, contento y complacido de que la Jefatura de Estado Mayor del Ejército de la Republica Dominicana (ERD) que Comanda el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, haya distinguido con un muy justo reconocimiento a la excelente labor llevada a cabo por la destacada Comunicadora en favor de la difusión de las informaciones emanadas de esta honorable Institución Militar de la Republica Dominicana a una gran profesional de las Comunicaciones de la Republica Dominicana de la categoría de nuestra Colega Mariela Caamaño.

Muchísimas Felicitaciones Mariela Caamaño por este merecido reconocimiento que te hace la Jefatura del Ejército de la Republica Dominicana. “En Hora Buena”