Los gobiernos que pocos miran: el crecimiento de Osceola también se paga fuera de City Hall

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Mientras la atención se concentra en el Condado, Kissimmee y St. Cloud, varios distritos especiales vinculados a nuevas comunidades celebraron audiencias presupuestarias. Son gobiernos pequeños, pero pueden imponer evaluaciones, financiar infraestructura y dejar obligaciones que acompañan a los propietarios durante años.

Hay una parte del gobierno de Osceola County que rara vez aparece en una campaña electoral, recibe poca cobertura periodística y probablemente es desconocida para muchos de los residentes que terminan financiándola.

Son los Community Development Districts, conocidos como CDD.

Ayer, miércoles 12 de agosto, varios de estos distritos celebraron reuniones y audiencias públicas relacionadas con sus presupuestos para el año fiscal 2027, evaluaciones para operación y mantenimiento y reglas que gobernarán comunidades en pleno desarrollo.

Entre ellos estuvieron Osceola Village Center CDD, Bellaviva at Westside CDD, Center Lake Ranch West CDD y Westview South CDD.

No son asociaciones de propietarios.

Tampoco son simples extensiones administrativas de los desarrolladores.

Son entidades gubernamentales especiales creadas bajo las leyes de Florida con capacidad para financiar, construir, adquirir, administrar y mantener infraestructura dentro de desarrollos planificados.

Y ahí aparece una de las historias menos explicadas del extraordinario crecimiento de Osceola.

Una carretera nueva, un sistema de drenaje, áreas recreativas o determinada infraestructura pueden construirse sin que todo el costo recaiga inmediatamente sobre el presupuesto general del Condado o de una ciudad.

Pero eso no significa que sean gratuitos.

Alguien termina pagando.

Con frecuencia, son los propietarios de las viviendas construidas dentro de esos distritos.

Ayer no se discutían solamente presupuestos

Las reuniones del miércoles parecen, a primera vista, trámites administrativos.

No lo son.

Osceola Village Center Community Development District, establecido por la Comisión de Kissimmee mediante la Ordenanza 3039 del 31 de marzo de 2021, celebró a las 11:00 de la mañana una audiencia pública y reunión regular para adoptar su presupuesto fiscal 2027 y revisar sus reglas de procedimiento.

Center Lake Ranch West CDD, creado el 11 de agosto de 2022 mediante la Ordenanza 2022-18 del Concejo Municipal de St. Cloud, tenía programada a la 1:30 p.m. su audiencia para adoptar el presupuesto 2027, las evaluaciones de operación y mantenimiento y reglas revisadas.

Media hora después estaba convocado Westview South CDD, otro gobierno especial encargado de financiar o mantener infraestructura relacionada con desarrollo comunitario. Su agenda incluía el presupuesto fiscal 2027, reglas de procedimiento y disposiciones relacionadas con lagos y acceso no autorizado.

También celebró audiencia Bellaviva at Westside CDD, creado por Osceola County mediante la Ordenanza 2021-53 para construir, adquirir, mantener y operar infraestructura y facilidades públicas dentro de su distrito.

Lo importante no es memorizar cuatro nombres burocráticos.

Lo importante es entender lo que representan.

Mientras Kissimmee, St. Cloud y el Gobierno del Condado autorizan crecimiento, alrededor de ese crecimiento se crea una segunda estructura gubernamental encargada de financiar y administrar parte de sus consecuencias.

El CDD puede estar en la factura de una familia sin que la familia comprenda qué es

Aquí es donde esta historia abandona las salas de reuniones y llega al bolsillo del residente.

Los CDD pueden emitir deuda para financiar infraestructura y posteriormente recuperar esos costos mediante evaluaciones aplicadas a las propiedades beneficiadas.

En términos sencillos: parte de la infraestructura necesaria para construir una comunidad puede financiarse ahora y pagarse durante años por quienes compren allí.

Además pueden existir evaluaciones anuales destinadas a operación y mantenimiento.

Por eso dos viviendas con precios similares y relativamente cercanas pueden representar obligaciones anuales diferentes para sus propietarios.

El comprador normalmente pregunta por el precio de la casa.

Pregunta por la tasa hipotecaria.

Pregunta por los impuestos.

Pregunta por la asociación de propietarios.

También debería preguntar:

¿Esta propiedad pertenece a un CDD y cuánto me costará cada año?

En una comunidad hispana con una proporción importante de compradores de primera vivienda, esa pregunta adquiere todavía mayor relevancia.

Una obligación anual que no fue comprendida adecuadamente antes del cierre puede alterar el costo real de mantener una vivienda.

Kissimmee creó uno; St. Cloud creó otro; el Condado también participa

Esta estructura tampoco apareció espontáneamente.

Hay responsables institucionales identificables.

Osceola Village Center fue establecido mediante una ordenanza de la City Commission de Kissimmee.

Center Lake Ranch West nació mediante una ordenanza del St. Cloud City Council.

Bellaviva at Westside fue creado mediante ordenanza de Osceola County.

Eso demuestra cómo se conectan los gobiernos tradicionales con estos distritos especiales.

La ciudad o el Condado autoriza la creación bajo el marco permitido por Florida. Después, el CDD adquiere su propia estructura de gobierno y sus propias responsabilidades.

El modelo tiene una ventaja evidente para una región que crece rápidamente.

Permite que determinadas necesidades de infraestructura asociadas a un desarrollo sean financiadas por quienes se benefician directamente de ese desarrollo, en lugar de trasladar inmediatamente todo el costo a los contribuyentes del resto de la jurisdicción.

Pero existe otra cara.

El comprador final puede terminar heredando obligaciones financieras originadas mucho antes de que comprara la propiedad.

Por eso la transparencia es fundamental.

Una dirección, varias reuniones y una pregunta sobre participación

Hay otro detalle interesante en las convocatorias de ayer.

Osceola Village Center, Bellaviva at Westside, Center Lake Ranch West y Westview South celebraron sus reuniones en el área de 4971 Calypso Cay Way, Kissimmee, utilizando instalaciones del Hampton Inn & Suites.

Los sitios oficiales de estos distritos identifican además a Wrathell, Hunt and Associates, LLC, con oficina corporativa en Boca Raton, como firma de administración.

Nada de eso implica irregularidad.

Pero sí muestra hasta qué punto la administración del crecimiento moderno puede alejarse del modelo tradicional que el ciudadano reconoce.

El residente sabe dónde está Kissimmee City Hall.

Sabe que St. Cloud tiene un Concejo Municipal.

Reconoce a los comisionados del Condado.

Probablemente sabe mucho menos sobre quién integra la junta de su CDD, cuándo se reúne, quién administra el distrito, qué deuda mantiene o cómo se determina su evaluación anual.

La documentación es pública.

Las reuniones son públicas.

La pregunta es cuántos propietarios saben que deberían estar observándolas.

El crecimiento tiene una factura que no siempre aparece cuando se corta la cinta

Durante años Osceola ha celebrado nuevas comunidades como evidencia de expansión económica.

Las casas se venden.

Llegan familias.

Aumenta la base contributiva.

Pero una comunidad nueva necesita calles internas, sistemas de agua y alcantarillado donde correspondan, drenajes, estanques, áreas comunes y otras instalaciones.

Todo tiene un costo.

El CDD es una de las herramientas utilizadas para resolver esa ecuación.

Y merece mayor escrutinio precisamente porque permite que parte del costo del crecimiento sea trasladado hacia el futuro.

Esto cambia la conversación que Osceola debe tener sobre vivienda asequible.

Una casa no es asequible únicamente porque su precio de venta parece alcanzable.

El cálculo verdadero incluye hipoteca, seguro, impuestos, HOA cuando corresponda y cualquier evaluación especial asociada con la propiedad.

Si esos costos aumentan más rápido que los ingresos familiares, el precio anunciado de una vivienda dice cada vez menos sobre su verdadera asequibilidad.

El Condado recibe los presupuestos aunque no administre directamente los distritos

La relación institucional puede verse incluso en las agendas de la Junta de Comisionados.

Documentos oficiales muestran que el Clerk of the Board recibe presupuestos propuestos de distintos Community Development Districts para fines informativos. En junio, por ejemplo, la agenda de la Comisión registró presupuestos de distritos como Everest GMR, GIR East, Waterlin Stewardship District y Town of Kindred CDD.

Es una pista importante sobre la magnitud del fenómeno.

No estamos hablando de uno o dos desarrollos aislados.

Osceola tiene una red creciente de gobiernos especiales asociada con la expansión residencial.

Cada uno puede tener presupuesto, junta, administrador, contratos, infraestructura, obligaciones y propietarios sujetos a evaluaciones.

Es prácticamente una segunda cartografía gubernamental superpuesta sobre el mapa tradicional del Condado.

St. Cloud merece especial atención

La situación de St. Cloud resulta particularmente significativa porque gran parte del crecimiento futuro del Condado se desplaza hacia el este y sureste.

Center Lake Ranch West es un ejemplo.

Fue la propia ciudad la que estableció el distrito en 2022 como mecanismo alternativo para planificar, adquirir, operar y mantener mejoras de una comunidad planificada. (Center Lake Ranch West CDD)

El alcalde Chris Robertson, los miembros actuales del Concejo y la City Manager Veronica Miller administran hoy una ciudad donde las decisiones de crecimiento adoptadas a lo largo de distintos gobiernos están creando obligaciones cada vez más complejas.

No basta con preguntar cuántas viviendas serán construidas.

Hay que preguntar cómo se financiará la infraestructura que las sostendrá.

Quién la mantendrá dentro de diez años.

Qué parte quedará bajo responsabilidad municipal.

Qué parte permanecerá en manos de un distrito especial.

Y cuánto terminará pagando anualmente el propietario.

Esas preguntas son tan importantes como la zonificación que permite construir la primera casa.

Kissimmee enfrenta una versión diferente del mismo fenómeno

Kissimmee tiene menos espacio disponible para una expansión residencial del tipo que ocurre alrededor de St. Cloud, pero también utiliza estos instrumentos.

Osceola Village Center demuestra que los distritos especiales forman parte igualmente de su estrategia de desarrollo.

La alcaldesa Jackie Espinosa y la Comisión Municipal enfrentan simultáneamente otro reto: revitalizar sectores ya construidos mientras nuevas comunidades continúan desarrollándose dentro y alrededor de la ciudad.

Ese contraste es importante.

En un extremo del Condado se necesitan recursos para mantener y recuperar infraestructura antigua.

En otro, se crean mecanismos especiales para financiar infraestructura completamente nueva.

Ambos costos terminan formando parte de la economía doméstica de Osceola.

Impacto para la comunidad

Para un comprador de vivienda, conocer la existencia de un CDD debería ser tan importante como conocer la cuota de la asociación de propietarios.

Para quienes ya viven dentro de estos distritos, las audiencias presupuestarias deberían recibir atención porque allí se determina cómo se financiarán operaciones y servicios durante el próximo año.

Para Kissimmee, St. Cloud y Osceola County, los CDD permiten acompañar el crecimiento sin cargar inmediatamente todos sus costos sobre el presupuesto general.

Para los desarrolladores, ofrecen una estructura legal para financiar infraestructura necesaria para comunidades planificadas.

Y para los contribuyentes existe una ventaja potencial: que quienes se benefician directamente de determinada infraestructura asuman una parte importante de su costo.

El modelo puede funcionar.

Pero solo funciona bien cuando el comprador entiende exactamente qué está adquiriendo y qué obligaciones financieras acompañan la propiedad.

Qué debemos observar

El primer punto será la evolución de las evaluaciones de operación y mantenimiento aprobadas para el año fiscal 2027 y su impacto sobre los propietarios.

También habrá que seguir la deuda de estos distritos y distinguir cuánto paga una vivienda por obligaciones de infraestructura y cuánto por operaciones anuales.

St. Cloud merece vigilancia particular a medida que continúan desarrollándose grandes comunidades hacia el este del Condado.

Kissimmee deberá mostrar cómo estos distritos encajan dentro de una estrategia urbana donde conviven nuevos desarrollos y zonas antiguas necesitadas de reinversión.

Y Osceola County debería facilitar que los residentes puedan identificar, desde un solo lugar, qué distritos especiales operan dentro del Condado, quién los administra, cuánto deben y cuánto cobran.

Conclusión editorial

Durante años hemos contado el crecimiento de Osceola mirando grúas, urbanizaciones, carreteras y permisos.

Pero debajo de esa transformación existe una arquitectura financiera que recibe mucha menos atención.

Los Community Development Districts son parte de ella.

No son necesariamente buenos ni malos.

Son herramientas de gobierno y financiamiento.

Precisamente por eso deben ser comprendidos.

Ayer varios de esos pequeños gobiernos discutieron presupuestos y evaluaciones mientras la mayoría de Osceola continuaba con su vida sin saber que esas reuniones estaban ocurriendo.

Ahí está la historia.

El crecimiento no termina cuando una comisión aprueba un proyecto.

Tampoco cuando el desarrollador construye la casa.

Continúa durante años en impuestos, seguros, asociaciones, evaluaciones y deuda.

Para comprender cuánto cuesta realmente el nuevo Osceola, no basta con mirar el precio que aparece frente a una vivienda.

Hay que seguir el dinero después de que la familia recibe las llaves.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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