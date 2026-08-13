Comandante del Ejército Dominicano encabeza graduación de 587 nuevos conscriptos en el Campamento Militar “16 de Agosto”. Otras Noticias del ERD

Santo Domingo, R. D.– El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, encabezó la ceremonia de graduación de 587 nuevos rasos, pertenecientes al Batallón de Entrenamiento “Mayor General Fernando A. Sánchez”, EN., de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar (DGECEM), en un acto celebrado en el Campamento Militar “16 de Agosto”, asiento de la Comandancia General del Ejército.

Durante la ceremonia culminaron exitosamente su proceso de formación los conscriptos correspondientes a la 3.ª Promoción 2025, integrada por 219 graduandos; la 1.ª Promoción 2026, con 219 graduandos; y la 2.ª Promoción 2026, conformada por 149 graduandos, para un total de 587 nuevos rasos que pasan a fortalecer las capacidades operacionales de la institución.

En sus palabras, el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez exhortó a los graduandos a desempeñar sus funciones con disciplina, lealtad, honor y apego a los valores que distinguen al soldado dominicano, reafirmando el compromiso del Ejército con la formación de un personal altamente capacitado para cumplir la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Dominicana.

La graduación forma parte del proceso permanente de capacitación y fortalecimiento del recurso humano que impulsa el Ejército de República Dominicana, orientado a contar con soldados preparados para responder con eficiencia y profesionalismo a los desafíos de la seguridad y la defensa nacional.

Acompañaron al Comandante General del Ejército los generales de brigada Francisco Dimas Ávalo Núñez y Rafael Antonio Núñez Veloz, Subcomandante e Inspector general de la institución, respectivamente; el coronel Rafael Mercedes Catedral, Director General de Educación Capacitación y Entrenamiento Militar, así como los comandantes de las unidades mayores y los miembros del Estado Mayor Coordinador y Especial del Ejército de República Dominicana.

Supervisión estratégica del Ejército en la frontera: de Manzanillo a Pedro Santana Actualizado en los Nuevos Tiempos

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un exhaustivo recorrido de supervisión estratégica que abarcó desde Manzanillo, Montecristi, hasta Pedro Santana, Elías Piña. El objetivo principal fue verificar de primera mano las condiciones operacionales y el estado de la infraestructura en diversos destacamentos y puestos fronterizos.

La jornada militar inició en el destacamento de Manzanillo y se extendió a través de puntos clave como los puestos avanzados 1 y 2 de La Vigía, el destacamento de Villa Anacaona, el puesto El Fortín, el puente sobre el río Libón y la comunidad de Tilory. La supervisión es parte de la vigilancia constante sobre la verja perimetral y la seguridad terrestre.

Continuando el trayecto por la emblemática carretera Internacional, el Mayor General Camino Pérez inspeccionó los puestos de Los Algodones, el Avanzado de Guayajayuco, La Palmita, Sombrero, El Corte, Los Cacaos y La Cadena, este último ubicado estratégicamente cerca del puente sobre el río Artibonito.

La misión concluyó en la Fortaleza Primer Teniente Justiniano del Rosario, E.N., sede de la 25ta. Compañía del 11vo. Batallón de Infantería, en Pedro Santana. Durante toda la inspección, se validó la presencia efectiva del personal militar y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar la seguridad fronteriza.

Comandante del Ejército recorre unidades fronterizas en provincias Pedernales e Independencia

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un recorrido de supervisión por diferentes fortalezas, destacamentos, puestos y puntos de control fronterizos de las provincias Pedernales e Independencia, con el propósito de constatar el nivel de apresto operacional de las unidades, verificar las condiciones de la infraestructura militar y dar seguimiento al cumplimiento de las misiones asignadas para el resguardo de la frontera.

La jornada inició en la Fortaleza Enriquillo, asiento del 16to. Batallón de Infantería, desde donde se trasladó a la B Compañía de esa unidad, ubicada en la comunidad de El Banano. Posteriormente, se dirigió al destacamento Cabeza de Agua, del cual hizo entrega tras ser sometido a un proceso de remodelación y remozamiento, en un acto encabezado por la gobernadora provincial de Pedernales, la señora Edirda De Oleo.

Concluida la actividad, el Mayor General Camino Pérez continuó el recorrido hacia el puesto militar Don Juan, desde donde visitó el destacamento Los Arroyos, la Pirámide 284 y la Caseta No. 2, ubicada en el área del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, donde verificó las condiciones operacionales, el estado de las instalaciones y el desempeño del personal destacado en esos puntos de control fronterizos.

La jornada concluyó con visitas a los destacamentos El Aguacate y PuertoEscondido, ambos pertenecientes al 14to. Batallón de Infantería, con asiento en Jimaní, provincia Independencia, reafirmando el compromiso de la Comandancia General del Ejército de mantener una supervisión permanente de las unidades desplegadas en la zona fronteriza, fortalecer su capacidad operativa y garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento de su misión constitucional.

Acompañaron al Comandante General del Ejército el general de brigada Freddy Soto Thormann, ERD, comandante de la 5ta. Brigada de Infantería; el coronel Ricardo Cruz Arias, ERD, comandante del 16to. Batallón de Infantería; y el teniente coronel José David Pimentel Mateo, ERD, comandante del 14to. Batallón de Infantería.

Ejército de República Dominicana interceptó más de 334 mil migrantes indocumentados en operaciones de seguridad fronteriza

Entre agosto de 2024 y agosto de 2026 también fueron ocupadas millonarias cantidades de mercancías ilícitas, además de armas y drogas, como parte del trabajo permanente de los soldados del Ejército en operativos continuos.

Más de 1,800 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta vinculación con el tráfico de indocumentados, el contrabando y otros delitos.

El Ejército de República Dominicana (ERD) consolidó importantes resultados operacionales durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2024 y el 10 de agosto de 2026, como resultado del fortalecimiento de sus capacidades institucionales y del trabajo permanente de miles de oficiales y soldados desplegados en la frontera y otras áreas bajo su responsabilidad.

Como resultado de las operaciones de vigilancia, patrullaje, control territorial e interdicción desarrolladas por las diferentes unidades del ERD, durante ese período fueron interceptados 334,440 migrantes en condición migratoria irregular en distintos puntos del país.

Asimismo, 1,851 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta vinculación con actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de indocumentados, el contrabando de mercancías y otros delitos. Además, fueron retenidos 5,030 vehículos utilizados para la comisión de hechos delictivos.

Las operaciones también permitieron recuperar 73 motocicletas que serían introducidas ilegalmente hacia Haití, así como cuatro vehículos adicionales, fortaleciendo las acciones contra el robo y el tráfico transfronterizo de automóviles.

En materia de combate al contrabando y al crimen organizado, el Ejército ocupó 27,027,080 unidades de cigarrillos, 68 armas de fuego, 1,517 libras de marihuana y 152 kilogramos de cocaína. De igual manera, fueron retenidas importantes cantidades de mercancías introducidas ilegalmente al país, entre ellas 31,634 bebidas energizantes, 3,677 cervezas, 20,237 unidades de ron y 57,845 unidades de whisky, además de otros productos de contrabando.

Estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de las capacidades operacionales de la institución, mediante el incremento de efectivos en la frontera, la modernización del parque vehicular, la incorporación de motocicletas para patrullaje, la ampliación y remozamiento de destacamentos y puestos militares, la instalación de sistemas de videovigilancia, el incremento de los patrullajes terrestres y de vigilancia aérea con vehículos aéreos no tripulados (VANT), así como el fortalecimiento de las estructuras de inteligencia militar.

El conjunto de estas acciones incrementó la capacidad de respuesta del Ejército frente a la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la seguridad nacional, consolidando un modelo de vigilancia fronteriza más eficiente, preventivo y tecnológicamente fortalecido.

Con estos resultados, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la protección de la frontera y el combate permanente a las actividades ilícitas.

En Pedernales Comandante del Ejército entrega remodelado el destacamento Cabeza de Agua

La entrega de la obra reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la seguridad y la presencia militar en la frontera.

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, hizo entrega del destacamento Cabeza de Agua, ubicado en la provincia Pedernales, luego de ser sometido a un proceso de remodelación y remozamiento, como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que desarrolla la institución en la zona fronteriza.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de las áreas de alojamiento, la remodelación de la cocina y los baños, la sustitución de pisos, puertas y ventanas, la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, trabajos de impermeabilización, pintura general, instalación de iluminación, acondicionamiento de las áreas exteriores y la dotación de nuevo mobiliario, con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad del personal y fortalecer la capacidad operativa de la unidad.

Durante la entrega, el Comandante General destacó que la modernización de la infraestructura militar forma parte de las acciones orientadas a garantizar mejores condiciones para el personal que cumple la misión de resguardar la frontera terrestre, contribuyendo además a incrementar la eficiencia y capacidad de respuesta de las unidades desplegadas en la zona limítrofe con el vecino Haití.

Acompañaron al Comandante General del Ejército la gobernadora provincial de Pedernales, señora Edirda De Oleo; el general de brigada Freddy Soto Thormann, ERD, comandante de la 5ta. Brigada de Infantería; y el coronel Ricardo Cruz Arias, ERD, comandante del 16to. Batallón de Infantería.

Ejército intercepta vehículo con ocho haitianos en condición migratoria irregular y detiene a dos dominicanos en Dajabón

La intervención se produjo tras una persecución en la carretera Los Miches–Santiago de la Cruz.

Dajabón, R.D. – En una operación llevada a cabo por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos dos ciudadanos dominicanos y ocho nacionales haitianos indocumentados en la provincia Dajabón.

La intervención se produjo en la carretera Los Miches–Santiago de la Cruz, donde una patrulla militar interceptó un vehículo marca Toyota, modelo Highlander, color plateado, placa G758257, en cuyo interior eran transportados ocho nacionales haitianos, cinco hombres y tres mujeres, quienes se encontraban en condición migratoria irregular.

Durante el operativo también fueron detenidos dos ciudadanos dominicanos que se encontraban en el vehículo, mientras que el conductor, al percatarse de la presencia militar, emprendió la huida y logró escapar del lugar.

De acuerdo con las informaciones obtenidas durante la intervención, los extranjeros presuntamente habrían realizado pagos con la finalidad de ser trasladados de manera irregular hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El Ejército también retuvo el vehículo utilizado para el traslado de los extranjeros, junto con su documentación y otras evidencias ocupadas durante la actuación militar.

Los dos ciudadanos dominicanos detenidos, el vehículo y las evidencias serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines correspondientes y la determinación de las responsabilidades.

Mientras que los ocho nacionales haitianos en condición migratoria irregular serán puestos a disposición de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

Soldados del Ejército interceptan a 76 nacionales haitianos y ocupan motocicletas en Elías Piña y Dajabón



Las intervenciones fueron ejecutadas por unidades del ERD durante operaciones de interdicción en la zona fronteriza.

Elías Piña y Dajabón, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron a setenta y seis (76) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante diferentes operaciones realizadas en las provincias Elías Piña y Dajabón, como parte de las acciones permanentes de interdicción que desarrolla la institución en la zona fronteriza.

En una de las intervenciones, una patrulla integrada por soldados adscritos a la Fortaleza General Pedro Florentino, ERD, interceptó en las comunidades Sabana Mula y El Pon, municipio de Las Matas de Farfán, a veintiún (21) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

El grupo estaba integrado por nueve (9) hombres, once (11) mujeres y un (1) menor de edad, quienes fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta, ERD.

Durante esta intervención también fueron retenidas dos (2) motocicletas, una marca Tauro, modelo CG-150, color blanco, y otra marca Loncin 250, color rojo, utilizadas para transportar a parte de los extranjeros hasta la zona donde fueron interceptados.

En una segunda operación, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería, ERD, detuvo a veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las proximidades del Puesto ERD El Libertador, provincia Dajabón, cuando intentaban ingresar de manera irregular al territorio nacional.

El grupo estaba compuesto por dieciséis (16) hombres y siete (7) mujeres. Durante esta intervención también fueron ocupadas dos (2) motocicletas utilizadas para facilitar el traslado de los extranjeros hacia la zona fronteriza.

Asimismo, en otra intervención realizada en la provincia Dajabón, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería, ERD, interceptó a diecisiete (17) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las proximidades del Puesto de Chequeo Santa María, cuando intentaban ingresar de manera irregular a territorio dominicano.

El grupo estaba integrado por diez (10) hombres y siete (7) mujeres. Durante el operativo fueron retenidas cuatro (4) motocicletas, utilizadas para transportar a los extranjeros.

En una cuarta intervención, miembros del Puesto ERD La Vigía en Dajabón, una patrulla detuvo a quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Los detenidos estaban conformados por ocho (8) hombres, cinco (5) mujeres y dos (2) menores de edad.

En total, las operaciones permitieron interceptar a setenta y seis (76) nacionales haitianos en condición migratoria irregular y ocupar ocho (8) motocicletas presuntamente utilizadas para facilitar el transporte de extranjeros hacia distintos puntos de la zona fronteriza.

Los nacionales haitianos detenidos fueron puestos bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos. Las motocicletas ocupadas permanecen bajo custodia militar para los fines legales correspondientes.

Estas intervenciones forman parte de las operaciones permanentes que desarrolla el Ejército de República Dominicana en la frontera, con el propósito de prevenir el ingreso irregular de extranjeros, combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad y el control efectivo del territorio nacional.

Patrulla del Ejército recupera ganado robado y frustra intento de traslado ilegal hacia Haití

El ganado recuperado en Dajabón fue puesto bajo custodia militar y será entregado a su legítimo propietario tras el proceso de verificación.

Dajabón, R.D. – En un operativo realizado en la línea fronteriza, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) recuperaron dieciocho (18) reses que habían sido sustraídas de una propiedad en la provincia Dajabón, frustrando el intento de trasladarlas de manera ilegal hacia territorio haitiano.

La intervención fue ejecutada por soldados destacados para servicio en el Puesto Libertador, quienes, mientras realizaban labores de vigilancia en la zona, interceptaron el rebaño de dieciocho (18) reses que era conducido por varios individuos con la presunta intención de cruzarlo hacia Haití a través del área correspondiente a la Pirámide No. 23.

Al percatarse de la presencia de las tropas militares, los presuntos cuatreros emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando abandonado el ganado en el lugar.

Posteriormente, se presentó el señor Nelson Taveras, quien identificó las reses como de su propiedad e informó que habían sido sustraídas momentos antes de su finca, razón por la cual había alertado a las autoridades militares.

El personal del ERD procedió a asegurar el ganado y trasladarlo a un corral próximo al destacamento militar, donde permanece bajo custodia mientras concluye el proceso de verificación para su entrega formal a su legítimo propietario, conforme a los procedimientos establecidos.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia y patrullaje en la zona fronteriza, orientadas a combatir el cuatrerismo, el contrabando y otras actividades ilícitas que atentan contra la seguridad y la economía de las comunidades fronterizas.