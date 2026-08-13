Ministros de Defensa de las Américas consolidan estrategia hemisférica contra el narcotráfico en Panamá

Panama.-Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el Ministro de Defensa, del Hermoso Pais Caribe; Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, participa activamente en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), celebrado en la Ciudad de Panamá.

Este importante evento regional, desarrollado durante los días 11 y 12 de agosto, se enmarca dentro de la iniciativa conocida como el “Escudo de las Américas”, un mecanismo de cooperación hemisferica impulsado formalmente en marzo pasado para unificar criterios y frenar la expansión del narcotráfico y el narcoterrorismo.

Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones de cerca de 18 países participantes discuten la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza para desarticular las redes logísticas y financieras del crimen organizado transnacional.

La representación dominicana, que integra a autoridades de defensa y seguridad del Estado, busca afianzar los canales de cooperación estratégica con los aliados de la región y contrapartes internacionales presentes en este foro de alto nivel.