Ejército pone a disposición del Ministerio Público a dos dominicanos detenidos con 11 haitianos indocumentados en Valverde. Otras Noticias del ERD

Mao, Valverde, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron a dos ciudadanos dominicanos que transportaban a once (11) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio de Mao, provincia Valverde.

La detención se produjo frente al recinto de la UASD-Mao, donde fue interceptada la jeepeta marca Toyota, modelo Prado, color blanco, conducida por Joel Martín Puello Rodríguez, quien se encontraba acompañado por César Antonio Rodríguez Núñez, resultando ambos detenidos.

Durante la inspección vehicular, los soldados comprobaron que en su interior eran transportados de manera ilegal once (11) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos seis (06) hombres, tres (03) mujeres y dos (02) menores de edad. Los dos ciudadanos dominicanos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público, para seguir el debido proceso legal.

Los extranjeros indocumentados y el vehículo utilizado para el traslado fueron conducidos a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia para los fines correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa desarrollando operativos de vigilancia, inteligencia e interdicción en toda su área de responsabilidad, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad nacional.

Ejército fortalece presencia operativa en Montecristi con la remodelación y equipamiento de los destacamentos de Mangá y Hatillo Palma

Las instalaciones fortalecen la capacidad de respuesta de la 4ta. Brigada de Infantería y consolidan la presencia del Ejército en la región noroeste del país

Montecristi, R.D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó la entrega de los destacamentos de Mangá y Hatillo Palma, pertenecientes a la 4ta. Brigada de Infantería, luego de ser completamente remodelados y equipados como parte del proceso de fortalecimiento institucional y modernización de la infraestructura militar.

Las mejoras realizadas incluyeron la rehabilitación integral de las instalaciones y su equipamiento total, con el propósito de garantizar mejores condiciones de trabajo y alojamiento para el personal militar destacado en estas unidades, así como optimizar la capacidad de respuesta operativa en la región noroeste del país.

La modernización de ambos destacamentos permitirá fortalecer las operaciones de vigilancia y seguridad que desarrolla el Ejército en esta importante zona del territorio nacional, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las misiones asignadas y al fortalecimiento de la presencia institucional en la frontera y áreas de responsabilidad de la 4ta. Brigada de Infantería.

Durante el recorrido de supervisión y entrega de las obras, el Mayor General Camino Pérez estuvo acompañado por los alcaldes de los municipios de Guayubín y Laguna Salada, César Molina y Germán Rodríguez, el alcalde del distrito municipal de Hatillo Palma, Víctor Espinal, el comandante de la 4ta. Brigada de Infantería, General de Brigada José Manuel Durán Infante, así como por otras autoridades civiles, militares y policiales de la provincia.

El Comandante General destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ejército de República Dominicana de continuar mejorando las condiciones de sus unidades, fortaleciendo la operatividad de sus tropas y garantizando el cumplimiento eficaz de su misión constitucional en todo el territorio nacional.

Con estas obras, el Ejército reafirma su interés de mantener instalaciones adecuadas, funcionales y equipadas, que contribuyan al bienestar de sus soldados y al fortalecimiento de las capacidades operacionales de la institución.

Ejército intercepta a 35 haitianos indocumentados en montañas de El Cercado

El Cercado, San Juan de la Maguana, R.D. – Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó a treinta y cinco (35) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en una zona montañosa del paraje Jorgillo, en el municipio de El Cercado, provincia San Juan de la Maguana.

Los soldados del ERD interceptaron al grupo mientras descendía por rutas montañosas procedentes de las zonas de Hondo Valle y Calimete.

De acuerdo con el informe militar, entre los detenidos figuran treinta y un (31) hombres, tres (03) mujeres y una (01) menor de edad, todos sin la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.

Las investigaciones preliminares indican que los extranjeros se desplazaban a campo traviesa con la intención de llegar a otras ciudades utilizando caminos alternos para evadir los controles establecidos por las autoridades.

Los detenidos fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta, donde permanecieron bajo custodia militar antes de ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene operativos permanentes de vigilancia e interdicción, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad fronteriza.

Ejército retiene camión cargado con 125 postes de cambrón ocultos entre pacas de paja sin permiso ambiental en Esperanza, Valverde

MAO, Valverde, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron un camión que transportaba de manera irregular ciento veinticinco (125) postes de cambrón, sin contar con la documentación requerida por las autoridades competentes. La intervención se produjo durante labores de patrullaje realizadas en la autopista Duarte, en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron un camión tipo carga, marca Daihatsu, modelo V118L-HY, color rojo, año 2005, el cual se desplazaba en dirección noroeste hacia Navarrete mostrando un perfil sospechoso. El vehículo era conducido por Daniel Antonio Ferreira Gómez, quien iba acompañado por Yordis José Fernández Ferreira.

Al inspeccionar la carga, consistente en pacas de paja, los efectivos militares encontraron ocultos en su interior los 125 postes de cambrón, sin ningún permiso emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) que avalara su transporte o comercialización.

Tanto los ciudadanos detenidos como el camión, la mercancía ocupada y los demás objetos retenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso de continuar apoyando las acciones destinadas a la protección de los recursos naturales y al cumplimiento de las leyes medioambientales vigentes en el país.

Ejército detiene a 13 haitianos indocumentados tras persecución de una jeepeta en Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. – Soldados de la 4ta. Brigada de Infantería adscritos a la fortaleza General Benito Monción del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron un vehículo en cuyo interior fueron encontrados trece (13) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, en el sector Caimito, próximo a la comunidad La Cola Real, provincia Santiago Rodríguez.

De acuerdo con el informe, los soldados iniciaron la persecución de un vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, año 2021, color negro, cuyo conductor, al percatarse de la presencia militar, emprendió la huida y abandonó el vehículo.

Al inspeccionar el automóvil, los soldados encontraron en su interior a trece (13) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, de los cuales figuran once (11) hombres y dos (2) mujeres.

Los extranjeros detenidos y el vehículo ocupado fueron trasladados a la Fortaleza de Santiago Rodríguez, donde permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes y el proceso de entrega a las autoridades competentes.

El Ejército de República Dominicana mantiene su compromiso de fortalecer las operaciones de control fronterizo y de interdicción, en cumplimiento de las leyes vigentes en el país.