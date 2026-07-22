OSCEOLA 360: ¿Despilfarro o inversión? El debate que Osceola no puede ignorar

Investigando el presente. Vigilando el futuro.

Miércoles, 22 de julio de 2026

¿Despilfarro o inversión? El debate que Osceola no puede ignorar

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La política en Osceola cambió de tono.

Durante los últimos días, el debate dejó de centrarse únicamente en el crecimiento del condado para enfocarse en un tema mucho más delicado: cómo se está administrando el dinero de los contribuyentes.

Y esa discusión merece la atención de todos los residentes.

El pasado mes, el director financiero del estado de Florida (Chief Financial Officer), Blaise Ingoglia, aseguró que el presupuesto del Condado de Osceola contiene aproximadamente 165 millones de dólares en gastos que calificó como “excesivos o innecesarios”, afirmando además que el presupuesto general del condado ha crecido un 102 % desde el año fiscal 2019-2020, muy por encima del crecimiento poblacional y la inflación.

No pasó mucho tiempo para que la administración del Condado respondiera.

Y ahí comienza el verdadero debate.

Dos versiones completamente distintas

Para el Estado, el mensaje fue contundente.

Según el CFO, existe margen para reducir impuestos a la propiedad sin afectar los servicios esenciales, argumentando que el crecimiento presupuestario supera lo que justificarían el aumento de población y la inflación.

La respuesta del Condado fue igualmente firme.

Los funcionarios sostienen que comparar porcentajes sin analizar el contexto conduce a conclusiones equivocadas.

Recuerdan que Osceola ha sido uno de los condados de mayor crecimiento en Florida durante los últimos quince años, con más de 213,000 nuevos residentes, lo que ha obligado a realizar fuertes inversiones en carreteras, seguridad pública, estaciones de bomberos, transporte e infraestructura. Además, destacan que el millaje general se ha mantenido estable durante quince años y que una parte importante del presupuesto corresponde a mandatos estatales y fondos federales o estatales destinados a proyectos específicos.

Las dos posiciones parecen irreconciliables.

Pero el ciudadano merece algo más que un intercambio de comunicados.

La pregunta correcta

Desde esta columna no vamos a decidir quién tiene razón.

Ese no es el papel del periodismo.

Nuestra obligación es formular las preguntas que todo contribuyente debería hacerse.

Si realmente existen 165 millones de dólares que pueden ahorrarse sin afectar los servicios públicos, los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente dónde están esos gastos.

Y si, por el contrario, ese dinero está financiando carreteras, estaciones de bomberos, patrullas, infraestructura, transporte y servicios que exige un condado que no deja de crecer, entonces también corresponde explicarlo con absoluta transparencia.

La confianza pública se construye con información, no con consignas.

Más allá de la política

Este debate no debería convertirse en una pelea entre Tallahassee y Osceola.

Tampoco en una disputa entre republicanos y demócratas.

Se trata de dinero público.

Del dinero que pagan las familias cuando compran una vivienda.

Los pequeños empresarios cuando abren un negocio.

Los trabajadores cuando pagan impuestos sobre su propiedad.

Y precisamente por eso, cualquier cuestionamiento al presupuesto merece ser analizado con seriedad.

Los residentes necesitan respuestas, no discursos

Mientras esta discusión ocupa titulares, miles de residentes siguen enfrentando problemas cotidianos.

El tráfico continúa creciendo.

La demanda de vivienda sigue aumentando.

Las escuelas necesitan capacidad para atender a una población cada vez mayor.

Las fuerzas del orden requieren recursos para responder al crecimiento.

Entonces surge una pregunta inevitable.

¿Es posible reducir significativamente el presupuesto sin afectar alguno de esos servicios?

Esa es una pregunta técnica.

Pero también profundamente política.

Y merece una respuesta sustentada en datos.

Lo que hará OSCEOLA 360

Hoy comienza un compromiso.

No vamos a limitarnos a reproducir declaraciones oficiales.

Durante las próximas semanas revisaremos con detalle el presupuesto del Condado de Osceola.

Analizaremos en qué se invierte el dinero.

Qué proyectos están financiándose.

Qué obras ya comenzaron.

Cuáles permanecen pendientes.

Y qué beneficios concretos están llegando a Kissimmee, St. Cloud, Poinciana, Buenaventura Lakes, Celebration y las demás comunidades del condado.

Porque hablar de millones de dólares resulta fácil.

Lo verdaderamente importante es descubrir cómo esos millones cambian —o no cambian— la vida de los ciudadanos.

La pregunta queda abierta

Los contribuyentes de Osceola merecen algo mejor que un intercambio de acusaciones.

Merecen transparencia.

Merecen datos verificables.

Merecen saber si cada dólar que entregan en impuestos está siendo utilizado con responsabilidad.

Y si hay algo que corregir, también merecen que se corrija.

Porque un gobierno eficiente no se mide únicamente por cuánto gasta.

Tampoco por cuánto recauda.

Se mide por la confianza que inspira en quienes hacen posible su funcionamiento: los ciudadanos.

En OSCEOLA 360 seguiremos investigando el presente… para vigilar el futuro.