Boston Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D. — El Ejército de República Dominicana (ERD), y el Servicio Nacional de Salud (SNS) firmaron un trascendental acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer los servicios de atención médica para los soldados y sus familias, así como elevar los niveles de seguridad y respuesta ante emergencias en los centros sanitarios de la red pública. La alianza fue rubricada por el Comandante General del ERD, Mayor General Jimmy Arias Grullón, y el Director Ejecutivo del SNS, Doctor Julio César Landrón de la Rosa.

Mediante este convenio, el SNS proveerá equipamiento, insumos médicos y asistencia técnica a las unidades de primer nivel de atención y cuerpos médicos de diversas guarniciones militares, incluyendo la 1ra y 5ta Brigada de Infantería, la DGECEM en San Isidro.

y los batallones ubicados en zonas fronterizas como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Asimismo, se contemplan jornadas preventivas, chequeos médicos periódicos y capacitación continua para el personal de salud militar.

En el ámbito operativo y de seguridad, el Ejército colaborará activamente con el SNS mediante la creación de protocolos de seguridad hospitalaria, prevención de violencia, manejo de crisis y gestión de riesgos ante emergencias o desastres naturales. Además, se contempla el respaldo militar coordinado en las áreas de emergencia de los hospitales públicos para garantizar la protección de pacientes, visitantes y personal sanitario.

Este acuerdo representa un paso decisivo en la integración de esfuerzos del Estado para proteger la salud integral de quienes velan por la soberanía nacional y sus allegados. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de ambas instituciones de trabajar unidas por el bienestar, la tranquilidad y la seguridad comunitaria de la población dominicana.