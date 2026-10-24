HomeActualidadNoticias RDEjército de la Republica Dominicana y el Servicio Nacional de Salud firman...
Noticias RD

Ejército de la Republica Dominicana y el Servicio Nacional de Salud firman acuerdo Interinstitucional para fortalecer la atención Medica y la seguridad en centros de Salud

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
0
13
Boston Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D. — El Ejército de República Dominicana (ERD), y el Servicio Nacional de Salud (SNS) firmaron un trascendental acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer los servicios de atención médica para los soldados y sus familias, así como elevar los niveles de seguridad y respuesta ante emergencias en los centros sanitarios de la red pública. La alianza fue rubricada por el Comandante General del ERD, Mayor General Jimmy Arias Grullón, y el Director Ejecutivo del SNS, Doctor Julio César Landrón de la Rosa.

Mediante este convenio, el SNS proveerá equipamiento, insumos médicos y asistencia técnica a las unidades de primer nivel de atención y cuerpos médicos de diversas guarniciones militares, incluyendo la 1ra y 5ta Brigada de Infantería, la DGECEM en San Isidro.

y los batallones ubicados en zonas fronterizas como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Asimismo, se contemplan jornadas preventivas, chequeos médicos periódicos y capacitación continua para el personal de salud militar.

En el ámbito operativo y de seguridad, el Ejército colaborará activamente con el SNS mediante la creación de protocolos de seguridad hospitalaria, prevención de violencia, manejo de crisis y gestión de riesgos ante emergencias o desastres naturales. Además, se contempla el respaldo militar coordinado en las áreas de emergencia de los hospitales públicos para garantizar la protección de pacientes, visitantes y personal sanitario.  

Este acuerdo representa un paso decisivo en la integración de esfuerzos del Estado para proteger la salud integral de quienes velan por la soberanía nacional y sus allegados. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de ambas instituciones de trabajar unidas por el bienestar, la tranquilidad y la seguridad comunitaria de la población dominicana.

Previous article
Reconocimiento a la Excelencia Militar: Comandante General de la FARD es Distinguido por la UNADE
HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

Presidente Luis Abinader encabezará el lanzamiento del programa “El Presidente en el Barrio” este fin de semana. Otras Noticias Presidenciales – El Sol de la Florida – El Poder Digital on Presidente Luis Abinader encabezará el lanzamiento del programa “El Presidente en el Barrio” este fin de semana. Otras Noticias Presidenciales
¿Quién protege realmente tu dinero cuando compras en planos? - El Sol de la Florida on ¿Qué papel desempeña realmente un fideicomiso inmobiliario?
¿Qué papel desempeña realmente un fideicomiso inmobiliario? - El Sol de la Florida on ¿Quién protege realmente tu dinero cuando compras en planos?
YSIDRO VENTURA JIMÉNEZ on La Generación que No Comprende: La Crisis Silenciosa que Nadie Quiere Nombrar
Tabletop Character Names on Colectivo feminista de Puerto Rico protesta y sigue denunciando la violencia machista