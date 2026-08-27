Leonel aplicó el manual

Santo Domingo Norte, R. D.-La inusitada agenda desarrollada recientemente en Pedro Brand por el tres veces presidente de la República y líder del opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, marca un punto de inflexión en la campaña política de este municipio, con miras a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2028.

Fernández se reunió con diversos sectores, visitó y juramentó a dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), de la Unidad Nacional (PUN), y Humanista Dominicano (PHD), lo que, —en el marco de los propios afanes electorales— se percibe como normal dentro de la actual coyuntura política.

Todos los partidos políticos están en la calle; aunque la campaña interna para escoger a sus candidatos no se ha iniciado formalmente

de acuerdo con el articulo realizado por el Veternao y prestigioso PeriodistaJesùs Arias Parra, según el cronograma establecido por la Junta Central Electoral— en virtud de la Constitución de la República, las leyes Electoral, y de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, y sus respectivos reglamentos.

El giro post-electoral de 2024, el momento que vive localmente el oficialista PRM, los escenarios escogidos, y los sutiles mensajes subliminales que envió —aplicando al pie de la letra las estrategias que aconsejan los manuales políticos—, así me lo confirman.

El dirigente opositor ha participado en seis elecciones —cinco como candidato presidencial—, pero a todas luces tiene esta vez una agenda especial para Pedro Brand.

Su agenda incluyó el establecimiento de una cabeza de playa que la permita capitalizar la adhesión de adversarios inconformes con sus respectivos partidos o su gobierno; así como vengar la afrenta infligida hace dos años por el alcalde Ramón Pascual Gómez Abreu, dos días antes de su juramentación.

Periodista Jesus Arias Parra.

No obstante, la agenda de Leonel llamó poderosamente mi atención: su presencia otorga esta vez a Pedro Brand, municipio de la provincia Santo Domingo, una relevancia adicional que trasciende el plano estrictamente político-electoral.

El exjefe del Estado todavía tiene una espinita—y es entendible que así sea— por la salida de Gómez Abreu de la coalición que lo impulsó, formada por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), FP y otras organizaciones —y su ingreso al PRM—, y lo dejó entrever al juramentar a sus nuevos adeptos, quizás para tocar las fibras sensibles de sus seguidores.

Leonel aplicó el manual en Pedro Brand al visualizar un canal que le permita drenar las ya tocadas filas oficialistas, y que pueda utilizar como punta de lanza para coordinar el asalto final que posibilite la derrota local del PRM, y de Gómez Abreu en cualquier posición a la que aspire.

Aplicó el librito hábilmente al otorgar la mayor apertura y relevancia a los nuevos adeptos, obligados a esforzarse todavía más que los propios para demostrar competencia y lealtad a su nuevo líder… con ello Fernández envía sutilmente un mensaje a Gómez Abreu —y a sus demás opositores—, a quienes enrostra el fino trato que dispensa a los adversarios que se sumen a su causa.

Si logra derrotar localmente al PRM y al alcalde, y más aún si retorna al Palacio Nacional, pienso que la Fuerza del Pueblo tratará de inhabilitar definitivamente a Gómez Abreu —ya con 70 años en 2028— mediante una investigación exhaustiva de su gestión, para que, si ha lugar a una persecución penal, pase un tiempo en la cárcel.

Fernández y la FP tienen la ventaja táctica de enfrentar a un líder local como Gómez Abreu, en el peor momento de su carrera de política: su inesperada movida hace dos aos —por error, ambición personal o presión oficial— debe mantener su imagen con la más baja valoración de su vida pública.