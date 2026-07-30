Comandante del Ejército entrega renovado destacamento en el distrito municipal El Rubio, provincia Santiago. Otras Noticias del ERD

Santiago, República Dominicana.– El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, hizo entrega este martes del destacamento de la institución en el distrito municipal El Rubio, municipio San José de Las Matas, provincia Santiago, tras concluir un proceso de remozamiento orientado a mejorar las condiciones de vida y de servicio del personal militar destacado en esa demarcación.

Los trabajos de rehabilitación comprenden las áreas de alojamiento, cocina, comedor, baños, pintura general, así como la reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, garantizando un espacio más funcional, seguro y adecuado para el cumplimiento de las misiones asignadas a la unidad.

Durante la actividad, el Mayor General Camino Pérez destacó que la dignificación de las instalaciones militares constituye una prioridad para el Ejército, al contribuir directamente al bienestar del soldado, fortalecer el apresto operacional y optimizar la capacidad de respuesta de la institución en beneficio de la seguridad de la población. “Cada obra que entregamos representa una inversión en nuestro recurso más valioso: el soldado. Un personal que dispone de instalaciones dignas está en mejores condiciones para cumplir con eficiencia y compromiso la misión constitucional de proteger la nación”, expresó el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez.

La renovación de las instalaciones reafirma el compromiso institucional con el bienestar del soldado y la eficiencia operativa

Acompañaron al Comandante del Ejército, el comandante de la segunda brigada de infantería, coronel Gerardo Cruz Salazar, ERD, el comandante del 5to. batallón de infantería, teniente coronel Antonio Ovalles Rodríguez, ERD, el vice alcalde del distrito municipal El Rubio, señor Gabriel Checo, así como otras autoridades militares y representantes de la comunidad, quienes valoraron la importancia de esta obra para el fortalecimiento de la presencia institucional del Ejército en la zona.

Soldados del Ejército incautan cargamento de madera sin documentación legal en Santiago

La intervención fue llevada a cabo por soldados del Destacamento de Casabito, quienes interceptaron los vehículos mientras realizaban tareas de vigilancia y control.

El primero de los vehículos retenidos es un camión Daihatsu, color azul, placa L071788, conducido por Juan Carlos Beato Pérez, el cual transportaba aproximadamente 1,000 palos de acacia.

El segundo corresponde a un camión Isuzu, color blanco, placa L313128, conducido por Rafael García Minaya, quien viajaba acompañado de Jesús Alberto. En este vehículo fueron encontrados aproximadamente 2,000 palos de acacia.

Los dos camiones, la madera ocupada y las personas detenidas serán entregados al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa apoyando las acciones de protección de los recursos naturales mediante operaciones de vigilancia y control, en coordinación con las autoridades competentes, para prevenir y combatir los delitos ambientales en todo el territorio nacional.

Ejército intercepta a 108 migrantes indocumentados en operativos de seguridad fronteriza en Dajabón



Dajabón, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a ciento ocho (108) nacionales haitianos indocumentados durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Dajabón.

En una de las intervenciones, una patrulla del 10mo. Batallón de Infantería, interceptó en el área conocida como la finca Nene Checo, a cincuenta y cuatro (54) extranjeros cuando intentaban ingresar de manera clandestina a territorio dominicano. El grupo estaba integrado por cuarenta y un (41) hombres, nueve (9) mujeres y cuatro (4) menores de edad.

Las intervenciones fueron realizadas como parte de las operaciones de seguridad fronteriza dispuestas en la provincia Dajabón.

En otro operativo, una patrulla motorizada del mismo batallón detuvo a dieciocho (18) nacionales haitianos, integrados por quince (15) hombres, dos (2) mujeres y una (1) menor de edad, en las proximidades del Puesto Santa María.

Asimismo, atendiendo una alerta recibida, soldados del ERD localizaron y detuvieron a once (11) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en tres (3) hombres, cuatro (4) mujeres y cuatro (4) menores de edad.

De igual manera, miembros del Puesto ERD de Masacre, interceptaron a veinticinco (25) nacionales haitianos cuando intentaban ingresar ilegalmente al territorio nacional desde Haití. Entre los detenidos figuran veintidós (22) hombres y tres (3) mujeres, quienes fueron trasladados a Dajabón para ser entregados a la DGM.

Con estas intervenciones, el Ejército de República Dominicana reafirma el compromiso de mantener el control en la línea fronteriza y actuar de manera oportuna frente a cualquier intento de ingreso ilegal al territorio nacional.

Patrullas del Ejército interceptan a 37 migrantes indocumentados en tres provincias fronterizas

Valverde, Montecristi y Elías Piña, R.D. – Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a treinta y siete (37) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operaciones de patrullaje e interdicción realizadas en las provincias Valverde, Montecristi y Elías Piña.

En una de las intervenciones, soldados del ERD interceptaron a seis (6) nacionales haitianos, integrados por cinco (5) hombres y una (1) mujer, en la comunidad de Loma de Solimán, provincia Montecristi. Los extranjeros se desplazaban a bordo de dos motocicletas sin placa, las cuales fueron ocupadas y entregadas junto con los detenidos al Destacamento Militar Hatillo Palma para los fines correspondientes.

Los operativos fueron desarrollados en Valverde, Montecristi y Elías Piña como parte de las acciones permanentes de interdicción.

En otra operación, miembros de la 25.ª Compañía del ERD, en Pedro Santana, provincia Elías Piña, interceptaron a veinticuatro (24) nacionales haitianos en condición migratoria irregular cuando transitaban por un camino rural que comunica la comunidad de Los Memisos, en Bánica, con la sección Sabana Mula, en Las Matas de Farfán. El grupo estaba integrado por dieciocho (18) hombres, tres (3) mujeres y tres (3) menores de edad.

Asimismo, soldados pertenecientes a la 4ta. Brigada de Infantería detuvieron a otros siete (7) nacionales haitianos, compuestos por cuatro (4) hombres y tres (3) mujeres, en el sector Los Restauradores, municipio de Mao, provincia Valverde, cuando intentaban evadir una patrulla militar establecida en las inmediaciones de la cárcel pública del municipio.

Los treinta y siete (37) extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar a las sedes correspondientes y posteriormente serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.