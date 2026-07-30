Presidente Abinader recibe en el Palacio Nacional al Salcedo Fútbol Club . Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona recibió este miércoles, en el Palacio Nacional, a la delegación del Salcedo Fútbol Club, en reconocimiento por la histórica conquista del campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), un logro que consolida el crecimiento del fútbol nacional y enaltece el deporte dominicano.

La delegación del Salcedo Fútbol Club, integrada por directivos y jugadores, fue recibida por el jefe de Estado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, Milton Ray Guevara, y la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó al Salcedo Fútbol Club por haber ganado el campeonato nacional y aseguró que el Gobierno brindará su respaldo al equipo en reconocimiento a su esfuerzo, la disciplina y la determinación demostrados a lo largo de toda la temporada.

El gobernante destacó que el conjunto salcedense logró una verdadera hazaña al imponerse sobre equipos que partían como favoritos, evidenciando que el trabajo, el talento y la perseverancia pueden superar cualquier pronóstico.

Asimismo, afirmó que el éxito alcanzado por el club debe servir como motivación para continuar fortaleciéndose y consolidándose como una de las principales referencias del fútbol dominicano, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de acompañar su desarrollo.

El presidente Abinader también manifestó su deseo de que, antes de concluir su gestión, pueda inaugurarse un gran estadio en Salcedo, como parte del respaldo al crecimiento del fútbol y al desarrollo deportivo de la provincia.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la conquista del campeonato por parte del Salcedo Fútbol Club constituye un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de un equipo que logró superar todas las expectativas para alcanzar la gloria.

El funcionario afirmó que la victoria del conjunto salcedense demuestra que el talento, el trabajo constante y la confianza en sus capacidades fueron determinantes para coronarse campeones, rompiendo los pronósticos que favorecían a otros equipos.

“Este es el verdadero equipo que representa el ave fénix, porque vino desde abajo, rompiendo todas las expectativas y logrando ponerse la corona de campeón gracias al talento, al esfuerzo y a la confianza de sus atletas y de toda su gente”, expresó Cruz.

Asimismo, manifestó su satisfacción por el impacto que tiene este triunfo en el fútbol dominicano, al considerar que fortalece la competitividad de la liga y abre nuevas oportunidades para los jugadores del club.

El Salcedo Fútbol Club, con sede en la provincia Hermanas Mirabal, escribió una de las páginas más importantes del fútbol profesional dominicano al proclamarse campeón de la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Fútbol, consolidando un proyecto deportivo que ha impulsado el desarrollo de nuevos talentos y fortalecido la práctica de esta disciplina en el país.

Presidente Abinader visitará tres provincias La Vega, La Altagracia y La Romana este jueves

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una agenda de trabajo en las provincias de La Vega, La Altagracia y La Romana, que incluye la inauguración de obras, la participación en actividades de desarrollo y conmemorativas, así como el impulso de proyectos de agua potable en beneficio de los ciudadanos.

El mandatario en La Vega estará presente en la apertura de Expo Vega Real 2026, en Bayahíbe entregará un destacamento de la Armada Dominicana, y en La Romana inaugurará un nuevo centro del ITLA, un polideportivo, dará el primer palazo para obras de agua potable y participará en los actos conmemorativos del 125 aniversario de la fundación del municipio.

La jornada iniciará a las 10:30 de la mañana con la participación del mandatario en el acto inaugural de la Expo Vega Real 2026, que se celebrará en el Country Club de La Vega, uno de los principales escenarios para promover la producción, el comercio y el desarrollo económico de la región Norte.

Bayahíbe

Luego, el mandatario se trasladará al municipio de San Rafael del Yuma, donde encabezará la inauguración de un moderno complejo y destacamento de la Armada de República Dominicana en Bayahíbe, como parte del fortalecimiento de la infraestructura destinada a la seguridad y protección de la zona.

La Romana

El gobernante continuará su agenda de trabajo en la provincia de La Romana, donde participará en los actos conmemorativos del 125 aniversario de la fundación del municipio, una celebración que resalta la historia, el desarrollo y el aporte de esta demarcación al crecimiento económico, turístico y cultural de la República Dominicana.

Más adelante, el jefe de Estado dejará inaugurado el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en La Romana, una obra que ampliará las oportunidades de formación tecnológica para los jóvenes de la provincia y de la región.

La agenda continuará con la inauguración del Polideportivo Club San Martín de Porres y concluirá con el primer palazo para la construcción de las líneas de impulsión que beneficiarán a los sectores de Caleta, Romana Oeste y Vista Catalina, una iniciativa orientada a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en esa demarcación.

Vicepresidenta Raquel Peña destaca apuesta del presidente Abinader por el desarrollo de las provincias como base del crecimiento nacional

La Vega.- La vicepresidenta Raquel Peña destacó este jueves que la visión del presidente Luis Abinader apuesta por el desarrollo integral de las provincias como base del crecimiento nacional, mediante políticas orientadas a fortalecer las capacidades productivas, generar oportunidades y reducir las brechas territoriales.

Durante el acto de inauguración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026, bajo el lema: “El corazón deportivo y comercial del país late en La Vega”, dedicada al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y celebrado en el Country Club de La Vega, Peña afirmó que este compromiso se traduce en acciones concretas dirigidas a impulsar el sector productivo nacional.

Explicó que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, el Gobierno continúa ampliando el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fortaleciendo la formación técnica, promoviendo programas que preparan el talento humano para los empleos del presente y del futuro, y desarrollando infraestructuras que mejoran la competitividad y facilitan la actividad económica.

La vicepresidenta resaltó que La Vega representa un ejemplo del potencial productivo de las provincias dominicanas, al contar con más de 15,400 mipymes que dinamizan la economía local, fortalecen las cadenas de valor y generan oportunidades para miles de familias.

Asimismo, destacó que el desarrollo económico nacional requiere impulsar las capacidades de cada territorio y crear condiciones para que emprendedores, empresas y trabajadores puedan crecer y aportar al progreso del país.

Peña señaló que en La Vega se han ejecutado más de 90 obras de impacto, entre ellas proyectos de infraestructura que contribuyen a mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades de desarrollo regional.

Durante su intervención, anunció que el presidente Abinader autorizó la apertura de un nuevo centro del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en las antiguas instalaciones del Inespre, iniciativa que permitirá ampliar la capacitación técnica y profesional de jóvenes y trabajadores de la provincia.

La funcionaria valoró además la alianza entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía como un elemento esencial para alcanzar un crecimiento económico sostenible, y reconoció el trabajo de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega Real por mantener durante 30 años una plataforma que promueve el comercio, la inversión y el emprendimiento.

Expo Vega Real 2026, que se desarrolla bajo el lema “30 años impulsando el desarrollo de nuestra gente”, espera recibir más de 250,000 visitantes y se consolida como un espacio para fortalecer los encadenamientos productivos, promover la innovación y conectar el talento dominicano con nuevas oportunidades de crecimiento.

Odil Morilla destaca el respaldo del Gobierno al desarrollo y la visión de crecimiento nacional

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, valoró la visión del gobierno del presidente Abinader para impulsar el desarrollo nacional y destacó la importancia de fortalecer la alianza entre los sectores público y privado para generar mayores oportunidades.

Morillo resaltó iniciativas orientadas a promover la educación, la innovación, la tecnología, la productividad y la sostenibilidad, como pilares para aumentar la competitividad y fortalecer las capacidades productivas de las provincias.

Asimismo, reconoció el compromiso de la vicepresidenta Raquel Peña y del Gobierno con el diálogo y el trabajo conjunto con los sectores productivos, destacando que esta colaboración es fundamental para continuar construyendo un país con más desarrollo y bienestar.

Icelsa García destaca crecimiento económico y empresarial de La Vega

La presidenta del comité organizador de Expo Vega Real 2026, Icelsa García, destacó los 30 años de trayectoria de esta feria como un espacio que impulsa el comercio, la capacitación y la promoción de empresas grandes y pequeñas de la provincia.

García resaltó el crecimiento del comercio vegano en sectores como agropecuario, agroindustrial, zonas francas, salud, tecnología, inmobiliario y comercio en general, al tiempo que valoró el papel de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega en el fortalecimiento del desarrollo económico local.

Cámara de Comercio de La Vega reconoce al presidente Abinader por su impulso al desarrollo económico

La Cámara de Comercio y Producción de La Vega Real reconoció al presidente Luis Abinader durante el 30 aniversario de Expo Vega Real, por su respaldo al desarrollo económico, la inversión y la producción nacional.

La distinción fue recibida, en representación del mandatario, por la vicepresidenta Raquel Peña, destacando el compromiso del Gobierno con la institucionalidad, la alianza público-privada y las iniciativas que fortalecen la competitividad y el progreso del país.

Reconocen a Kelvin Cruz por su legado como ministro de Deportes y Recreación

En el acto fue entregado un reconocimiento al ingeniero Kelvin Cruz por sus valiosos aportes al municipio y su legado como ministro de Deportes y Recreación.

Expo Vega 2026 también realizó un reconocimiento a las empresas que han respaldado este evento de manera ininterrumpida: Alaver, Banco Popular, Induveca, Mercasid, Ministerio de Agricultura, Baltimore Dominicana, Farmacia El Sol, Claro, Cervecería Vegana, Cervecería Nacional Dominicana e Industrias Banilejas.

Estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; los directores de Intabaco, Iván Hernández; de Idoppril, Agustín Burgos; el administrador de Egehid, Rafael Salazar; la gobernadora de La Vega, Luisa de la Mota; la alcaldesa Amparo Custodio y el exministro de Agricultura, Limber Cruz, entre otras personalidades.

Gobierno de la Republica Dominicana lanza el programa “Embajadores STEM” para impulsar el talento que demandará la economía del futuro

De izquiera a derecha, los Ministros de Educacion Luis Miguel De Camps Garcia y de Industria y Comercio Yayo Sanz Lovatón,

Santo Domingo.- Con el objetivo de ampliar las capacidades en los jóvenes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el de Educación (Minerd) lanzaron el programa “Embajadores STEM”, que busca preparar el talento joven para orientarlos hacia los sectores estratégicos que tienen alto potencial de crecimiento para los nuevos puestos de trabajo.

El lanzamiento fue encabezado por los ministros Yayo Sanz Lovatón y Luis Miguel De Camps.

Al presentar el programa, Sanz Lovatón manifestó que su compromiso es buscar las herramientas necesarias para que las industrias, los comercios y las mipymes se desarrollen para afrontar los nuevos desafíos que presenta el mundo y que eso se hace a través de la preparación que deben tener los jóvenes con las carreras STEM.

Dijo, además, que, con el liderazgo del presidente Luis Abinader, de la mano de su equipo de trabajo, y en especial del ministro de Luis Miguel De Camps, esta iniciativa busca esencialmente que los bachilleres tengan capacidad de innovar sus procesos productivos.

Expuso que la República Dominicana vive una oportunidad histórica para consolidarse como un destino estratégico para la inversión, impulsada por el nearshoring, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y el crecimiento económico proyectado de 4.5 % para 2026, el más alto de América Latina.

De su lado, Luis Miguel De Camps, expresó que el fortalecimiento de las capacidades STEM forma parte de una política más amplia de innovación educativa.

“Nuestra Estrategia Nacional de Educación Digital, con énfasis en pensamiento computacional e inteligencia artificial, procura integrar estas capacidades al currículo, a la formación docente y a las experiencias de aprendizaje”, destacó.

La viceministra de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Lucía Zorrilla, presentó el programa y manifestó que este nace con un propósito muy claro: acercar a los jóvenes a las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, además de fortalecer la conexión entre la educación y el sector productivo.

Acerca del programa

El programa Embajadores STEM surgió a través del informe STEM en RD: Educación para la innovación y el crecimiento, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en 2024.

En respuesta a este desafío, el programa se concibe como una iniciativa estratégica del MICM, orientada a motivar a estudiantes de 5.º y 6.º de secundaria a conocer, interesarse y considerar carreras STEM. Para ello, se desarrollarán charlas motivacionales, sesiones de preguntas y respuestas y otras actividades de sensibilización, impartidas por profesionales en ejercicio que actuarán como Embajadores STEM, compartiendo sus experiencias académicas y profesionales.

El primer Informe de Talento STEM del MICM confirmó que el principal desafío es la disponibilidad de talento y detalló, además, que solo el 14 % de los egresados universitarios pertenecen a áreas STEM, persisten brechas de género y existe una alta concentración territorial del talento.

Plan piloto

En una fase piloto de seis meses, el programa contempla la formación de 100 Embajadores STEM, con un alcance estimado de 200 centros educativos en las provincias de Santo Domingo y Santiago, en coordinación con aliados del sector público y privado.

Importancia de las carreras STEM

Las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español) son vitales porque impulsan la innovación global, resuelven desafíos complejos como el cambio climático y la salud, y ofrecen una alta empleabilidad con salarios competitivos en un mercado laboral cada vez más digitalizado y automatizado.

Embajadores STEM es una apuesta de país, alineada con el Decreto 588-20 y Meta 2036, que conecta a estudiantes con profesionales que hoy trabajan en la industria, acercándolos a oportunidades reales de desarrollo profesional. Más que un programa de orientación vocacional es una estrategia para construir el talento que demandará el país en los próximos años.

En la presentación, estuvieron presentes Ancell Scheker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd; José Alejandro Aybar, canciller de la Universidad del Caribe (Unicaribe), y Johannes Kelner, director del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). De parte del MICM estuvo Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial.

Canciller Roberto Álvarez alerta sobre nuevas modalidades de trata de personas vinculadas al crimen organizado

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, alertó este jueves que las víctimas de trata de personas ya no solo son sometidas a explotación sexual o laboral, sino que, bajo amenazas, son obligadas a participar en operaciones fraudulentas, como estafas financieras, ciberdelincuencia y lavado de activos.

Al encabezar el acto conmemorativo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, con el tema “Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en la Delincuencia Organizada”, el canciller afirmó que esta nueva modalidad representa desafíos para los sistemas de justicia, la seguridad y la gestión migratoria, al tiempo que obliga a fortalecer las capacidades de los Estados para identificar oportunamente a las víctimas y garantizar que no sean criminalizadas por delitos cometidos bajo coerción.

“La trata de personas constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay una vida marcada por el engaño, la coerción o la violencia; una persona privada de su libertad, de su dignidad y de la posibilidad de decidir su propio futuro”, expresó el ministro.

Frente a este fenómeno, el canciller reafirmó el compromiso del país con fomentar la prevención, la persecución penal, la protección integral de las víctimas y la cooperación internacional a través de la presidencia que ostenta el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim), órgano responsable de coordinar la respuesta nacional frente a este delito, y de la vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el período 2026-2028.

Por su lado, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, destacó que República Dominicana ha impulsado importantes iniciativas para enfrentar estas nuevas modalidades delictivas, entre ellas la Mesa de Cibertrata, la Unidad de Cibertrata y el proyecto que desarrolla junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para fortalecer el uso de la tecnología en la prevención, detección e investigación de estos delitos.

El viceministro también resaltó que el Mirex continúa fortaleciendo las capacidades del servicio exterior dominicano para identificar posibles víctimas de trata en el extranjero, brindarles orientación oportuna y activar los mecanismos de asistencia y protección consular correspondientes.

En tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó a visibilizar las víctimas de trata de personas, destacando que se encuentra en el Congreso Nacional, depositado por el presidente de la República, un Proyecto de Ley de Protección de Víctimas y Testigos, una legislación modelo para la atención integral de las víctimas.

“Tenemos la obligación constitucional de proteger las víctimas y es algo que, en el Ministerio Público, la Cancillería y otras instituciones que hoy están aquí presentes lo hemos tomado absolutamente en serio, y con una profunda vocación de servicio”, sostuvo.

Como parte del programa del evento de conmemoración de esta fecha, el abogado y especialista en seguridad, Dr. Irving Vidal, impartió la conferencia magistral “Detrás de la estafa: la evolución de la trata de personas en las nuevas economías criminales”, durante la cual analizó las transformaciones que ha experimentado este delito en el contexto de las nuevas economías criminales.

El acto, celebrado en el Centro de Convenciones del Mirex, contó además con la participación de los viceministros de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la directora de Asuntos Migratorios del Mirex, Jadhel Herrera, entre otros funcionarios. También, reunió a representantes de las instituciones que integran la Citim, miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, autoridades nacionales, representantes de la academia y de la sociedad civil.

SNS afirma que los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe evidencian capacidad de respuesta de la Red Pública de Salud

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, afirmó que los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe evidencian la capacidad de respuesta de la Red Pública de Salud, gracias a una infraestructura hospitalaria, personal especializado, tecnología y una efectiva coordinación interinstitucional que permiten ofrecer asistencia oportuna y gratuita a atletas, delegaciones, visitantes y población en general.

Durante una entrevista televisiva, Landrón explicó que el SNS puso a disposición de la justa deportiva toda la Red Pública de Salud, integrada por más de 200 hospitales, 1,710 Unidades de Atención Primaria (UNAP) y cerca de 89,000 colaboradores, con el propósito de garantizar asistencia médica permanente en cada una de las sedes de competencia.

El funcionario destacó que, por disposición del presidente Luis Abinader, el Estado dominicano ofrece atención médica gratuita a los atletas, sus acompañantes y familiares, independientemente de que cuenten o no con seguros médicos internacionales.

Asimismo, señaló que la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar constituye el principal centro de referencia del operativo sanitario, al concentrar hospitales de alta complejidad y un equipo multidisciplinario integrado por neurocirujanos, ortopedas, especialistas en medicina deportiva, intensivistas y otros profesionales preparados para responder ante cualquier eventualidad médica.

Explicó que el operativo también dispone de estudios diagnósticos especializados, entre ellos resonancias magnéticas cuando las lesiones lo requieren, además de mantener coordinación permanente con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para el traslado oportuno de pacientes.

Landrón informó que más de 500 médicos participan en el operativo sanitario desplegado en Santo Domingo, Santiago, Bonao, La Vega, Moca, Cabarete, Punta Arena y las demás sedes donde se desarrollan las competencias.

Agregó que el SNS habilitó un hospital en la Villa Centroamericana para brindar asistencia inmediata a los atletas y garantizar, junto con la unidad de control antidopaje, el cumplimiento de los protocolos establecidos por las federaciones deportivas y los médicos de cada delegación.

De su lado, el doctor José Joaquín Puello Herrera, indicó que las principales atenciones médicas corresponden a lesiones traumatológicas propias de la actividad deportiva, además de algunos casos de hipertensión arterial, cefaleas y una apendicitis.

Puello aseguró que la República Dominicana cuenta con la capacidad clínica, médica y operativa necesaria para responder a cualquier situación que pueda presentarse durante la celebración de los Juegos.

Finalmente, Landrón sostuvo que el operativo sanitario implementado para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe refleja el fortalecimiento de la Red Pública de Salud y confirma que el sistema sanitario nacional responde con eficiencia gracias a su infraestructura hospitalaria, personal especializado, tecnología y coordinación interinstitucional.