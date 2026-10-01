FARD cierra septiembre con tradicional misa de acción de gracias y eleva oración por su misión institucional

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.– La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) celebró su tradicional misa de acción de gracias correspondiente al cierre del mes de septiembre, jornada en la que sus miembros elevaron oraciones por la protección, dirección y fortalecimiento de la misión institucional.

De acuerdo con una nota de prensa enviada este lunes, la celebración eucarística fue realizada en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y coincidió con la conmemoración del Día Nacional de la Biblia en República Dominicana, así como con el cierre de un mes marcado por el 64.º aniversario del Grupo de Combate, unidad que forma parte de la estructura operacional e histórica de la institución.

La misa estuvo encabezada por el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto al general de brigada piloto Manuel José Brito Estepan, subcomandante general; el general de brigada Dionisio De La Rosa Hernández, inspector general, y el general de brigada piloto Manuel García Lithgow, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

Mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo.

También participaron el teniente coronel Juan Piña Duluc, FARD (DEM), comandante del Grupo de Combate, así como oficiales generales, miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, oficiales superiores y subalternos, suboficiales, clases y alistados.

Durante la homilía, el mayor capellán castrense Luis Obispo Méndez, FARD, centró su mensaje en la importancia de reconocer la protección y dirección de Dios en las responsabilidades asumidas por los integrantes de la institución.

Como parte de su reflexión, tomó como referencia el Salmo 127:1: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia”.

Mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo junto otros miembros de la FARD (Foto: Prensa FARD)

El religioso exhortó a colocar en Dios los esfuerzos y propósitos vinculados al servicio institucional, al tiempo que resaltó la importancia de la fe como parte de una jornada dedicada a la oración y al agradecimiento.

La celebración forma parte de la práctica mensual de la Fuerza Aérea de República Dominicana de realizar una misa al concluir cada mes, como espacio para agradecer por las bendiciones recibidas, pedir protección y encomendar la misión y el servicio de los hombres y mujeres que integran la institución.