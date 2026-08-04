El Consejo Nacional de la Magistratura aprueba cronograma de trabajo para el proceso de evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- En la Republica Dominicana el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, celebró este lunes una sesión durante la cual se aprobó el cronograma que regirá las próximas etapas del proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyo período constitucional finalizó el pasado 3 de abril de este año.

La aprobación del cronograma tiene como propósito organizar las etapas del proceso conforme a las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley Núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los plazos correspondientes.

En la sesión de trabajo participaron los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se conectó de manera virtual; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM, Nancy Salcedo, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.

Estuvieron presentes todos los miembros, de tal manera que se respetó el quorum legal exigido para esta primera sesión.

Con la aprobación de este cronograma, el CNM da inicio a la organización de las labores que conducirán al proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento con los mandatos constitucionales y los principios que la misma ley establece.

Al final de la sesión, la magistrada Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, ofrecieron unas breves declaraciones, en las que anunciaron el inicio del cronograma de trabajo provisional a partir del 7 de agosto y hasta el 23 de octubre de 2026, incluyendo una segunda fase de postulaciones abiertas al público, una vez se hayan determinado posibles vacantes.

Aclararon que el cronograma puede sufrir modificaciones según vayan avanzando los trabajos. También informaron sobre la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de que las entrevistas de evaluaciones de desempeño se realicen de manera pública, según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 2-25 del CNM.

Igualmente comunicaron la decisión personal del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, así como de la propia magistrada Salcedo, de no optar por un próximo período como jueces de la Suprema Corte de Justicia.