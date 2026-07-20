Fuerza Aérea de República Dominicana gradúa nuevos pilotos aviadores en el Día de Nuestra Señora del Carmen

​Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo, Este, R. D.-La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) celebró por todo lo alto su tradicional ceremonia de graduación académica y militar, un magno evento que coincidió con la culminación de los actos conmemorativos en honor a su patrona espiritual, Nuestra Señora del Carmen. En el acto central se certificó la finalización de rigurosos programas de formación y se reconoció la excelencia de sus miembros.

​El momento cumbre de la actividad institucional consistió en la imposición de las codiciadas alas aeronáuticas a los nuevos graduandos de los diferentes cursos de piloto aviador. Con esta entrega, el cuerpo militar consolida de manera estratégica sus capacidades operacionales y reafirma su estricto compromiso con la profesionalización y la excelencia educativa de su personal táctico.

​La alta investidura estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la FARD, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez. Al evento asistieron las máximas autoridades académicas de la institución, incluyendo a los directivos de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE) y de la Dirección de Educación y Capacitación (DECEFARD).

A la importante gala militar se dieron cita diversas personalidades del ámbito de la seguridad nacional, entre las que destacó la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. Su asistencia reafirmó los lazos de integración, cooperación y respaldo mutuo que mantienen los cuerpos armados y la institución del orden en las tareas del Estado.

Cada mes de julio, la Fuerza Aérea de República Dominicana concentra sus actividades institucionales más relevantes en torno a la festividad de la Virgen del Carmen. Esta graduación de pilotos en la base aérea correspondiente representa el principal indicador de avance en el entrenamiento de defensa aérea del país para este año 2026, mostrando la renovación de mandos y técnicos en las filas militares.