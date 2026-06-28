Chapoteando en la Corrupción

El lodazal que nos consume desde adentro

En Puerto Rico, la corrupción no es un escándalo ocasional que sacude la conciencia ciudadana y luego desaparece. Es el agua en la que nadamos. Es el aire que respiramos dentro de las agencias públicas, los municipios, las juntas de directores y los contratos millonarios. Y lo más perturbador no es que ocurra, sino que ocurre a plena luz del día, fragmentada, documentada en papel y protegida por su propio caos.

I. La Corrupción Como Sistema, No Como Excepción

Cuando los ciudadanos escuchan hablar de corrupción gubernamental, tienden a imaginar a un solo funcionario codicioso, un maletín de dinero en efectivo, un acto aislado de traición. Esa imagen es conveniente para el sistema corrupto, porque lo hace ver como anomalía. La realidad es mucho más oscura: la corrupción en Puerto Rico opera como una red orgánica de intereses, no como hechos aislados.

En el gobierno central, los contratos se adjudican con criterios que no siempre coinciden con el bien público. Los puestos de confianza proliferan como hongos después de la lluvia, desplazando a servidores públicos competentes para colocar leales políticos sin cualificaciones. Los dineros federales —destinados a escuelas, carreteras, recuperación de desastres— circulan por laberintos de subcontratistas que a veces tienen como único mérito su cercanía al poder. A nivel municipal, la situación en muchos pueblos no difiere: alcaldes que se comportan como señores feudales, empleados fantasmas, obras públicas que nunca se completan pero que sí se pagan.

El patrón no es el robo descarado. El patrón es la opacidad institucionalizada.

II. La Cabeza de Medusa: Cómo Se Protege la Corrupción a Sí Misma

En la mitología griega, la Medusa era un monstruo cuya mirada convertía en piedra a quien la mirara de frente. Cortarle una cabeza era inútil: de cada herida nacían más serpientes. La corrupción gubernamental en Puerto Rico funciona exactamente así.

La comunicación institucional está deliberadamente fragmentada. Un expediente que debería estar digitalizado vive en archivos físicos repartidos entre tres agencias distintas. Los correos electrónicos oficiales nunca terminan de decir nada comprometedor. Las decisiones relevantes se toman en conversaciones telefónicas o en almuerzos fuera del horario oficial. Todo está en papel, pero el papel está disperso, desactualizado o incompleto. Investigar requiere años. Probar requiere décadas. Y para cuando la evidencia se consolida, los responsables ya se han movido a otros puestos, han renegociado sus lealtades o han encontrado amparo en el silencio cómplice de sus sucesores.

Este es el diseño más sofisticado de la corrupción moderna: no requiere conspiraciones elaboradas. Solo requiere burocracia enredada, silos de información y una cultura institucional donde preguntar demasiado se convierte en insubordinación.

Los fiscales y auditores trabajan con las manos atadas. La Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Fiscalía Especial Independiente son instituciones que —cuando funcionan con integridad— enfrentan el reto hercúleo de reconstruir un rompecabezas cuyas piezas han sido guardadas en gavetas distintas, a veces en municipios distintos, a veces destruidas discretamente en la próxima transición de poder.

III. El Costo Real: Lo Que No Se Construyó, Lo Que No Se Aprendió

La corrupción tiene víctimas que no aparecen en los titulares. Son las aulas sin libros de texto actualizados. Los hospitales municipales que cerraron por “falta de fondos” mientras los contratos se repartían entre amigos. Las carreteras que se derrumban cada temporada de lluvias porque se construyeron con materiales inferiores que nadie inspeccionó. Son los miles de estudiantes puertorriqueños que llegan a cuarto grado sin poder leer con comprensión, porque los recursos destinados a su educación tomaron otros caminos.

Según los datos del NAEP (National Assessment of Educational Progress) y las evaluaciones META-PR, Puerto Rico mantiene niveles de aprovechamiento académico que se encuentran entre los más bajos de todo el territorio estadounidense. No es coincidencia. Es la consecuencia directa de décadas de inversión educativa mal distribuida, compras de materiales a sobreprecios, contratos de servicios con amigos del partido y una planta docente que ha sido tratada como peón de negociación política en lugar de como el pilar profesional que es.

La corrupción no roba solo dinero. Roba futuro.

IV. La Única Vacuna: Educación de Calidad, Sin Negociación

No existe antídoto más poderoso contra la corrupción que un ciudadano educado. No hablo de un ciudadano que haya asistido a la escuela. Hablo de un ciudadano que piensa con rigor, que lee con comprensión crítica, que conoce sus derechos, que sabe auditar a sus representantes y que se niega a intercambiar su voto por una nevera o un empleo de confianza.

La educación de calidad no es un lujo ideológico. Es una necesidad estratégica para la supervivencia democrática de Puerto Rico. Una población con pensamiento crítico desarrollado no tolera la opacidad. Exige transparencia. Demanda rendición de cuentas. Organiza su comunidad. Litiga cuando es necesario. Vota con información. Y, sobre todo, enseña a sus hijos que el acceso al poder público no es un premio, sino una responsabilidad.

Pero para que eso ocurra, necesitamos reformar radicalmente cómo concebimos la educación pública en Puerto Rico. No se trata de más tecnología en las aulas sin maestros capacitados para usarla. No se trata de pruebas estandarizadas que miden pobreza más que conocimiento. Se trata de:

Maestros respetados, bien remunerados y protegidos del clientelismo político.

Currículos que enseñen a argumentar, a dudar y a verificar, no solo a memorizar.

Educación cívica obligatoria desde los primeros grados, que explique cómo funciona el gobierno, dónde va el dinero público y cómo se puede fiscalizar.

Transparencia radical en el manejo de los fondos educativos, con auditorías accesibles al público y sin intermediarios políticos.

La educación de calidad y la lucha contra la corrupción no son proyectos paralelos. Son el mismo proyecto.

V. El Momento de Mirar a Medusa de Frente

Perseo no derrotó a Medusa mirándola directamente. Usó un escudo pulido como espejo para ver sin ser petrificado. Nosotros también necesitamos ese espejo: la transparencia institucional, la digitalización de documentos públicos, la independencia real de los organismos de fiscalización y, sobre todo, una ciudadanía que haya aprendido, desde la escuela, que su gobierno le pertenece.

Puerto Rico no puede seguir chapoteando en el lodazal de la corrupción como si fuera condición natural de nuestra existencia. No lo es. Es una elección de quienes ostentan el poder y una omisión de quienes no hemos exigido suficiente. Cada vez que un contrato se adjudica sin competencia, cada vez que un nombramiento político desplaza a un profesional competente, cada vez que un expediente desaparece conveniente mente, somos todos cómplices si guardamos silencio.

La corrupción prospera en la oscuridad y en la ignorancia. La educación de calidad es la luz. Encendámosla.