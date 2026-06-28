Comandante del Ejército recorre puestos fronterizos en Elías Piña e Independencia. Otras Noticias del ERD

Comendador, provincia Elías Piña.- El Comandante General del Ejército de la Republica Domincana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido por distintas instalaciones de la institución en las provincias Elías Piña e Independencia, donde revisó, junto a los comandantes de la Tercera y Quinta Brigadas de Infantería, los dispositivos de seguridad establecidos en la línea fronteriza.

La jornada inició en la Fortaleza La Estrelleta, sede del 11vo. Batallón de Infantería, en el municipio Comendador, provincia Elías Piña, donde el Comandante del Ejército se dirigió a las tropas formadas y las exhortó a desempeñar con firmeza y compromiso la tarea de resguardar la frontera terrestre.

Posteriormente, continuó su recorrido por los puestos fronterizos de La Laguna, El Valle y Calimete, desde donde se trasladó a los destacamentos de Hondo Valle y Cañada Miguel, este último recientemente remozado.

Desde esa localidad se dirigió al destacamento Aniceto Martínez, donde supervisó los trabajos de remozamiento de sus instalaciones, para luego continuar a través del Parque Nacional Sierra de Neyba hasta el puesto La Pirámide 204, también en proceso de remodelación.

Más adelante, visitó los destacamentos Cacique Enriquillo y Los Pinos del Edén, para continuar hasta los puestos No. 8, Boca de Cachón y el destacamento de La Y, estos últimos ubicados en la provincia Independencia.

Finalmente, el Mayor General Camino Pérez visitó la Fortaleza El Rodeo, sede del 14to. Batallón de Infantería en el municipio de Jimaní, donde también se dirigió a las tropas presentes y reiteró la importancia de actuar con profesionalismo, integridad y apego a los valores militares.



Acompañaron al Comandante del Ejército el General de Brigada Freddy Soto Thormann y el Coronel Domingo Cruz Sosa, comandantes de la Quinta y Tercera Brigadas de Infantería, respectivamente.



Durante el recorrido, el Comandante General pudo constatar las condiciones operativas de las unidades visitadas, así como los avances de los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura militar que desarrolla la institución en la zona fronteriza, orientados a mejorar las capacidades operacionales y las condiciones de servicio del personal destacado en esa región del país.

Ejército persigue a presunto traficante de indocumentados y detiene a 20 haitianos en condición migratoria irregular en Santiago Rodríguez



Tras una persecución el presunto traficante de indocumentados conocido como Bobolé abandonó el vehículo con los extranjeros y huyó hacia una zona boscosa. Autoridades activan su localización.

Santiago Rodríguez, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron un vehículo en el cual eran transportados veinte (20) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, el cual era conducido presuntamente por un reconocido traficante de indocumentados, de acuerdo a los informes de los organismos de inteligencia.

La operación fue llevada a cabo en horas de la madrugada, luego de que se recibieran informaciones sobre el posible traslado de un grupo de extranjeros indocumentados desde la provincia Dajabón con destino al municipio de Navarrete.

Los miembros del Ejército desplegaron un dispositivo de vigilancia en la carretera El Rubio-Monción, próximo a la comunidad Los Llanos de Bulla, provincia Santiago Rodríguez, donde localizaron una jeepeta marca Toyota, modelo 4Runner Limited 4×2, color gris, año 2018, placa G631731.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor aceleró la marcha, originándose una persecución. Al aproximarse las unidades el conductor, abandonó el vehículo, escapando a través de una zona boscosa, dejando a los ocupantes dentro del vehículo.

Durante la inspección, los soldados encontraron a veinte (20) nacionales haitianos indocumentados, entre ellos catorce (14) hombres, cinco (05) mujeres y una (01) menor de edad.

Los extranjeros detenidos y el vehículo retenido fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes, mientras se activa la búsqueda del presunto traficante conocido como Bobolé.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia y control fronterizo en toda la línea limítrofe del país, mediante patrullajes permanentes y operaciones de interdicción orientadas a prevenir el tráfico ilícito de migrantes y a combatir los delitos transnacionales.

Ejército localiza con drones a 30 haitianos indocumentados en zona fronteriza de Dajabón

Dajabón, R.D. – Un grupo de treinta (30) nacionales haitianos con estatus migratoria irregular, fue localizado con unidades de drones del Ejército de República Dominicana (ERD), durante un operativo de vigilancia e interdicción realizado en la provincia Dajabón.

Los extranjeros fueron interceptados en las inmediaciones de la finca conocida como “Nene Checo”, donde las unidades de drones detectaron su desplazamiento.

Entre los detenidos figuran diecinueve (19) hombres, ocho (08) mujeres y tres (03) menores de edad.

Tras su detención, los extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa reforzando las operaciones de vigilancia y control en la zona fronteriza, utilizando tecnología y patrullaje permanente para combatir la migración irregular y fortalecer la seguridad nacional.

Detienen conductor que transportaba haitianos indocumentados en autobús de pasajeros en San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana, R.D. – El conductor de un autobús de pasajeros fue detenido por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), cuando transportaba a nueve (09) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en la provincia San Juan de la Maguana.

El detenido fue identificado como Martín Francisco Álvarez, quien conducía un autobús marca Hyundai, modelo Universal, color blanco, placa I075800, perteneciente a la ruta Elías Piña–Santo Domingo. La intervención tuvo lugar a la altura del kilómetro 13 de la carretera Sánchez, tramo San Juan-Azua.

La detención se produjo durante un operativo realizado por soldados destacados para servicio en la Fortaleza General José María Cabral.

Durante la inspección del vehículo, los miembros del Ejército detectaron a nueve nacionales haitianos indocumentados, integrados por siete (07) adultos y dos (02) menores de edad.

Tanto el conductor como los extranjeros y el autobús fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza General José María Cabral, donde se realizan los procedimientos correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes.

El ERD mantiene de forma permanente operaciones de vigilancia e interdicción en las principales vías y zonas fronterizas del país, con el objetivo de combatir el tráfico ilegal de migrantes y fortalecer el control territorial.