César Fernández critica reforma policial y propone nuevo modelo

Santo Domingo, R. D.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Ingeniero César Fernández, aseguró este lunes que un eventual gobierno encabezado por esa organización en 2028 retomará un modelo integral de seguridad ciudadana similar al implementado durante la administración del expresidente Leonel Fernández.

Al tiempo que calificó como un fracaso la reforma policial impulsada por el Gobierno tras la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional el pasado fin de semana.

Cuestiona reforma policial y plantea Seguridad Democrática

Durante una entrevista en El Despertador este lunes, Fernández afirmó que el trágico hecho ocurrido en la cañada Guajimía evidencia que las transformaciones anunciadas en la Policía Nacional no han dado los resultados esperados.

«Lo primero que haríamos sería retomar planes como Seguridad Democrática«, expresó el dirigente político al recordar el programa ejecutado durante el último cuatrienio del segundo mandato de Leonel Fernández.

Según explicó, esa estrategia involucraba no solo a la Policía Nacional, sino también a las policías municipales, líderes comunitarios, comerciantes y organizaciones sociales, combinando programas deportivos, culturales, de emprendimiento y prevención para reducir la criminalidad.

El Ingeniero Fernández sostuvo que ese modelo permitió que en 2011 Santo Domingo fuera reconocida entre las ciudades más seguras de América Latina y aseguró que la Fuerza del Pueblo trabaja en una nueva propuesta adaptada a los desafíos actuales, incorporando tecnología y fortaleciendo la participación ciudadana.

Durante la entrevista en el respetado programa de Television “El Despertador” también se refirió a las recientes salidas de dirigentes de la organización y restó importancia a esas desvinculaciones.

Afirmó que la movilidad entre partidos es normal en la política y aseguró que las bajas han sido ampliamente compensadas con nuevas incorporaciones.

Como ejemplo, mencionó las recientes juramentaciones realizadas en Barahona, Sánchez Ramírez, Samaná y Madrid, España, donde, según dijo, decenas de personas, incluyendo antiguos miembros del partido oficialista, pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo.

Destacó, además, la conformación oficial de Fuerza Joven del Pueblo, estructura que agrupa a militantes entre 18 y 35 años.

Explicó que la nueva organización juvenil busca atraer a jóvenes interesados en causas sociales, como la protección del medio ambiente, el bienestar animal, el emprendimiento, la innovación tecnológica y la participación política.

«Los jóvenes no llegan buscando cargos; llegan a asumir causas», sostuvo.

Fernández también respondió a preguntas sobre la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de recibir nuevamente a antiguos dirigentes.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo no siente preocupación por esa iniciativa y afirmó que la organización continúa fortaleciendo su estructura con nuevos liderazgos y profesionales.

Asimismo, negó que exista un supuesto grupo de dirigentes que impida el acceso al presidente Leonel Fernández.

Rechazó los señalamientos que involucran a Roberto Rosario, Radhamés Jiménez, Rubén Maldonado y a él mismo como un «cerco» alrededor del exmandatario.

Por el contrario, aseguró que Leonel Fernández mantiene una agenda diaria de reuniones con dirigentes nacionales, provinciales y municipales.

Críticas a la reforma tributaria aprobada

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso.

Fernández calificó la iniciativa como una «reforma fiscal disfrazada» y aseguró que el Gobierno no tenía necesidad de imponer nuevas cargas impositivas.

Argumentó que el incremento en los impuestos fue justificado inicialmente por el aumento en el subsidio a los combustibles, pero afirmó que la reducción posterior del precio internacional del petróleo eliminó esa necesidad.

Según explicó, el Estado únicamente requería alrededor de 890 millones de pesos adicionales para completar el subsidio previsto para este año.

El dirigente político sostuvo que las nuevas medidas terminarán afectando a la clase media y a los consumidores.

A su juicio, las empresas trasladarán el aumento de impuestos al precio de productos de consumo masivo, como alimentos, detergentes, aceites y otros artículos básicos.

También advirtió que la reforma impactará servicios financieros y plataformas digitales.

Mencionó que aplicaciones como Netflix, Spotify y servicios de almacenamiento en la nube estarán sujetas a nuevos impuestos, mientras que las entidades bancarias podrían trasladar parte de sus mayores costos a los usuarios.

Lo que preocupa a la Fuerza del Pueblo es que, sin necesidad, se golpee a la clase media y a los sectores más vulnerables», afirmó.

Impacto en clase media y consumo

Fernández recordó que el propio expresidente Leonel Fernández impulsó la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual contempla un pacto fiscal.

Sin embargo, aclaró que ese proceso debía realizarse mediante consenso entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, y no mediante medidas tributarias aprobadas de manera acelerada.

Sostuvo que la coyuntura económica actual no era la adecuada para una reforma de esa naturaleza y atribuyó la situación fiscal al modelo económico implementado por el Gobierno.

Criticó el aumento del gasto social mediante subsidios y bonos, al considerar que ha desplazado la inversión pública en infraestructura.

En ese sentido, cuestionó el ritmo de ejecución de obras como la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y los trabajos del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Asimismo, advirtió que la población muestra un creciente descontento por las nuevas medidas fiscales y llamó al Gobierno a evitar decisiones que puedan afectar la estabilidad social.

Durante la conversación, el dirigente afirmó que ha recibido informaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse otra reforma tributaria en el futuro.

Aunque no ofreció detalles específicos, consideró que aumentar nuevamente la carga impositiva podría generar mayores tensiones sociales.

En otro orden, César Fernández expresó el respaldo de la Fuerza del Pueblo a la aprobación de un nuevo Código Penal, al entender que el actual tiene más de un siglo de vigencia y deja fuera numerosos delitos modernos.

No obstante, sostuvo que algunos artículos deben ser modificados antes de su entrada en vigor.

Entre ellos mencionó el artículo 192, al considerar que podría afectar el ejercicio de los profesionales de la salud y vulnerar derechos fundamentales.

Finalmente, reiteró que la Fuerza del Pueblo continuará presentando propuestas en materia de seguridad, economía y fortalecimiento institucional, con miras a las elecciones de 2028, insistiendo en que el partido trabaja en un proyecto de gobierno centrado en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la protección del poder adquisitivo de la población.