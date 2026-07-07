Leonel Fernandez califica como “Gran Retroceso” Muerte de de joven a manos de la Policia Nacional Dominicana y critica reforma policial

Santo Domingo, R. D. – El ex-presidente de la República Dominicana y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández Reyna, calificó este domingo como un “gran retroceso” para el país la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 18 años, quien falleció tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste.

Durante la presentación de la estructura nacional de juventud de la Fuerza del Pueblo, celebrada en el Club San Carlos, Fernández manifestó su indignación por el hecho y sostuvo que ninguna infracción de tránsito puede terminar con la pérdida de una vida humana.

“Las multas se pagan con muerte; ese es el gran retroceso del PRM”, expresó el exmandatario, al referirse al caso del joven, cuyo padre es pastor y quien, según dijo, era un técnico en la realización de eventos y un trabajador ejemplar.

Tras observar el video del incidente, Fernández cuestionó la actuación del agente y señaló que, desde el punto de vista legal, no había lugar a una detención, ya que circular sin placa o documentación es una infracción de “simple policía” que se sanciona con multa.

El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó los resultados de la reforma policial impulsada por el Gobierno, argumentando que si esta no puede garantizar la vida de los ciudadanos, “no sirve para nada”. Exigió que los programas de formación instruyan a los agentes sobre los límites legales de sus actuaciones.

En otro orden, Fernández destacó el papel de la juventud en el futuro político del país, asegurando que su organización contará con un 40 % de candidatos jóvenes en la boleta para el próximo torneo electoral, superando la cuota legal del 10 %.

El líder político recordó proyectos impulsados en sus gestiones, como el ITLA y las becas internacionales, y reiteró su visión de consolidar un Corredor Tecnológico para convertir a la República Dominicana en un centro regional de innovación y empleo de alto valor.

“Yo les prometo desde aquí que eso es lo que vamos a hacer para el próximo torneo electoral: nutrir de jóvenes la boleta electoral. Tendremos más regidores, más alcaldes, más diputados y más senadores en todo el país”, concluyó el ex-mandatario del Hermoso Pais Caribeño.