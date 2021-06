CARLO CAREZZANO: UNA GRAN PROMESA DEL SKATEBOARD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El joven atleta ha participado en importantes competencias internacionales como: Tampa AM 2014Transworld Cut 2014Adidas Skate Copa 2015Volcom Wild in the Park 2015, entre otras.

José Rosario.-

Míami, Florida.- Si bien es cierto que el espíritu del deporte corre por las venas de los dominicanos, no menos cierto es qué hay algunos de ellos como el Skateboarding, en el que no tenemos tantos talentos internacionales que se destaquen en el país;, sin embargo hay fenómenos y excepciones que se dan, cómo es el caso de la gran ‘Promesa del Skateboard’, Carlo Carezzano. Hace poco conocí el talento y destrezas de Carlo, quien reside en Nueva York, que me motivaron hacer una entrevista; a continuación las respuestas, del conocido atleta a mis preguntas.

Que significa para ti Representar la República Dominicana en cada competencia?

Me hace feliz saber que soy de los pocos que pueden salir a dar la cara por este deporte, fuera del país.



Cuales son tus sueños y metas como atleta de este deporte? Culturizar el skateboarding y el deporte extremo en general.



Cual ha sido el punto más difícil y cual el ma importante en tu carrera?



El punto más difícil fue salir de la República Dominicana. Cada paso que he dado es importante ya sea pequeño o grande, lo que he podido hacer es más difícil que ser doctor, o tener una carrera normal en la vida.



Que es lo que más te apasiona de este deporte ?Al ser un deporte extremo siempre y que tiene depende de muchas técnicas y habilidades físicas, hay trucos que no todo el mundo es capas de hacer, eso lo hace más interesante.



Cuales son las competencias más importantes en las que has participado ? Tampa AM 2014Transworld Cut 2014Adidas skate copa 2015Volcom wild in the park 2015Desde 2012 hasta hoy 2021, he estado participando en importantes competencias de mucha importancia.



En tu opinión que es lo que tú crees se deberí hacer para apoyar más este deporte en República Dominicana, y apostar a preparar más jóvenes que puedan elevar el nivel competitivo, y que otros atletas sean más conocido internacionalmente?

Que destinen un presupuesto especial para este deporte, para que se envíen los atletas a competir en Latinoamérica al menos y que construyan un parque de deportes extremos que cumpla los requisitos que un deportista necesita.



Cuales atletas sirvieron de inspiración en tu carrera? Paul Rodriguez Billy Rohan

Que legado te gustaría dejar para las nuevas generaciones de atletas de este deporte en República Dominicana y Latinoamérica?



Bueno si hay algo en la vida que amas, no importa lo que sea dale con pasión, quien trabajan duro y se rodea de la gente correcta siempre estará en buenas manos, motivar a los nuevos jóvenes talentos a qué practiquen ese deposrte con mucha entrega y no desmayar en su deseo de ser un gran atleta. En mi caso tengo mis hermanos skaters en todas partes de el globo.



Conozcamos un poco más de Carlo Carezzano

Carlo Carezzano, nace en la ciudad de Santo Domingo 10 de agostos 1990, comienza su vida en el mundo de el skate a los 12 años. Obtuvo su primer patrocinador a los 14 años de edad y fue parte de el primer vídeo de skateboarding independiente de la República Dominicana.



Ya para el 24 de mayo del 2012, Carlo, se fue a probar suerte a los Estados Unidos de America, a competir, ya que sus amigos siempre le inspiraban a salir del país; al poco tiempo consiguió sus primeros patrocinadores internacionales y eso le abrió el camino para competir en el plano internacional.



En la actualidad el atleta Carlo Carezzano, la gran Promesa del Skateboard’, se dedica a promover el deporte en la República Dominicana, realizando eventos junto a los locales de su generación o con sus patrocinadores para crear una nueva generación de skaters y ver si en un futuro la República Dominicana, puede tener un equipo competitivo que los pueda llevar a participar en los juegos olímpicos y obvio traer oro al país!

