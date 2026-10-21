Ejército de la República Dominicana refuerza la seguridad fronteriza y asesta duro golpe a la inmigración irregular con más de 12,500 detenciones. Informa de sanciones

Boston, Massachussets, USA

SANTO DOMINGO, R. D. – En solo 26 días de operaciones fronterizas intensificadas, el Ejército de República Dominicana (ERD) impidió la entrada irregular de 12,556 ciudadanos haitianos en los distintos tramos de la frontera dominico-haitiana bajo su responsabilidad.

Las detenciones se ejecutaron entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre de 2026, distribuidas en las áreas de responsabilidad de la 2da., 3ra., 4ta., 5ta., 6ta. y 7ma. Brigada de Infantería. La mayor concentración de interdicciones se registró en la 4ta. Brigada, donde se contabilizaron 4,909 intervenciones.

Paralelamente, en la lucha contra el contrabando y el ingreso ilícito de bienes, las unidades militares decomisaron un total de 223,935 unidades de mercancías e insumos diversos. Entre lo incautado figuran 214,380 unidades de cigarrillos de distintas marcas. 79,400 en la 3ra. Brigada y 134,980 en la 4ta. Brigada, así como 3,189 botellas de bebidas alcohólicas, que incluyen 1,921 unidades de ron, 1,275 de whisky y 51 de clerén.

De igual forma, se ocuparon insumos alimenticios y bebidas introducidos de manera irregular, entre los que destacan más de 1,200 bebidas energizantes, lácteos y otros comestibles.

En lo relativo al enfrentamiento de los delitos conexos, fueron detenidas 62 personas vinculadas a actividades ilícitas como tráfico de indocumentados, contrabando, cuatrerismo, robo y desplazamiento sin documentación legal.

En estos operativos resalta la labor de la 4ta. Brigada de Infantería, donde se realizaron 37 detenciones. Asimismo, las brigadas de infantería lograron la retención de 222 vehículos utilizados en la comisión de faltas y delitos en la zona limítrofe, incluyendo 179 motocicletas, 15 jeepetas, 15 automóviles, 10 camionetas, 5 camiones y 1 autobús.

Durante las intervenciones se incautó además un arma de fuego tipo pistola y una porción de una sustancia presumiblemente marihuana

Las acciones del Ejercito de la Republica Dominicana (ERD) forman parte de la misión y las estrategias institucionales orientadas a garantizar la soberanía nacional, preservar el orden público y combatir el crimen transnacional en la franja fronteriza, contando con el apoyo de la Dirección de Inteligencia (G-2) y las distintas brigadas de infantería.

Los extranjeros en estatus migratorio irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes, mientras que las personas involucradas en ilícitos violatorios de las leyes dominicanas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

La Comandancia General del Ejército reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en todos los puntos estratégicos del país para salvaguardar la seguridad nacional.

EL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA INFORMA SOBRE SANCIÓN Y APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR INCIDENTE ENTRE MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana (ERD) informa a la opinión pública que, en relación con un video que circula en redes sociales donde se observa un altercado físico entre dos miembros de nuestra institución, se han adoptado de forma inmediata las medidas disciplinarias correspondientes.

Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, la institución procedió con el arresto preventivo del oficial y el alistado involucrados en el incidente, el cual tuvo lugar en un recinto militar del país.

El Ejército de República Dominicana rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que atente contra la disciplina, el respeto mutuo, la subordinación y los valores fundamentales que rigen a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Este tipo de conductas aisladas no representan el honor, la vocación de servicio ni la templanza de nuestra gloriosa institución.

La Comandancia General ha instruido a la Inspectoría General y a la Dirección de Asuntos Internos del ERD a realizar una investigación exhaustiva y acelerada para determinar las circunstancias reales que originaron el altercado, a fin de aplicar las sanciones definitivas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley No. 139-13) y el Reglamento Militar Disciplinario vigente.

Este cuerpo castrense reitera su compromiso inquebrantable con la preservación del orden, la moral y la institucionalidad, garantizando que no se tolerarán acciones que empañen el prestigio de nuestro Ejército.