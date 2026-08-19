Mayor General Piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asume como Comandante General de la FARD. Ministro Fernandez tambien emcabezo la del ERD. General Manuel García Lithgow asume CESAC

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-El Teniente General del Ejercito de la Republica Dominicana (ERD) Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa Dominicano, dejó posicionado al Mayor General Piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, como nuevo Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en sustitución del Mayor General Piloto (r) Floreal Suárez Martínez, FARD.

El acto de traspaso de mando se desarrolló en la Caseta de Ceremonias “General de Brigada Osvaldo Cepeda Cepeda”, en la Base Aérea San Isidro, y se inició con los honores militares correspondientes al señor Ministro de Defensa.

Durante la ceremonia, el Mayor General Piloto (r) Floreal Suárez Martínez, FARD, pronunció su discurso de orden, en el que expresó su agradecimiento a Dios por haber culminado esta etapa de su carrera al servicio de la nación, así como al Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y al Ministro de Defensa, por el apoyo recibido durante su gestión.

Tras ser posicionado como Comandante General de la FARD, el Mayor General Piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, se dirigió a los presentes y expresó su compromiso de dirigir la institución responsable de la defensa del espacio aéreo nacional.

“Agradezco, sobre todo, a Dios; al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por su continuo apoyo y confianza en mi persona; y al señor Ministro de Defensa, por su liderazgo y respaldo. Asumo con determinación el compromiso de velar, proteger y salvaguardar nuestro espacio aéreo. Nuestra gestión estará orientada a fortalecer el alistamiento operacional, el bienestar de nuestros soldados y la modernización tecnológica”, expresó el Comandante General de la FARD.

En la actividad también estuvieron presentes la señora Jenny Guillermo de Souffront, esposa del Comandante General de la FARD; la señora María Henríquez de Suárez, esposa del Comandante General saliente; así como el Estado Mayor Aéreo, el Estados Mayor Ampliado, colaboradores de la institución, invitados especiales y miembros de la prensa.

Durante ambas ceremonias se destacó el carácter institucional de los relevos de mando, como parte del proceso natural de renovación de las estructuras de conducción militar y garantía de la continuidad de las políticas, planes y operaciones que desarrollan las Fuerzas Armadas en beneficio de la defensa, la seguridad y los intereses nacionales.

Los nuevos comandantes generales asumen sus responsabilidades con el compromiso de continuar fortaleciendo la preparación, profesionalización y capacidad operacional de sus respectivas instituciones, así como la coordinación conjunta necesaria para responder de manera eficiente a los desafíos presentes y futuros de la defensa y la seguridad nacional.

lMinistro de Defensa encabeza traspasos de mando en el Ejército de Republica Dominicana

Santo Domingo.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó las ceremonias de traspaso de mando en el Ejército de República Dominicana, en las que fue posicionados el nuevo Comandante General del Ejercito Dominicano, conforme a las designaciones dispuestas por el presidente de la República mediante el Decreto núm. 557-26, del 16 de agosto.

En el acto, realizado conforme al ceremonial militar, formalizaron los relevos en la conducción de ambas instituciones y reafirmaron la continuidad del mando, la disciplina y la institucionalidad que caracterizan a las Fuerzas Armadas, así como su compromiso permanente con el cumplimiento de las misiones constitucionales de defensa y seguridad de la nación.

En el Ejército de República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón, ERD, asumió como comandante general, en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, quien fue designado Inspector General de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Ceremonias del Campamento Militar “16 de Agosto”, donde, tras los honores militares de estilo, se efectuó la entrega de la bandera institucional, acto solemne que simboliza la transferencia de autoridad, responsabilidad y mando.

Al asumir sus funciones, el mayor general Arias Grullón agradeció la confianza depositada en él y expresó que recibe esta responsabilidad con humildad y firme determinación. Asimismo, se comprometió a dar continuidad a los planes, programas y proyectos que desarrolla el Ejército, fortaleciendo sus capacidades operativas y el cumplimiento de las responsabilidades que le confieren la Constitución y las leyes.

Durante ambas ceremonias se destacó el carácter institucional de los relevos de mando, como parte del proceso natural de renovación de las estructuras de conducción militar y garantía de la continuidad de las políticas, planes y operaciones que desarrollan las Fuerzas Armadas en beneficio de la defensa, la seguridad y los intereses nacionales.

Los nuevos comandantes generales asumen sus responsabilidades con el compromiso de continuar fortaleciendo la preparación, profesionalización y capacidad operacional de sus respectivas instituciones, así como la coordinación conjunta necesaria para responder de manera eficiente a los desafíos presentes y futuros de la defensa y la seguridad nacional. Los relevos institucionales se realizaron conforme a las disposiciones del Decreto núm. 557-26, emitido por el Poder Ejecutivo.

General Manuel García Lithgow asume la dirección del CESAC en relevo de mando institucional

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) efectuó esta semana el acto formal de traspaso de mando, marcando una nueva etapa en la conducción de esta entidad estratégica para la seguridad nacional. El general de brigada piloto Manuel García Lithgow, FARD, fue posesionado como el nuevo director general, recibiendo la responsabilidad de manos del mayor general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD.

La ceremonia fue encabezada por el mayor general Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, quien enfatizó la necesidad de mantener la disciplina, la continuidad operativa y el compromiso inquebrantable con los estándares de seguridad que rigen la aviación civil en el país.

Durante su alocución de despedida, el saliente director, Enmanuel Souffront Tamayo, quien estuvo acompañado por su esposa, la señora Jenny Guillermo de Souffront, presentó un balance de los logros alcanzados durante su gestión entre agosto de 2024 y agosto de 2026. Entre los hitos destacados figura la exitosa culminación de la auditoría OACI USAP-CMA el pasado junio, además de importantes avances en infraestructura, tecnología de punta y el fortalecimiento de los procesos de formación especializada para el personal.

“Las instituciones trascienden a quienes tenemos el honor de conducirlas. La misión continúa, el compromiso permanece y el servicio a la nación está por encima de cualquier posición”, afirmó Souffront Tamayo al agradecer al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a todo el personal de la institución por el respaldo brindado durante su mandato.

Por su parte, el nuevo director general, general de brigada piloto Manuel García Lithgow, FARD, quien asistió junto a su esposa, la señora Mileyka Brugal Imbert, expresó su firme voluntad de dar continuidad a los procesos institucionales. García Lithgow subrayó que su gestión mantendrá una visión orientada hacia la eficiencia operacional, la profesionalización constante y el estricto cumplimiento de las normativas aeronáuticas, tanto nacionales como internacionales.

Tras la entrega formal de los símbolos de mando, que representan la autoridad y la responsabilidad delegada, García Lithgow asumió el compromiso de trabajar de la mano con su Plana Mayor y el equipo humano del CESAC para enfrentar con eficacia los retos venideros del sector aeronáutico dominicano. El acto contó con la participación de autoridades del sector, oficiales de alto rango y personalidades vinculadas a la aviación civil.